"Помним!": в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 18 февраля, в центре Киева почтили подвиг Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня в Михайловском соборе прошла панихида по Героям Небесной Сотни. Далее киевляне, гости столицы, участники Революции Достоинства, родные и близкие погибших Героев прошли Шествием памяти в память Небесной Сотни и борцов за независимость Украины. Шествие стартовало с Михайловской площади и прошло через Европейскую площадь, дальше по Крещатику к аллее Героев Небесной Сотни. После чего участники шествия возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала Героям Небесной Сотни.
Организаторами мероприятий стали ОО "Семейства Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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