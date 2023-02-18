"Помним!": в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, в центре Киева почтили подвиг Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в Михайловском соборе прошла панихида по Героям Небесной Сотни. Далее киевляне, гости столицы, участники Революции Достоинства, родные и близкие погибших Героев прошли Шествием памяти в память Небесной Сотни и борцов за независимость Украины. Шествие стартовало с Михайловской площади и прошло через Европейскую площадь, дальше по Крещатику к аллее Героев Небесной Сотни. После чего участники шествия возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала Героям Небесной Сотни.

Организаторами мероприятий стали ОО "Семейства Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ