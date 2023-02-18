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Новости Фото Годовщина Революции Достоинства
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"Помним!": в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, в центре Киева почтили подвиг Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в Михайловском соборе прошла панихида по Героям Небесной Сотни. Далее киевляне, гости столицы, участники Революции Достоинства, родные и близкие погибших Героев прошли Шествием памяти в память Небесной Сотни и борцов за независимость Украины. Шествие стартовало с Михайловской площади и прошло через Европейскую площадь, дальше по Крещатику к аллее Героев Небесной Сотни. После чего участники шествия возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала Героям Небесной Сотни.

Организаторами мероприятий стали ОО "Семейства Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.

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Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 01

Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 02
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 03
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 04
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 05
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 06
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 07
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 08
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 09
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 10
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 11
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 12

Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 13
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 14
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 15
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 16
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 17
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 18
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 19
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 20
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 21
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 22
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 23
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 24
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 25
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 26
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 27
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 28
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 29
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 30
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 31
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 32
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 33
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 34
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 35
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 36
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 37
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 38
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 39
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 40
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 41
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 42
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 43
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 44
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 45
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 46
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 47
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 48
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 49
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 50
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 51
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 52
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 53
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 54
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 55
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 56
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 57
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 58
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 59
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 60
Помним!: в Киеве почтили подвиг Героев Небесной Сотни 61

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

память (1496) панихида (66) евромайдан (7835) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+27
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18.02.2023 18:42
+27
Не вийшли б вони тоді, то України, можливо, вже не було б, був би зараз це аналог Бульбашії.
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18.02.2023 18:51
+18
Реготала папріколу.
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18.02.2023 19:07
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18.02.2023 18:42 Ответить
Не вийшли б вони тоді, то України, можливо, вже не було б, був би зараз це аналог Бульбашії.
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18.02.2023 18:51 Ответить
Так, вийшли і призупинили рух "русского мира" в Україну. Але нарід знову повернувся на пару кроків назад, вибравши до влади антимайданівців татарова, єлдака, смірнова, демченка, подоляка та інших і мабуть Володю, вони сьогодні не ходили в той парк, де був антимайдан оплакувати своїх? Чи десь разом збитралися і просили "Топаз, дай команду".
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18.02.2023 19:34 Ответить
До Вови, в мене особисто, питань немає. Хіба винна наприклад муха, що відклала опаришів у сметану, яку ви залишили без нагляду, знаючи, що у вас в хаті літає муха? Вона просто зробила те, для чого була призначена. Всі питання до 73%.
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18.02.2023 22:07 Ответить
власне після Майдану Ворог(росія як імперія) зрозумів необхідність знищення Незалежності.

АЛЕ ЧАС ІМПЕРІЙ МИНУВ.

Тим більше НЕДОімперій.
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18.02.2023 18:51 Ответить
Житомир.

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18.02.2023 18:54 Ответить
А бидлятина зільоносрака де була?
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18.02.2023 18:58 Ответить
Зі сцени поливала майданівців лайном... А на початку війни поїхала виступати перед орками в окуповану Горлівку.
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18.02.2023 19:06 Ответить
Реготала папріколу.
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18.02.2023 19:07 Ответить
А відосик від кловуна буде сьогодні?
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18.02.2023 19:18 Ответить
Вічна Пам'ять Героям! Страшні дні були...
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18.02.2023 19:20 Ответить
Pam'yataemo Nebesnu Sotnyu...🙏
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18.02.2023 19:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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18.02.2023 19:59 Ответить
Так гартувалась Україна! Не за гроші, не за медалі, не за чини! Вічна пам'ять!
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18.02.2023 20:09 Ответить
А влада у нас є? Хоча б хтось прийшов, з офісу найвеличнішого, з кабміну...
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18.02.2023 20:21 Ответить
Запроданці героів Майдану не шанують, невже не зрозуміло.
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18.02.2023 20:47 Ответить
Завжди пам'ятатимемо, що вава-піаніст був та залишається по ту сторону Майдану. У нього інші героі, інші ікони...
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18.02.2023 20:45 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НЕБЕСНОЙ СОТНЕ!
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18.02.2023 20:52 Ответить
Так, то буже добре, але когось за них покарали? В Опі є одна людина яка до них має пряме відношення, але з іншого боку.
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18.02.2023 21:59 Ответить
Ця подія - віковічна візитівка України цілому світу.
Шана українському народові!
Слава Україні! Героям слава!
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18.02.2023 22:12 Ответить
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, на колінах зобов'язані стояти під час літургії перед портретами Героїв, разом із «чесними прокурорами та суддями зкацапленими», які гальмують покарання винних у розстрілі Героїв Небесної Сотні !!! Мохніцкий та Ярема з Авакіним, теж на колінах!!
Памятаємо і помста незабариться, на привладних Надя закінчилася !!!
Сашко Білий та Лісник були правими!!

Кара буде невідворотною !!
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18.02.2023 23:12 Ответить
 
 