"Пам’ятаємо!": у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, у центрі Києва вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні у Михайлівському соборі пройшла панахида за Героями Небесної Сотні. Далі кияни, гості столиці, учасники Революції Гідності, рідні та близькі загиблих Героїв пройшли Ходою пам’яті на вшанування Небесної Сотні та борців за незалежність України. Хода стартувала з Михайлівської площі та пройшла через Європейську площу, далі Хрещатиком до алеї Героїв Небесної Сотні. Після чого учасники ходи поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу Героям Небесної Сотні.

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Організаторами заходів стали ГО "Родини Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності, ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.



























































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ