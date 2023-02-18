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"Пам’ятаємо!": у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, у центрі Києва вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні у Михайлівському соборі пройшла панахида за Героями Небесної Сотні. Далі кияни, гості столиці, учасники Революції Гідності, рідні та близькі загиблих Героїв пройшли Ходою пам’яті на вшанування Небесної Сотні та борців за незалежність України. Хода стартувала з Михайлівської площі та пройшла через Європейську площу, далі Хрещатиком до алеї Героїв Небесної Сотні. Після чого учасники ходи поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу Героям Небесної Сотні.

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Організаторами заходів стали ГО "Родини Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності, ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.

Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 01
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 02
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 03
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 04
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 05
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 06
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 07
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 08
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 09
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 10
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 11
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 12

Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 13
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 14
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 15
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 16
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 17
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 18
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 19
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 20
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 21
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 22
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 23
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 24
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 25
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 26
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 27
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 28
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 29
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 30
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 31
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 32
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 33
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 34
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 35
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 36
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 37
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 38
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 39
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 40
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 41
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 42
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 43
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 44
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 45
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 46
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 47
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 48
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 49
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 50
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 51
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 52
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 53
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 54
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 55
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 56
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 57
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 58
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 59
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 60
Пам’ятаємо!: у Києві вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні 61

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

пам’ять (1188) панахида (54) Євромайдан (957) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+27
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18.02.2023 18:42
+27
Не вийшли б вони тоді, то України, можливо, вже не було б, був би зараз це аналог Бульбашії.
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18.02.2023 18:51
+18
Реготала папріколу.
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18.02.2023 19:07
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18.02.2023 18:42 Відповісти
Не вийшли б вони тоді, то України, можливо, вже не було б, був би зараз це аналог Бульбашії.
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18.02.2023 18:51 Відповісти
Так, вийшли і призупинили рух "русского мира" в Україну. Але нарід знову повернувся на пару кроків назад, вибравши до влади антимайданівців татарова, єлдака, смірнова, демченка, подоляка та інших і мабуть Володю, вони сьогодні не ходили в той парк, де був антимайдан оплакувати своїх? Чи десь разом збитралися і просили "Топаз, дай команду".
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18.02.2023 19:34 Відповісти
До Вови, в мене особисто, питань немає. Хіба винна наприклад муха, що відклала опаришів у сметану, яку ви залишили без нагляду, знаючи, що у вас в хаті літає муха? Вона просто зробила те, для чого була призначена. Всі питання до 73%.
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18.02.2023 22:07 Відповісти
власне після Майдану Ворог(росія як імперія) зрозумів необхідність знищення Незалежності.

АЛЕ ЧАС ІМПЕРІЙ МИНУВ.

Тим більше НЕДОімперій.
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18.02.2023 18:51 Відповісти
Житомир.

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18.02.2023 18:54 Відповісти
А бидлятина зільоносрака де була?
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18.02.2023 18:58 Відповісти
Зі сцени поливала майданівців лайном... А на початку війни поїхала виступати перед орками в окуповану Горлівку.
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18.02.2023 19:06 Відповісти
Реготала папріколу.
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18.02.2023 19:07 Відповісти
А відосик від кловуна буде сьогодні?
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18.02.2023 19:18 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям! Страшні дні були...
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18.02.2023 19:20 Відповісти
Pam'yataemo Nebesnu Sotnyu...🙏
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18.02.2023 19:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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18.02.2023 19:59 Відповісти
Так гартувалась Україна! Не за гроші, не за медалі, не за чини! Вічна пам'ять!
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18.02.2023 20:09 Відповісти
А влада у нас є? Хоча б хтось прийшов, з офісу найвеличнішого, з кабміну...
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18.02.2023 20:21 Відповісти
Запроданці героів Майдану не шанують, невже не зрозуміло.
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18.02.2023 20:47 Відповісти
Завжди пам'ятатимемо, що вава-піаніст був та залишається по ту сторону Майдану. У нього інші героі, інші ікони...
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18.02.2023 20:45 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НЕБЕСНОЙ СОТНЕ!
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18.02.2023 20:52 Відповісти
Так, то буже добре, але когось за них покарали? В Опі є одна людина яка до них має пряме відношення, але з іншого боку.
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18.02.2023 21:59 Відповісти
Ця подія - віковічна візитівка України цілому світу.
Шана українському народові!
Слава Україні! Героям слава!
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18.02.2023 22:12 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, на колінах зобов'язані стояти під час літургії перед портретами Героїв, разом із «чесними прокурорами та суддями зкацапленими», які гальмують покарання винних у розстрілі Героїв Небесної Сотні !!! Мохніцкий та Ярема з Авакіним, теж на колінах!!
Памятаємо і помста незабариться, на привладних Надя закінчилася !!!
Сашко Білий та Лісник були правими!!

Кара буде невідворотною !!
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18.02.2023 23:12 Відповісти
 
 