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На фронте погиб командир роты 80-й ОДШБр капитан Созанский. ФОТО

Блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о гибели командира роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александра Созанского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Капитан Александр Созанский, командир роты 80 ОДШБ... Сильный, мужественный, стальной командир, до последнего вздоха оставшийся воином... Братик, вечная память тебе и вечная слава!"

На фронте погиб командир роты 80-й ОДШБр капитан Созанский 01

Автор: 

смерть (9230) потери (4393) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


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Топ комментарии
+72
Вечная память герою!
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18.02.2023 20:15
+39
Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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18.02.2023 20:31
+32
Герої не вмирають. Вічна пам'ять! Співчуття побратимам з Львівщини від сусідів з 95-ої
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18.02.2023 20:30
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Вечная память герою!
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18.02.2023 20:15 Ответить
Спите, братья мои,
Ваш окончился бой.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2DRE1vhrNXI
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18.02.2023 20:30 Ответить
Герої не вмирають. Вічна пам'ять! Співчуття побратимам з Львівщини від сусідів з 95-ої
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18.02.2023 20:30 Ответить
Герої не вмирають!
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18.02.2023 20:30 Ответить
Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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18.02.2023 20:31 Ответить
😪
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18.02.2023 20:38 Ответить
Упокій Боже його душу і душі всіх полеглих захисників України в мирі ,і створи їм вічну пам'ять в серцях живих
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18.02.2023 20:39 Ответить
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18.02.2023 20:42 Ответить
Царство небесне душі твоїй, захиснику української землі. Вона прийме тебе в своє лоно і збереже тебе на віки. Честь і Слава.
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18.02.2023 20:44 Ответить
Св"ята справа , відстоювати свободу , незалежність , мир ! Земля пухом- герою , а Душі , Царство Небесне ! Вічна пам"ять !
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18.02.2023 20:47 Ответить
Слава Воїну!!!
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18.02.2023 20:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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18.02.2023 20:58 Ответить
Peace
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18.02.2023 21:01 Ответить
Як же шкода таких людей((
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18.02.2023 21:04 Ответить
"Стук у двері"

В Ізраїлі, коли гине солдат, його родину сповіщає людина яка ніколи не дзвонить, вона стукає у двері. Так у них повелося з тих часів коли в дверях не було дзвінків. І цього стуку бояться найбільше в світі.

В моєму підрозділі про загибель бійця сповіщав я. Так повелося. Мій телефон є у багатьох жінок наших хлопців. Вони мені телефонують, якщо щось хочуть довідатися. Якщо мені треба - я спочатку пишу смс, що з чоловіком все добре і я буду дзвонити, тільки потім я їм телефоную. Одного разу я так не зробив - у жінки мого побратима ледве серце не стало від того що я просто подзвонив.

Вчора у нас був бій. Були поранені, яких ми вивезли і є ті хто загинув. Вони ще там лежать, їх ще треба забрати. При спробі туди пройти ми втратили ще людей і їх теж треба забрати. І ми підемо по них. Але це не так страшно як дзвонити рідним і сповіщати їх.

Спочатку ти сподіваєшся на диво, чекаєш що може це помилка, чіпляєшся за крихітну надію, бо так вже було, і людина яку вважали загиблою була живою. І тому я відтягую момент дзвінка. Потім дивлюся на годинник і сам собі шукаю виправдання що на ніч дзвонити не буду, бо вже пізно і близькі сплять. Але я знаю що там ніхто не спить, бо їх чоловіки вже добу не виходять на зв'язок.

Цей пост я написав до того як подзвонив, але викладу після того як зроблю дзвінки.

Можна ще багато чого написати і про відсутність техніки, і про брехливого лідора з пустими лозунгами, про річницю "шашликів", про розмінування, але це зараз відходить на другий план. Мені зараз потрібно зробити "Стук у двері", а потім вже йти за своїми хлопцями. Вони повинні повернутися до дому, на щиті...
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18.02.2023 21:17 Ответить
Дякую Вам, хай помагає Вам Бог.
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18.02.2023 22:02 Ответить
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18.02.2023 21:19 Ответить
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18.02.2023 22:05 Ответить
Світла пам'ять.
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19.02.2023 07:59 Ответить
Герою Олександру Созанському Слава! Дякуємо за захист!!! 😪💔
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19.02.2023 08:28 Ответить


Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif
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20.02.2023 05:46 Ответить
 
 