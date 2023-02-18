На фронті загинув командир роти 80-ї ОДШБр капітан Созанський. ФОТО

Блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про загибель командира роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександра Созанського.

Як інформує Цензор.НЕТ, прот це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Капітан Олександр Созанський, командир роти 80 ОДШБ... Сильний, мужній, сталевий командир, який до останнього подиху залишився воїном... Братику вічна пам'ять тобі і вічна слава!"

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