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На фронті загинув командир роти 80-ї ОДШБр капітан Созанський. ФОТО
Блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про загибель командира роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександра Созанського.
Як інформує Цензор.НЕТ, прот це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Капітан Олександр Созанський, командир роти 80 ОДШБ... Сильний, мужній, сталевий командир, який до останнього подиху залишився воїном... Братику вічна пам'ять тобі і вічна слава!"
Топ коментарі
+72 андрей кувичинский
показати весь коментар18.02.2023 20:15
+39 Amber
показати весь коментар18.02.2023 20:31
+32 Юрий Нестеренко #497612
показати весь коментар18.02.2023 20:30
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
В Ізраїлі, коли гине солдат, його родину сповіщає людина яка ніколи не дзвонить, вона стукає у двері. Так у них повелося з тих часів коли в дверях не було дзвінків. І цього стуку бояться найбільше в світі.
В моєму підрозділі про загибель бійця сповіщав я. Так повелося. Мій телефон є у багатьох жінок наших хлопців. Вони мені телефонують, якщо щось хочуть довідатися. Якщо мені треба - я спочатку пишу смс, що з чоловіком все добре і я буду дзвонити, тільки потім я їм телефоную. Одного разу я так не зробив - у жінки мого побратима ледве серце не стало від того що я просто подзвонив.
Вчора у нас був бій. Були поранені, яких ми вивезли і є ті хто загинув. Вони ще там лежать, їх ще треба забрати. При спробі туди пройти ми втратили ще людей і їх теж треба забрати. І ми підемо по них. Але це не так страшно як дзвонити рідним і сповіщати їх.
Спочатку ти сподіваєшся на диво, чекаєш що може це помилка, чіпляєшся за крихітну надію, бо так вже було, і людина яку вважали загиблою була живою. І тому я відтягую момент дзвінка. Потім дивлюся на годинник і сам собі шукаю виправдання що на ніч дзвонити не буду, бо вже пізно і близькі сплять. Але я знаю що там ніхто не спить, бо їх чоловіки вже добу не виходять на зв'язок.
Цей пост я написав до того як подзвонив, але викладу після того як зроблю дзвінки.
Можна ще багато чого написати і про відсутність техніки, і про брехливого лідора з пустими лозунгами, про річницю "шашликів", про розмінування, але це зараз відходить на другий план. Мені зараз потрібно зробити "Стук у двері", а потім вже йти за своїми хлопцями. Вони повинні повернутися до дому, на щиті...
Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..
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