Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину-энергетику Богдану Калагурскому, - петиция

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) воину-энергетику Калагурскому Богдану Петровичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию.

Автор петиции – Федор Андрей, зарегистрирован документ 14 февраля.

"Просим Вас присвоить заслуженное и почетное звание Героя Украины (посмертно) командиру механизированной роты 106-го механизированного батальона 63-й ОМБр Корпуса резерва Сухопутных войск ВСУ капитану Калагурскому Богдану Петровичу, который героически погиб 19 августа 2022 года, защищая Украину", - отмечает автор.

Также сообщается, что Калагурский Богдан Петрович родился 17.04.1978г. в селе Оброшино Львовской области. Был не только настоящим профессионалом своего дела, но и патриотом, который не словами, а делами доказывал свою любовь к Украине. В мирной жизни – мудрый руководитель, хороший специалист в энергораспределительной компании, за что на фронте и получил позывной "Электрик". Воевал против оккупантов в зоне АТО с 14.06.2015 г. по 09.11.2015 г., с 27.02.2016 г. по 24.06.2016 г. (в Донецкой и Луганской областях).

С начала полномасштабного вторжения Герой без колебаний встал на защиту Украины и находился на передовой. За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность украинскому народу и военной присяге, образцовое исполнение воинского долга и профессионализм Калагурский Богдан неоднократно был отмечен наградами Министерства обороны Украины, а именно:

- 14.06.2022 года - нагрудным знаком "Знак почета",

- 25.07.2022 года – почетным нагрудным знаком "Слава и Честь",

- 04.08.2022 года – нагрудным знаком "За воинскую доблесть".

Последнее сражение воина состоялось 19 августа 2022 года в селе Благодатное Николаевской области. Никто лучше не охарактеризует военного командира, как его бойцы - побратимы 63-й ОМБр: "Большие штурмы врага начались в мае и продолжались до августа. Враг боялся подходить вплотную к селу - командир роты Богдан Петрович Калагурский, "Электрик", имел боевой опыт в АТО и наладил мощную оборону села. В начале августа первую роту сменила вторая, и 7 августа начался первый массированный штурм с применением артиллерийской подготовки и огня танков - этот штурм отбили благодаря тому, что вовремя группа аэроразведки предоставила информацию о передвижении. Потом начались почти две адские недели: село обстреливали из всего возможного.

Приблизительно 15 августа по селу отработала ТОС-1А. 18 августа вечером при обстреле села арта ударила в подвал, в результате детонации погибли наши бойцы. 19 августа начался штурм: в 5:00 началась артподготовка, длившаяся 4-5 часов. Параллельно штурмовые отряды десантников и вагнеровцы на броне заняли посадки по флангам села, пытаясь продвигаться вперед.

Так как последний офицер, находившийся в деревне, погиб в том подвале с "Джавелином", утром комбат отправил "Электрика" управлять обороной, а сам начал искать средства поражения для поддержки защитников. Рота сражалась до вечера и пока не закончился боекомлект. Во время штурма враги потеряли 5 БМД и примерно 40 своих человек. "Электрик" погиб и остался лежать на поле боя вплоть до 10 ноября.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым воинам, трем из них - посмертно

"У капитана Калагурского осталась жена и две дочери. Благодарны ему за отвагу, большую жертву ради Украины и всех нас и просим присвоить такое заслуженное и почетное звание Героя Украины (посмертно)", - резюмирует автор петиции.

В настоящее время петицию поддержали 3766 человек.