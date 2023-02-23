Киевский блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ, - правоохранители. ФОТО
24-летний блоггер выводил деньги из виртуального кошелька сайта, собиравшего средства на нужды ВСУ, на свой счет.
Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Подозреваемый размещал собственные видео развлекательного характера, а также вел прямые трансляции по разным каналам и интернет-платформам, за что зрители платили средства.
Правоохранители установили, что для того, чтобы в дальнейшем вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта и, получив несанкционированный доступ к его виртуальному кошельку, вывел оттуда почти 340 000 гривен, которые предназначались для военных", - говорится в сообщении полиции.
У блогера провели обыск, изъяли деньги и носители информации.
Его действия квалифицируют по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Блогеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
В 24 лет - и такие познания, а в 30 лет, наверное, ограбил бы мировой банк, хорошо что его вовремя остановили..
думай шо кажеш, ок?
Або Арахамію з тобою туди ж.
спати будеш круто? чи не спатимеш взагалі?
такая загадка если что будет принципиально
(якісні грОші рішають все, в тому чичлі й якість якісного судобудівництва якісної дачі, ой, тобто пансіонату для потерпілих від конфлікту)
Шо там вони доведуть? в сто разів більше ганяються за бабами шо там знімають себе, гроші тут тратять, а за ними 5 мусорів слідкують рік + "експертиза". Там , сорі, "банк сперми" плаче за слідчими, а вони... на перерві - ОЙ, блогерочка найшли котрого адвокат тупо відмаже і Тартаров виплатить відшкодування...
нє, ну якось так
я просто тупо як в інтернетах - "рофлю" - куди і кому ви пророчите мля?
багато було пророкув шо пуця не нападе?
багато, просто треба перев.язати шнурки і "с важним видом пророчить вновь"
ну не знаю, ненавиджу .... ну як сказати - "тридварасів", в т.ч. тих хто бреше і просто мудак, я не знаю, але .... може якось дуже "печЕ" коли хтось п*здить, наприклад як і попи.
ну якось так, нас може багато, а може і два, або двоє - 1 мужик і 1 хтось мені тут написав
послухай, не варто кричати от так, хоча б і хотілось.
ну, у нас же демократія(ріже в посадці ... штуки різні на шашлики)
та нє - придурки всі шо хочуть "народнова суда" для суддів і прочіх, я би, тьху, вот ето, тьху, вот би так создав шоби тьху, вони плакали заСраліним, тьху
?
даю, зараз, штани просто забув, а де там письмове зверненя шо штани конфіскували?
даю, даю.
що за дурень
тобто х. доведеш потім шо тіпа підкинули.
я не знаю як в норм. країнах, але ти блін тут у нас про "конфіскувати" заткнув би пельку, ок?
бо мля, це тупо може стосуватись будь-кого - це реально...(прінімаєт погони тов. майора)
а шо, ну вот то шо ви кажеш, ахаха, да, вот... еее, де там ржати то.. а, вот, кота смешнова нашол - иии, лапу дал и пистолетом яйца гигиги
Можливо це брехня?
Мало інформації.