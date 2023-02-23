Киевский блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ, - правоохранители. ФОТО

24-летний блоггер выводил деньги из виртуального кошелька сайта, собиравшего средства на нужды ВСУ, на свой счет.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый размещал собственные видео развлекательного характера, а также вел прямые трансляции по разным каналам и интернет-платформам, за что зрители платили средства.

Правоохранители установили, что для того, чтобы в дальнейшем вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта и, получив несанкционированный доступ к его виртуальному кошельку, вывел оттуда почти 340 000 гривен, которые предназначались для военных", - говорится в сообщении полиции.

У блогера провели обыск, изъяли деньги и носители информации.

Его действия квалифицируют по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Блогеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.



