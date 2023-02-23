РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10265 посетителей онлайн
Новости Фото
13 386 79

Киевский блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ, - правоохранители. ФОТО

24-летний блоггер выводил деньги из виртуального кошелька сайта, собиравшего средства на нужды ВСУ, на свой счет.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый размещал собственные видео развлекательного характера, а также вел прямые трансляции по разным каналам и интернет-платформам, за что зрители платили средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбежавшая в Россию скандальная блоггерша Маламан снова судится с офицером ВСУ Штефаном

Правоохранители установили, что для того, чтобы в дальнейшем вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта и, получив несанкционированный доступ к его виртуальному кошельку, вывел оттуда почти 340 000 гривен, которые предназначались для военных", - говорится в сообщении полиции.

У блогера провели обыск, изъяли деньги и носители информации.

Читайте также: Вера россиян в новое масштабное наступление ослаблена неудачами под Угледаром, - ISW

Его действия квалифицируют по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Блогеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Киевский блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ, - правоохранители 01
Киевский блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ, - правоохранители 02

мошенничество (1271) Нацполиция (16700) прокуратура (5058) блогер (222)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Це добре! А що там за яйця по 17 за які переплатили чотири мільярди? Чи -"ета другоє''?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:14 Ответить
+16
Закувати в кайдани падлюку,та відправити рити окопи на передок!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:12 Ответить
+16
За таку ***** теж треба давати 15 років, як за колабораціонізм. Деякі люди віддають на потреби ЗСУ свої останні кошти, а наші Захисники гинуть, якщо в критичний момент під рукою немає чогось із найнеобхіднішого, що на ці кошти можна було придбати. Хоча про що я... У нас при владі сидять такі самі гнійні підори і гребуть вагонами, розповідаючи казочки про переможену корупцію і про те, що українські військові всім забезпечені.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закувати в кайдани падлюку,та відправити рити окопи на передок!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:12 Ответить
На копальні уранові..більше встигне зробити
показать весь комментарий
23.02.2023 14:14 Ответить
за якісь срані 20 тон яєць ?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:15 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 14:30 Ответить
И если не копает, пустить по минному полю.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:05 Ответить
В тих тапках, в яких стоїть під час обшуку.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:39 Ответить
"..24-летний блоггер выводил деньги из виртуального кошелька сайта. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта.."
В 24 лет - и такие познания, а в 30 лет, наверное, ограбил бы мировой банк, хорошо что его вовремя остановили..
показать весь комментарий
23.02.2023 15:41 Ответить
Повістку йому в зуби і нехай відпрацьовує! Толку його задурно годувати на зоні?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:13 Ответить
давай так - тебе в бліндажі з ним - він в любий момент тебе заріже.
думай шо кажеш, ок?
Або Арахамію з тобою туди ж.
спати будеш круто? чи не спатимеш взагалі?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:21 Ответить
Армія - це не виправна колонія.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:23 Ответить
Здорове, падло - 1 м 90 см. А у Бло Херів що, бронь від служби в ЗСУ?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:13 Ответить
Та воно ж інвалід, таке може добровільно нести службу тільки десь в карпатському котлі, або тримати кругову оборону в буковелі.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:16 Ответить
Дуетом з Катлєтою.......
показать весь комментарий
23.02.2023 14:39 Ответить
а ты его поймай сначала. Например програмисты и криптовалютчики могут хоть год с квартиры не вылазить. Для всего прочего есть глово, ну или на крайняк баба
показать весь комментарий
23.02.2023 14:40 Ответить
Криптовалютчиков можно сразу использовать для разминирования полей. Они поголовно конченные гниды.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:04 Ответить
Мне вчера "страшшную историю" сосед рассказал, что военкомы нанялись в Глово и вместе с заказом приносят повестки. Если правда, то весьма креативно
показать весь комментарий
23.02.2023 17:02 Ответить
что это? "глово" то? ну понятно шо скажешь - гугли, правда впадлу.
такая загадка если что будет принципиально
показать весь комментарий
23.02.2023 18:08 Ответить
Сервис доставки товаров, продуктов и готовой еды из магазинов, ресторанов....
показать весь комментарий
23.02.2023 20:46 Ответить
А х.. воно там потрібно ? Нехай в Києві туалети миє і каналізацію пробиває за їжу .
показать весь комментарий
23.02.2023 18:09 Ответить
3 роки... тобто під@р просто пересадить війну в безпечній камері на гроші платників податків, замість того щоб під конвоєм рити окопи в 2 лінії.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:13 Ответить
Таким підарасам максимальний строк ув'язнення. Тільки не треба писати, що на передок його, воно однак воювати не буде. бо гівно, або втече, або здасться оркам.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:14 Ответить
хай здається ...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:27 Ответить
Оце правильно - я б підвіз до кордону і дав під зад , нехай живе там . І оркам підар , і в Україні повітря чистіше .
показать весь комментарий
23.02.2023 18:11 Ответить
Це добре! А що там за яйця по 17 за які переплатили чотири мільярди? Чи -"ета другоє''?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:14 Ответить
"нє расшативайте лодку" бо путін нападе
показать весь комментарий
23.02.2023 15:32 Ответить
Навіщо строки у колонії?? Годувати ще..Нехай на небезпечну промисловість працюють. Бо розмінувати ним ЄСПЧ дозволу не надасть..
показать весь комментарий
23.02.2023 14:16 Ответить
Нормальний член зеленої команди.до резнікова його разом армії помагати будуть кілограмами
показать весь комментарий
23.02.2023 14:17 Ответить
..вот и очередной нормальный кандидат в опу нарисовался.. надо брать..
показать весь комментарий
23.02.2023 14:17 Ответить
Хряку підборозняку росте гідна заміна
показать весь комментарий
23.02.2023 14:18 Ответить
Цього мерзенного блохера-крадія на передову копати окопи...
показать весь комментарий
23.02.2023 14:19 Ответить
Як би Бутусов сказав - Якісний адвокат якісно доведе якісні прокурорські докази якісними виправленнями до якісного розгляду якісної справи з якісним суддею(біжить проржатись), якісний вирок, якісна держава якісно відшкодуе якістю якісний збитот якісному блогеру - чесний, якісний, патріотичний.
(якісні грОші рішають все, в тому чичлі й якість якісного судобудівництва якісної дачі, ой, тобто пансіонату для потерпілих від конфлікту)

Шо там вони доведуть? в сто разів більше ганяються за бабами шо там знімають себе, гроші тут тратять, а за ними 5 мусорів слідкують рік + "експертиза". Там , сорі, "банк сперми" плаче за слідчими, а вони... на перерві - ОЙ, блогерочка найшли котрого адвокат тупо відмаже і Тартаров виплатить відшкодування...
нє, ну якось так
показать весь комментарий
23.02.2023 14:19 Ответить
Мені інше від Бутусова сподобалося про нові батальйони. Це як замурзані діти і батьки думають,що робити-чи цих мити чи нових творити. Навіщо нове,коли є ЗСУ яке потребує допомогу
показать весь комментарий
23.02.2023 14:29 Ответить
вчора слухав, правда нейм. зай. ує шо "вангують" "війнанадовгостороківтребаблаблабла" - тупо не знаючи шо наступної години вони ж самі зробл*ть, або шо з ними буде.
я просто тупо як в інтернетах - "рофлю" - куди і кому ви пророчите мля?
багато було пророкув шо пуця не нападе?
багато, просто треба перев.язати шнурки і "с важним видом пророчить вновь"
ну не знаю, ненавиджу .... ну як сказати - "тридварасів", в т.ч. тих хто бреше і просто мудак, я не знаю, але .... може якось дуже "печЕ" коли хтось п*здить, наприклад як і попи.
ну якось так, нас може багато, а може і два, або двоє - 1 мужик і 1 хтось мені тут написав
показать весь комментарий
23.02.2023 14:38 Ответить
За таку ***** теж треба давати 15 років, як за колабораціонізм. Деякі люди віддають на потреби ЗСУ свої останні кошти, а наші Захисники гинуть, якщо в критичний момент під рукою немає чогось із найнеобхіднішого, що на ці кошти можна було придбати. Хоча про що я... У нас при владі сидять такі самі гнійні підори і гребуть вагонами, розповідаючи казочки про переможену корупцію і про те, що українські військові всім забезпечені.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:20 Ответить
Що за х*ло, хто знає?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:21 Ответить
Воровство у людей, которые берегут твою задницу...это натуральное предательство, у меня нет слов насколько это низко и мерзко
показать весь комментарий
23.02.2023 14:21 Ответить
вот же **********.............................................на палю скотоблогера *****......................
показать весь комментарий
23.02.2023 14:24 Ответить
А что там в этом вопросе по поцу и по совместительству степдапера сельского клуба из Збаража?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:27 Ответить
А що не так з сільськими клубами і Збаоажем? Можете виїхати в Усть Піздюйськ чи Мухосранськ на Московії - там прадвіінутиє клуби...
показать весь комментарий
23.02.2023 14:34 Ответить
та с клубом в Збараже всё добре. Меня степдапер и новый сын регианало-подданого Остап Ибрагимович Притула-Бендер интересует. А к клубу в Збароже притензий нет.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:37 Ответить
Ну, вам бачніше, що з ним, а я такого не знаю. А що з ним, якщо не секрет, що ви так за нього турбуєтеся?
показать весь комментарий
23.02.2023 15:13 Ответить
Здоровий бугай. Напевно є справка про ваду серця.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:28 Ответить
слухай, я ясно шо не за козлів, але, мля, у нас.... дивись - тобі до хати приходить СБУ, "знаходить" "ЧП", ато там типу Телеграф-анали = всі тебе тут х...сосять, а потім можливо суд тебе відпускає бо типу не винен = (йди н., судись за пезатримне затримання і за честь та гібридність ггг)

послухай, не варто кричати от так, хоча б і хотілось.
ну, у нас же демократія(ріже в посадці ... штуки різні на шашлики)
та нє - придурки всі шо хочуть "народнова суда" для суддів і прочіх, я би, тьху, вот ето, тьху, вот би так создав шоби тьху, вони плакали заСраліним, тьху
показать весь комментарий
23.02.2023 15:24 Ответить
О! Вакопщики вже тут! А хтось задумався нахіба командиру і бійцям таке ёеееее в підрозділі?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:29 Ответить
Потрібні такі! Для виявлення вогневих точок
показать весь комментарий
23.02.2023 15:22 Ответить
От не розумію цього. Та навіть якщо ти вже таке мерзенно мурло, то просто навіть логічно в голові не вкладується. Як заради такої суми ти готовий робити таке? Ок, якщо совісті нема, але ж навіть здоровий глузд повинен був якось зупинити тебе, ти ж не ноунейм який вкрав з карточки, тут відкрито вкрадає.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:29 Ответить
"Підозрюваний розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти " --- часи звичайно надзвичайні просто, тепер не треба мати мозги,вчитися роками,просто створюєш канал,починаєш розважати стадо і получати гроші. На ютубі купу каналів у яких мільйони підписників і у яких тематика ходити по вулицях,чіплятися до людей,провокувати конфлікти і знімати це на камеру,получаючи купу грошей від дураків яким це подобапється і котрі просят ще таке знімати. Таке є на кацапщині,таке є і у світі в загальному. Інші показуванням цицьок заробляють грші на різних платформах і так далі, світ одни словом котиться в прірву
показать весь комментарий
23.02.2023 14:31 Ответить
більша частина ютуберів - це взагалі якісь мазохісти. тупо знімають та викидають відео з кожної хвилини свого стражденного життя, та себе в ньому. прокинулись, їмо, бродимо по магазинах, зайшли в туалет, ......... а їхні мільйонні підписники - прості вуайери, яких медом не годуй, тільки дай подивитись, чим ці мазохісти кожну хвилину займаються. два стада - два способи життя.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:42 Ответить
а, ок.я ито шось такого не вижу(ховається від ВК), але побачу - голову від .. шо там, а , відколбасу, от... ну вот так, якщо буде хтось сдіймати....... шо?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:43 Ответить
Те що ви написали мені нагадує як старші люди кажуть - ось колись все було добре не було ніякої розпусти всі були такі файні і взагалі все було набагато краще ніж зараз. Все що ви описали було завжди - але не було інтернету.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:44 Ответить
"Все що ви описали було завжди - але не було інтернету." --- завжди не було, ось якраз через відсутністьі інтернету. Тепер коли це все можна знайти в два кліка в інтернеті,скористатися любими послугами,перевести гроші і так далі, це може зробити кожен, можливості зараз це робити в сто раз більше ніж було раніше. Так що такої роспусти не було ніколи, Інформація получалася не так просто як тепер,і не так просто можна користатися різними послугами і оплачувати їх як тепер
показать весь комментарий
23.02.2023 15:01 Ответить
банальний приклад,коли скажем так грубо говорячи не було інтернету якийсь мужлан собі захотів взяти повію,то він йшов в якісь певні місця і це робив,тепер коли це робиться в два кліка в інтернеті,і за годину ти получаєш те що хотів. Зараз це в багато разів розповсюдженіше і доступніше. Колись це все так доступно не було, зараз це може зробити кожен,навіть школяр,лиш би гроші були
показать весь комментарий
23.02.2023 15:08 Ответить
Розповім вам історію з 90 - на польському телеканалі побачив історію про якогось чиновника з США який виступав за сімейні традиції і подібне а також дуже виступав проти проституції, догадайтесь на чому його злапали журналісти? Знаєте коли корупціонери крадуть гроші наживаються на схемах і подібне ось це розпуста - а не те що хтось десь когось ї** (за згодою двох сторін - без примусу) яке вам до того діло?
показать весь комментарий
23.02.2023 15:23 Ответить
"яке вам до того діло?" --- менів плювати,я просто факт констатую, що зараз з тією доступністю інформації яка є, людство деградує, люди тупішають,і здавалося б що коли у тебе є можливість в інтернеті самонавчатися,вдосконалюватися,навіть опановувати якісь нові професії,людство як і у стародавні часи вимагають "хліба і видовищ", на вулиці 2023 рік,а люди якими були такими і залишаються,і це з прогрессмо тільки більше проявляється
показать весь комментарий
23.02.2023 15:27 Ответить
А людство і не мінялося - як люди поводилися 4 тисячі років тому так і поводиться ( зміни є - але ці зміни це як у вислові "виняток що підтверджує правило"), людство в своєму розвитку(моральному) нагадує слимака який і повзе вперед але через те що ми його споглядаємо зі ста метрів його поступальний рух не дуже і помітно.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:43 Ответить
так я про це і говорю,тільки проблема в тому що усі ці вади завдяки прогрессу і технологіям прогресують все більше і швидше
показать весь комментарий
23.02.2023 15:49 Ответить
Ау в дома хтось є - якщо є я б хотів щоб ви прокоментували одне відео (правда не знаю посилання на ютуб тут банять чи ні ).
показать весь комментарий
23.02.2023 20:11 Ответить
в піхву он котится а не прирву
показать весь комментарий
23.02.2023 14:56 Ответить
А ще бачив не раз біля нехілих офісів такі собі" волонтерські "позашляховики обклеєні з усих боків наклейками, що воно волонтер. Машинки вартістю так десь 100-150 тис. євро . Неозброєним оком видно ,що вони зазвичай не покидають асфальт . Це що ,спроба повернутись в часи кучми - кравченка - білоконя-"прочь з дороги ,куда хочу туда и еду, мне можно все".
показать весь комментарий
23.02.2023 14:38 Ответить
просто давай фотки, скріни і т.д., просто ти може тупо кацап. - бачив він мля, я теж бачив он -------- НЛО, а це був баняк шо сусідка по свому мужику запустила
показать весь комментарий
23.02.2023 14:45 Ответить
Давай фотки, скріни, копії техпаспортів, копії особистих паспортів , копії податкових накладних, індентифікайні коди , список рестораннів, підпільних казіно за останній місяць..... коротше не кажи що мені робити і я не казатиму куди тобі іти.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:18 Ответить
ти розумієш то шо - ну ми знаємо шо Зєля порушив все шо можна - то так само - давай, давй ото чи то шо ти там кажеш
?
даю, зараз, штани просто забув, а де там письмове зверненя шо штани конфіскували?
даю, даю.
що за дурень
показать весь комментарий
23.02.2023 15:48 Ответить
а почему его прячут?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:40 Ответить
Це не він винуватий---це ви довбойо*** що донатите невідомо кому
показать весь комментарий
23.02.2023 14:41 Ответить
Конфіскувати все майно, та змусити сплатити в десять разів більше на ЗСУ і років на десять у в'язницю - це буде цілком адекватне покарання, аби і іншим була наука. А поки всяка наволоч за подібні шахрайства отримуватиме від трьох років (з яких і половину не відсидить) подібне триватиме і надалі. У нас надто гуманні закони по відношенню до злочинців, зате, солдати, які захищають країну позбавлені будь-яких прав.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:42 Ответить
дивись, тут же писало про т.з. Ц.П. = тобі на зупинці кажуть - "ииии, Пред.явітє =знаходять флешку з понятно чим"
тобто х. доведеш потім шо тіпа підкинули.
я не знаю як в норм. країнах, але ти блін тут у нас про "конфіскувати" заткнув би пельку, ок?
бо мля, це тупо може стосуватись будь-кого - це реально...(прінімаєт погони тов. майора)
а шо, ну вот то шо ви кажеш, ахаха, да, вот... еее, де там ржати то.. а, вот, кота смешнова нашол - иии, лапу дал и пистолетом яйца гигиги
показать весь комментарий
23.02.2023 14:51 Ответить
А чому б цього виродка не назвати?
показать весь комментарий
23.02.2023 15:02 Ответить
Na front ****** !!!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:04 Ответить
Питання до воєнкомату:"А чому не була вручена повістка до цих пір"?
показать весь комментарий
23.02.2023 15:06 Ответить
На Кол-собаку!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 15:32 Ответить
Хороший мальчик. )))
показать весь комментарий
23.02.2023 16:28 Ответить
А хто це конкретно?
Можливо це брехня?
Мало інформації.
показать весь комментарий
23.02.2023 16:45 Ответить
Отмажется при Zеленых, ему даже потом медаль дадут за вред ЗСУ
показать весь комментарий
23.02.2023 18:51 Ответить
Бляха навіть такого засранця вичислили, а 400 вагонів гуманітарки в Запоріжжі не знайшли.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:57 Ответить
Ему место на зоне с пробитой миской.
показать весь комментарий
24.02.2023 06:22 Ответить
 
 