Київський блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ, - правоохоронці. ФОТО
24-річний блогер виводив гроші з віртуального гаманця сайту, який збирав кошти на потреби ЗСУ, на свій рахунок.
Про це повідомили Київська міська прокуратура і поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Підозрюваний розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти.
Правоохоронці встановили, що для того щоб у подальшому вивести гроші на власні рахунки, порушник користувався сайтом, який забирав певний відсоток від заробітку на потреби Збройних Сил України. Фігурант виявив вразливість програмного забезпечення вказаного сайту та, отримавши несанкціонований доступ до його віртуального гаманця, вивів звідти майже 340 000 гривень, які призначались на потреби військових", - йдеться у повідомленні поліції.
У блогера провели обшук, вилучили гроші та носії інформації.
Його дії кваліфікують за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Блогеру загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
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В 24 лет - и такие познания, а в 30 лет, наверное, ограбил бы мировой банк, хорошо что его вовремя остановили..
думай шо кажеш, ок?
Або Арахамію з тобою туди ж.
спати будеш круто? чи не спатимеш взагалі?
такая загадка если что будет принципиально
(якісні грОші рішають все, в тому чичлі й якість якісного судобудівництва якісної дачі, ой, тобто пансіонату для потерпілих від конфлікту)
Шо там вони доведуть? в сто разів більше ганяються за бабами шо там знімають себе, гроші тут тратять, а за ними 5 мусорів слідкують рік + "експертиза". Там , сорі, "банк сперми" плаче за слідчими, а вони... на перерві - ОЙ, блогерочка найшли котрого адвокат тупо відмаже і Тартаров виплатить відшкодування...
нє, ну якось так
я просто тупо як в інтернетах - "рофлю" - куди і кому ви пророчите мля?
багато було пророкув шо пуця не нападе?
багато, просто треба перев.язати шнурки і "с важним видом пророчить вновь"
ну не знаю, ненавиджу .... ну як сказати - "тридварасів", в т.ч. тих хто бреше і просто мудак, я не знаю, але .... може якось дуже "печЕ" коли хтось п*здить, наприклад як і попи.
ну якось так, нас може багато, а може і два, або двоє - 1 мужик і 1 хтось мені тут написав
послухай, не варто кричати от так, хоча б і хотілось.
ну, у нас же демократія(ріже в посадці ... штуки різні на шашлики)
та нє - придурки всі шо хочуть "народнова суда" для суддів і прочіх, я би, тьху, вот ето, тьху, вот би так создав шоби тьху, вони плакали заСраліним, тьху
?
даю, зараз, штани просто забув, а де там письмове зверненя шо штани конфіскували?
даю, даю.
що за дурень
тобто х. доведеш потім шо тіпа підкинули.
я не знаю як в норм. країнах, але ти блін тут у нас про "конфіскувати" заткнув би пельку, ок?
бо мля, це тупо може стосуватись будь-кого - це реально...(прінімаєт погони тов. майора)
а шо, ну вот то шо ви кажеш, ахаха, да, вот... еее, де там ржати то.. а, вот, кота смешнова нашол - иии, лапу дал и пистолетом яйца гигиги
Можливо це брехня?
Мало інформації.