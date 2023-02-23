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Київський блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ, - правоохоронці. ФОТО

24-річний блогер виводив гроші з віртуального гаманця сайту, який збирав кошти на потреби ЗСУ, на свій рахунок.

Про це повідомили Київська міська прокуратура і поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти.

Читайте: Скандальна блогерка Маламан, яка втекла до Росії, знову позивається до офіцера ЗСУ  Штефана

Правоохоронці встановили, що для того щоб у подальшому вивести гроші на власні рахунки, порушник користувався сайтом, який забирав певний відсоток від заробітку на потреби Збройних Сил України. Фігурант виявив вразливість програмного забезпечення вказаного сайту та, отримавши несанкціонований доступ до його віртуального гаманця, вивів звідти майже 340 000 гривень, які призначались на потреби військових", - йдеться у повідомленні поліції.

У блогера провели обшук, вилучили гроші та носії інформації.

Також читайте: Викрито шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Його дії кваліфікують за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Блогеру загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Київський блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ, - правоохоронці 01
Київський блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ, - правоохоронці 02

Автор: 

шахрайство (1093) Нацполіція (15208) прокуратура (3685) блогер (181)


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Топ коментарі
+22
Це добре! А що там за яйця по 17 за які переплатили чотири мільярди? Чи -"ета другоє''?
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23.02.2023 14:14
+16
Закувати в кайдани падлюку,та відправити рити окопи на передок!
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23.02.2023 14:12
+16
За таку ***** теж треба давати 15 років, як за колабораціонізм. Деякі люди віддають на потреби ЗСУ свої останні кошти, а наші Захисники гинуть, якщо в критичний момент під рукою немає чогось із найнеобхіднішого, що на ці кошти можна було придбати. Хоча про що я... У нас при владі сидять такі самі гнійні підори і гребуть вагонами, розповідаючи казочки про переможену корупцію і про те, що українські військові всім забезпечені.
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23.02.2023 14:20
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Закувати в кайдани падлюку,та відправити рити окопи на передок!
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23.02.2023 14:12 Відповісти
На копальні уранові..більше встигне зробити
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23.02.2023 14:14 Відповісти
за якісь срані 20 тон яєць ?
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23.02.2023 14:15 Відповісти
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23.02.2023 14:30 Відповісти
И если не копает, пустить по минному полю.
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23.02.2023 15:05 Відповісти
В тих тапках, в яких стоїть під час обшуку.
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23.02.2023 15:39 Відповісти
"..24-летний блоггер выводил деньги из виртуального кошелька сайта. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта.."
В 24 лет - и такие познания, а в 30 лет, наверное, ограбил бы мировой банк, хорошо что его вовремя остановили..
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23.02.2023 15:41 Відповісти
Повістку йому в зуби і нехай відпрацьовує! Толку його задурно годувати на зоні?
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23.02.2023 14:13 Відповісти
давай так - тебе в бліндажі з ним - він в любий момент тебе заріже.
думай шо кажеш, ок?
Або Арахамію з тобою туди ж.
спати будеш круто? чи не спатимеш взагалі?
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23.02.2023 14:21 Відповісти
Армія - це не виправна колонія.
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23.02.2023 16:23 Відповісти
Здорове, падло - 1 м 90 см. А у Бло Херів що, бронь від служби в ЗСУ?
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23.02.2023 14:13 Відповісти
Та воно ж інвалід, таке може добровільно нести службу тільки десь в карпатському котлі, або тримати кругову оборону в буковелі.
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23.02.2023 14:16 Відповісти
Дуетом з Катлєтою.......
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23.02.2023 14:39 Відповісти
а ты его поймай сначала. Например програмисты и криптовалютчики могут хоть год с квартиры не вылазить. Для всего прочего есть глово, ну или на крайняк баба
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23.02.2023 14:40 Відповісти
Криптовалютчиков можно сразу использовать для разминирования полей. Они поголовно конченные гниды.
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23.02.2023 15:04 Відповісти
Мне вчера "страшшную историю" сосед рассказал, что военкомы нанялись в Глово и вместе с заказом приносят повестки. Если правда, то весьма креативно
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23.02.2023 17:02 Відповісти
что это? "глово" то? ну понятно шо скажешь - гугли, правда впадлу.
такая загадка если что будет принципиально
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23.02.2023 18:08 Відповісти
Сервис доставки товаров, продуктов и готовой еды из магазинов, ресторанов....
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23.02.2023 20:46 Відповісти
А х.. воно там потрібно ? Нехай в Києві туалети миє і каналізацію пробиває за їжу .
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23.02.2023 18:09 Відповісти
3 роки... тобто під@р просто пересадить війну в безпечній камері на гроші платників податків, замість того щоб під конвоєм рити окопи в 2 лінії.
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23.02.2023 14:13 Відповісти
Таким підарасам максимальний строк ув'язнення. Тільки не треба писати, що на передок його, воно однак воювати не буде. бо гівно, або втече, або здасться оркам.
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23.02.2023 14:14 Відповісти
хай здається ...
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23.02.2023 15:27 Відповісти
Оце правильно - я б підвіз до кордону і дав під зад , нехай живе там . І оркам підар , і в Україні повітря чистіше .
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23.02.2023 18:11 Відповісти
Це добре! А що там за яйця по 17 за які переплатили чотири мільярди? Чи -"ета другоє''?
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23.02.2023 14:14 Відповісти
"нє расшативайте лодку" бо путін нападе
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23.02.2023 15:32 Відповісти
Навіщо строки у колонії?? Годувати ще..Нехай на небезпечну промисловість працюють. Бо розмінувати ним ЄСПЧ дозволу не надасть..
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23.02.2023 14:16 Відповісти
Нормальний член зеленої команди.до резнікова його разом армії помагати будуть кілограмами
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23.02.2023 14:17 Відповісти
..вот и очередной нормальный кандидат в опу нарисовался.. надо брать..
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23.02.2023 14:17 Відповісти
Хряку підборозняку росте гідна заміна
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23.02.2023 14:18 Відповісти
Цього мерзенного блохера-крадія на передову копати окопи...
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23.02.2023 14:19 Відповісти
Як би Бутусов сказав - Якісний адвокат якісно доведе якісні прокурорські докази якісними виправленнями до якісного розгляду якісної справи з якісним суддею(біжить проржатись), якісний вирок, якісна держава якісно відшкодуе якістю якісний збитот якісному блогеру - чесний, якісний, патріотичний.
(якісні грОші рішають все, в тому чичлі й якість якісного судобудівництва якісної дачі, ой, тобто пансіонату для потерпілих від конфлікту)

Шо там вони доведуть? в сто разів більше ганяються за бабами шо там знімають себе, гроші тут тратять, а за ними 5 мусорів слідкують рік + "експертиза". Там , сорі, "банк сперми" плаче за слідчими, а вони... на перерві - ОЙ, блогерочка найшли котрого адвокат тупо відмаже і Тартаров виплатить відшкодування...
нє, ну якось так
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23.02.2023 14:19 Відповісти
Мені інше від Бутусова сподобалося про нові батальйони. Це як замурзані діти і батьки думають,що робити-чи цих мити чи нових творити. Навіщо нове,коли є ЗСУ яке потребує допомогу
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23.02.2023 14:29 Відповісти
вчора слухав, правда нейм. зай. ує шо "вангують" "війнанадовгостороківтребаблаблабла" - тупо не знаючи шо наступної години вони ж самі зробл*ть, або шо з ними буде.
я просто тупо як в інтернетах - "рофлю" - куди і кому ви пророчите мля?
багато було пророкув шо пуця не нападе?
багато, просто треба перев.язати шнурки і "с важним видом пророчить вновь"
ну не знаю, ненавиджу .... ну як сказати - "тридварасів", в т.ч. тих хто бреше і просто мудак, я не знаю, але .... може якось дуже "печЕ" коли хтось п*здить, наприклад як і попи.
ну якось так, нас може багато, а може і два, або двоє - 1 мужик і 1 хтось мені тут написав
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23.02.2023 14:38 Відповісти
За таку ***** теж треба давати 15 років, як за колабораціонізм. Деякі люди віддають на потреби ЗСУ свої останні кошти, а наші Захисники гинуть, якщо в критичний момент під рукою немає чогось із найнеобхіднішого, що на ці кошти можна було придбати. Хоча про що я... У нас при владі сидять такі самі гнійні підори і гребуть вагонами, розповідаючи казочки про переможену корупцію і про те, що українські військові всім забезпечені.
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23.02.2023 14:20 Відповісти
Що за х*ло, хто знає?
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23.02.2023 14:21 Відповісти
Воровство у людей, которые берегут твою задницу...это натуральное предательство, у меня нет слов насколько это низко и мерзко
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23.02.2023 14:21 Відповісти
вот же **********.............................................на палю скотоблогера *****......................
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23.02.2023 14:24 Відповісти
А что там в этом вопросе по поцу и по совместительству степдапера сельского клуба из Збаража?
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23.02.2023 14:27 Відповісти
А що не так з сільськими клубами і Збаоажем? Можете виїхати в Усть Піздюйськ чи Мухосранськ на Московії - там прадвіінутиє клуби...
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23.02.2023 14:34 Відповісти
та с клубом в Збараже всё добре. Меня степдапер и новый сын регианало-подданого Остап Ибрагимович Притула-Бендер интересует. А к клубу в Збароже притензий нет.
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23.02.2023 14:37 Відповісти
Ну, вам бачніше, що з ним, а я такого не знаю. А що з ним, якщо не секрет, що ви так за нього турбуєтеся?
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23.02.2023 15:13 Відповісти
Здоровий бугай. Напевно є справка про ваду серця.
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23.02.2023 14:28 Відповісти
слухай, я ясно шо не за козлів, але, мля, у нас.... дивись - тобі до хати приходить СБУ, "знаходить" "ЧП", ато там типу Телеграф-анали = всі тебе тут х...сосять, а потім можливо суд тебе відпускає бо типу не винен = (йди н., судись за пезатримне затримання і за честь та гібридність ггг)

послухай, не варто кричати от так, хоча б і хотілось.
ну, у нас же демократія(ріже в посадці ... штуки різні на шашлики)
та нє - придурки всі шо хочуть "народнова суда" для суддів і прочіх, я би, тьху, вот ето, тьху, вот би так создав шоби тьху, вони плакали заСраліним, тьху
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23.02.2023 15:24 Відповісти
О! Вакопщики вже тут! А хтось задумався нахіба командиру і бійцям таке ёеееее в підрозділі?
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23.02.2023 14:29 Відповісти
Потрібні такі! Для виявлення вогневих точок
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23.02.2023 15:22 Відповісти
От не розумію цього. Та навіть якщо ти вже таке мерзенно мурло, то просто навіть логічно в голові не вкладується. Як заради такої суми ти готовий робити таке? Ок, якщо совісті нема, але ж навіть здоровий глузд повинен був якось зупинити тебе, ти ж не ноунейм який вкрав з карточки, тут відкрито вкрадає.
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23.02.2023 14:29 Відповісти
"Підозрюваний розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти " --- часи звичайно надзвичайні просто, тепер не треба мати мозги,вчитися роками,просто створюєш канал,починаєш розважати стадо і получати гроші. На ютубі купу каналів у яких мільйони підписників і у яких тематика ходити по вулицях,чіплятися до людей,провокувати конфлікти і знімати це на камеру,получаючи купу грошей від дураків яким це подобапється і котрі просят ще таке знімати. Таке є на кацапщині,таке є і у світі в загальному. Інші показуванням цицьок заробляють грші на різних платформах і так далі, світ одни словом котиться в прірву
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23.02.2023 14:31 Відповісти
більша частина ютуберів - це взагалі якісь мазохісти. тупо знімають та викидають відео з кожної хвилини свого стражденного життя, та себе в ньому. прокинулись, їмо, бродимо по магазинах, зайшли в туалет, ......... а їхні мільйонні підписники - прості вуайери, яких медом не годуй, тільки дай подивитись, чим ці мазохісти кожну хвилину займаються. два стада - два способи життя.
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23.02.2023 14:42 Відповісти
а, ок.я ито шось такого не вижу(ховається від ВК), але побачу - голову від .. шо там, а , відколбасу, от... ну вот так, якщо буде хтось сдіймати....... шо?
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23.02.2023 14:43 Відповісти
Те що ви написали мені нагадує як старші люди кажуть - ось колись все було добре не було ніякої розпусти всі були такі файні і взагалі все було набагато краще ніж зараз. Все що ви описали було завжди - але не було інтернету.
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23.02.2023 14:44 Відповісти
"Все що ви описали було завжди - але не було інтернету." --- завжди не було, ось якраз через відсутністьі інтернету. Тепер коли це все можна знайти в два кліка в інтернеті,скористатися любими послугами,перевести гроші і так далі, це може зробити кожен, можливості зараз це робити в сто раз більше ніж було раніше. Так що такої роспусти не було ніколи, Інформація получалася не так просто як тепер,і не так просто можна користатися різними послугами і оплачувати їх як тепер
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23.02.2023 15:01 Відповісти
банальний приклад,коли скажем так грубо говорячи не було інтернету якийсь мужлан собі захотів взяти повію,то він йшов в якісь певні місця і це робив,тепер коли це робиться в два кліка в інтернеті,і за годину ти получаєш те що хотів. Зараз це в багато разів розповсюдженіше і доступніше. Колись це все так доступно не було, зараз це може зробити кожен,навіть школяр,лиш би гроші були
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23.02.2023 15:08 Відповісти
Розповім вам історію з 90 - на польському телеканалі побачив історію про якогось чиновника з США який виступав за сімейні традиції і подібне а також дуже виступав проти проституції, догадайтесь на чому його злапали журналісти? Знаєте коли корупціонери крадуть гроші наживаються на схемах і подібне ось це розпуста - а не те що хтось десь когось ї** (за згодою двох сторін - без примусу) яке вам до того діло?
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23.02.2023 15:23 Відповісти
"яке вам до того діло?" --- менів плювати,я просто факт констатую, що зараз з тією доступністю інформації яка є, людство деградує, люди тупішають,і здавалося б що коли у тебе є можливість в інтернеті самонавчатися,вдосконалюватися,навіть опановувати якісь нові професії,людство як і у стародавні часи вимагають "хліба і видовищ", на вулиці 2023 рік,а люди якими були такими і залишаються,і це з прогрессмо тільки більше проявляється
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23.02.2023 15:27 Відповісти
А людство і не мінялося - як люди поводилися 4 тисячі років тому так і поводиться ( зміни є - але ці зміни це як у вислові "виняток що підтверджує правило"), людство в своєму розвитку(моральному) нагадує слимака який і повзе вперед але через те що ми його споглядаємо зі ста метрів його поступальний рух не дуже і помітно.
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23.02.2023 15:43 Відповісти
так я про це і говорю,тільки проблема в тому що усі ці вади завдяки прогрессу і технологіям прогресують все більше і швидше
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23.02.2023 15:49 Відповісти
Ау в дома хтось є - якщо є я б хотів щоб ви прокоментували одне відео (правда не знаю посилання на ютуб тут банять чи ні ).
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23.02.2023 20:11 Відповісти
в піхву он котится а не прирву
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23.02.2023 14:56 Відповісти
А ще бачив не раз біля нехілих офісів такі собі" волонтерські "позашляховики обклеєні з усих боків наклейками, що воно волонтер. Машинки вартістю так десь 100-150 тис. євро . Неозброєним оком видно ,що вони зазвичай не покидають асфальт . Це що ,спроба повернутись в часи кучми - кравченка - білоконя-"прочь з дороги ,куда хочу туда и еду, мне можно все".
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23.02.2023 14:38 Відповісти
просто давай фотки, скріни і т.д., просто ти може тупо кацап. - бачив він мля, я теж бачив он -------- НЛО, а це був баняк шо сусідка по свому мужику запустила
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23.02.2023 14:45 Відповісти
Давай фотки, скріни, копії техпаспортів, копії особистих паспортів , копії податкових накладних, індентифікайні коди , список рестораннів, підпільних казіно за останній місяць..... коротше не кажи що мені робити і я не казатиму куди тобі іти.
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23.02.2023 15:18 Відповісти
ти розумієш то шо - ну ми знаємо шо Зєля порушив все шо можна - то так само - давай, давй ото чи то шо ти там кажеш
?
даю, зараз, штани просто забув, а де там письмове зверненя шо штани конфіскували?
даю, даю.
що за дурень
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23.02.2023 15:48 Відповісти
а почему его прячут?
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23.02.2023 14:40 Відповісти
Це не він винуватий---це ви довбойо*** що донатите невідомо кому
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23.02.2023 14:41 Відповісти
Конфіскувати все майно, та змусити сплатити в десять разів більше на ЗСУ і років на десять у в'язницю - це буде цілком адекватне покарання, аби і іншим була наука. А поки всяка наволоч за подібні шахрайства отримуватиме від трьох років (з яких і половину не відсидить) подібне триватиме і надалі. У нас надто гуманні закони по відношенню до злочинців, зате, солдати, які захищають країну позбавлені будь-яких прав.
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23.02.2023 14:42 Відповісти
дивись, тут же писало про т.з. Ц.П. = тобі на зупинці кажуть - "ииии, Пред.явітє =знаходять флешку з понятно чим"
тобто х. доведеш потім шо тіпа підкинули.
я не знаю як в норм. країнах, але ти блін тут у нас про "конфіскувати" заткнув би пельку, ок?
бо мля, це тупо може стосуватись будь-кого - це реально...(прінімаєт погони тов. майора)
а шо, ну вот то шо ви кажеш, ахаха, да, вот... еее, де там ржати то.. а, вот, кота смешнова нашол - иии, лапу дал и пистолетом яйца гигиги
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23.02.2023 14:51 Відповісти
А чому б цього виродка не назвати?
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23.02.2023 15:02 Відповісти
Na front ****** !!!
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23.02.2023 15:04 Відповісти
Питання до воєнкомату:"А чому не була вручена повістка до цих пір"?
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23.02.2023 15:06 Відповісти
На Кол-собаку!!!
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23.02.2023 15:32 Відповісти
Хороший мальчик. )))
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23.02.2023 16:28 Відповісти
А хто це конкретно?
Можливо це брехня?
Мало інформації.
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23.02.2023 16:45 Відповісти
Отмажется при Zеленых, ему даже потом медаль дадут за вред ЗСУ
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23.02.2023 18:51 Відповісти
Бляха навіть такого засранця вичислили, а 400 вагонів гуманітарки в Запоріжжі не знайшли.
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23.02.2023 21:57 Відповісти
Ему место на зоне с пробитой миской.
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24.02.2023 06:22 Відповісти
 
 