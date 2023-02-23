Київський блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ, - правоохоронці. ФОТО

24-річний блогер виводив гроші з віртуального гаманця сайту, який збирав кошти на потреби ЗСУ, на свій рахунок.

Про це повідомили Київська міська прокуратура і поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти.

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Правоохоронці встановили, що для того щоб у подальшому вивести гроші на власні рахунки, порушник користувався сайтом, який забирав певний відсоток від заробітку на потреби Збройних Сил України. Фігурант виявив вразливість програмного забезпечення вказаного сайту та, отримавши несанкціонований доступ до його віртуального гаманця, вивів звідти майже 340 000 гривень, які призначались на потреби військових", - йдеться у повідомленні поліції.

У блогера провели обшук, вилучили гроші та носії інформації.

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Його дії кваліфікують за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Блогеру загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.



