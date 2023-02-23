РУС
Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью. ФОТО

Польша усиливает укреплениями границу с Россией и Беларусью. Первые из них разворачиваются возле территории Калининградской области РФ.

Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью 01

"Мы начали превентивное усиление безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже разворачиваются на границе с Калининградской областью" – отметил Блащак в Twitter.

Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью 02

На фото, которыми свой текст проиллюстрировал министр, показаны противотанковые заграждения.

Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью 03

Также смотрите: Беларусь жалуется, что украинские военные "демонстративно" минируют свою территорию и показывают "непристойные жесты" пограничникам. ВИДЕО


Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью 04

Беларусь (7970) граница (5327) Польша (8611) россия (96899) Блащак Мариуш (79)
+36
Свині повинні жити у свинарнику, а не серед людей.
23.02.2023 20:09 Ответить
+26
Які ще протитанкові загородження? От диваки... Кладіть асфальт, і побільше!
23.02.2023 20:10 Ответить
+26
Дуда явно не хоче стати "найвеличнішим лідором **********"....
23.02.2023 20:12 Ответить
Хороший троллинг.
23.02.2023 20:08 Ответить
Скоріш за все це не тролінг, а перші приготування.
23.02.2023 20:16 Ответить
поляки что-то знают.......
23.02.2023 20:32 Ответить
Уже второе. Ибо от дебилов всякое можно ждать.
23.02.2023 20:39 Ответить
Молодці
23.02.2023 20:08 Ответить
Свині повинні жити у свинарнику, а не серед людей.
Які ще протитанкові загородження? От диваки... Кладіть асфальт, і побільше!
Дуда явно не хоче стати "найвеличнішим лідором **********"....
Салага... Йому ще вчитися і вчитися.
23.02.2023 20:13 Ответить
Дуда зрозумів, що одного" лідора **********" більш ніж достатньо.
23.02.2023 22:32 Ответить
Краще би в Закопане з'їздив і відосик зняв🙄
23.02.2023 21:03 Ответить
Так, роблять завжди, коли хочуть напасти...
23.02.2023 20:12 Ответить
у нас так не робили рік назад...
23.02.2023 20:59 Ответить
Памятаю як під час служби на кордоні поляки з нас глузували "Навіщо нам сигналізаційна система ,колючка,коли ви таку вибехали"На 5 наших застав одна стражніца з трьома прикордонниками.Часи міняються...
23.02.2023 20:16 Ответить
А стовбчики під колючку на кордоні які були Т Y чи Г якщо Г то в яку сторону,просто цікаво.чи правда що розказують.
23.02.2023 21:19 Ответить
"Т" ,С -175 називалась,на Волині вже почали використовували "Гоби" на тепловипромінювання діяла,щось схоже на ******** єврозабор.Кінець 80-х.-поч 90-х
23.02.2023 21:28 Ответить
адекватно, адекватно !

Калінінград Кьонігсберг знову в облозі
23.02.2023 20:18 Ответить
Резервації бути!
23.02.2023 20:21 Ответить
********* уже есть , теперь ********* загоняют в резервацию.......одним словом - кацапам пмз да.
23.02.2023 20:34 Ответить
Жаль что у нас такого не было выставить,о войне не предупредили и слава богу бизнес не потерял инвестиции
23.02.2023 20:28 Ответить
…А Вова- по 7.5 мільярдів щомісяця…
23.02.2023 20:32 Ответить
ЗЕ, Данілов, Рєзніков та інша дерьмаківщина! Подивіться і вбийте в свої пусті макітри: ось це і є підготовка та запобіжні заходи! А "травневі шашлики", "втрата 7млрд на місяць", "запобігання паніки" - то ваші тупі відмазки, які вас, сподіваюсь, не спасуть.
23.02.2023 20:28 Ответить
..від ст 111 ККУ
23.02.2023 20:38 Ответить
Саме так! І не тільки цієї статті...
23.02.2023 21:00 Ответить
Напевне щось знають!
23.02.2023 20:29 Ответить
Поляки середній палець показали хомосовєтікусам?
23.02.2023 20:29 Ответить
Якщо таракан забув то при сесесесері границі були закриті.Поляки їм це нагадали
23.02.2023 20:33 Ответить
І шо навіть не втечуть всі з Країни? навіть не будуть втрачати 7 міліардів в день? а як же шашлики!!
23.02.2023 20:33 Ответить
Рови протитанкові копайте та мінні поля облаштовуйте!!! Не легковажте, не нехтуйте безпекою, захистом і обороною від біснуватих, здичавілих шизорашистів!
23.02.2023 20:33 Ответить
Кто копать пойдёт депутаты?
И зачем копать,если скоро мулион танков подарят и в атаку до Урала.
23.02.2023 20:36 Ответить
Ти алкаш чи обкурений? Мова йде про Польщу!
І твій дебільний сарказм про подарені танки та наступ до Уралу доводить, що ти ще й "альтернативно обдарований"...
23.02.2023 22:40 Ответить
Цікаво, польські біженці вже спостерігаються?
Паніка почалась?
23.02.2023 20:33 Ответить
ну с точки зрения 95 квартала все должны побежать ,
23.02.2023 20:35 Ответить
Зараз паніки не видно, але рік тома усю готівку з банкоматів і паливо усе викупили 24 лютого. Цілий тиждень тяжко було знайти.
23.02.2023 20:45 Ответить
Naprawdę? I gdzie tak było, w jakiej pipidówie?
23.02.2023 20:55 Ответить
Naprawdę to było we Wrocławiu. A ty co myślisz że ja kłamie?
23.02.2023 21:03 Ответить
Єрунда. Перекопати і замінувати.
23.02.2023 20:35 Ответить
нужно ещё факи показывать
23.02.2023 20:39 Ответить
Все так. Ещё бы всех дикарей обратно к Путину вернуть. Не фиг им по Европам жить и шляться.
23.02.2023 20:41 Ответить
Поляки якійсь видно дурні, можна ж як Зеля зробити, все розмінувати, війська відводити, захисні споруди знищувати)
23.02.2023 20:46 Ответить
Панове поляки,ежи необходимо соединять друг с другом металлическим тросом.
23.02.2023 21:09 Ответить
Вот и наступило настоящее величие у рашки - как у бешеной собаки в клетке
23.02.2023 21:29 Ответить
Міні тетраподи хороша штука.І поляки молодці,готуються.А тому все і буде в них добре,бо коли готовий,то значить захищений
23.02.2023 21:40 Ответить
Krasivo no slabo- jezhi nado svarit s relsov, a ne tak. Betonnyje uzhe rabotshije. Samoje glavnoje- dajut znat, shto: Prihodite, a my tut gotovy. To samoje glavnoje i na vraga vlijajet.
23.02.2023 21:51 Ответить
Чё Польше ставить ежи? Война у нас?
23.02.2023 22:57 Ответить
Правильно делают и поляки и прибалты!! Эти татаро-монгльские, российско- фашисткие твари на всё пойдут!!
27.02.2023 22:33 Ответить
 
 