Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью. ФОТО

Польша усиливает укреплениями границу с Россией и Беларусью. Первые из них разворачиваются возле территории Калининградской области РФ.

Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начали превентивное усиление безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже разворачиваются на границе с Калининградской областью" – отметил Блащак в Twitter.

На фото, которыми свой текст проиллюстрировал министр, показаны противотанковые заграждения.

Также смотрите: Беларусь жалуется, что украинские военные "демонстративно" минируют свою территорию и показывают "непристойные жесты" пограничникам. ВИДЕО



