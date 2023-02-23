Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью. ФОТО
Польша усиливает укреплениями границу с Россией и Беларусью. Первые из них разворачиваются возле территории Калининградской области РФ.
Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начали превентивное усиление безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже разворачиваются на границе с Калининградской областью" – отметил Блащак в Twitter.
На фото, которыми свой текст проиллюстрировал министр, показаны противотанковые заграждения.
КалінінградКьонігсберг знову в облозі
И зачем копать,если скоро мулион танков подарят и в атаку до Урала.
І твій дебільний сарказм про подарені танки та наступ до Уралу доводить, що ти ще й "альтернативно обдарований"...
Паніка почалась?