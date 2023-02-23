РУС
Эйфелеву башню подсветили цветами Украины к годовщине вторжения РФ. ФОТО

Эйфелеву башню в Париже подсветили цветом украинского флага к годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэрию Парижа.

Эйфелеву башню подсветили цветами Украины к годовщине вторжения РФ 01

"Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность", - говорится в сообщении.

Париж (421) Франция (3578)
Топ комментарии
+5
Підсвітка - це добре. А от те, що заводи-виробники чудових самохідних гармат "Цезар" працюють в 3 зміни, щоб забезпечити свої потреби та потреби ЗСУ - це ще краще.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:35 Ответить
+4
показать весь комментарий
23.02.2023 23:38 Ответить
+2
Украинский народ неподражаем! Реакция украинцев на взрыв снаряда https://www.youtube.com/watch?v=9VG-A4eJ9d8
показать весь комментарий
23.02.2023 23:33 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 23:38 Ответить
А завтра колір буде червоний? В честь "мирного плану" Китаю?
показать весь комментарий
23.02.2023 23:56 Ответить
Це велико сьогодні, а завтра... Надіюсь буде - так як сьогодні
показать весь комментарий
24.02.2023 00:14 Ответить
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
24.02.2023 00:00 Ответить
А де ТРИЗУБ! Незалік! Завтра повтор....
показать весь комментарий
24.02.2023 00:04 Ответить
спасибо французам, в том числе и за военную помощь! А за военную - даже в первую очередь спасибо!
показать весь комментарий
24.02.2023 00:17 Ответить
рік назад в цей день на дві години пізніше на цензорі зявилась новина що московити закрили повітряний простір біля наших кордонів. я виключив ноут знаючи яку новину прочитаю зранку...
показать весь комментарий
24.02.2023 00:25 Ответить
на ранок була тиша - у них перші новини після кави, десь о 9.00
показать весь комментарий
24.02.2023 00:28 Ответить
https://youtu.be/EVeCz8Xk2a0 ..

В самом Киеве госчиновница воровала десятки миллиардов гривень та долярів...,а скіки таких по усій країні?Гетьманцевих... Кажете оштрафували Оксану Марченко на 5 ярдів? смішно...🤒
показать весь комментарий
24.02.2023 07:57 Ответить
 
 