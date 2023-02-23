Эйфелеву башню подсветили цветами Украины к годовщине вторжения РФ. ФОТО
Эйфелеву башню в Париже подсветили цветом украинского флага к годовщине полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэрию Парижа.
"Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность", - говорится в сообщении.
В самом Киеве госчиновница воровала десятки миллиардов гривень та долярів...,а скіки таких по усій країні?Гетьманцевих... Кажете оштрафували Оксану Марченко на 5 ярдів? смішно...🤒