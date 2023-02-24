К годовщине вторжения РФ в Риге запустили троллейбус с украинским дизайном. ФОТОрепортаж

В годовщину начала полномасштабного вторжения муниципалитет Риги запустил троллейбус с оригинальным украинским дизайном.

Троллейбус курсирует по маршруту №12 мимо символических мест, зданий и достопримечательностей: Государственный архив, МИД, главной улицей - Улицей Свободы - пересекает город. На этом пути украинский троллейбус проходит также мимо бывшего здания КГБ, в котором теперь размещается музей, мимо Кабинета Министров и Монумента Свободы.

Запуск троллейбуса в Риге стал продолжением инициативы #RideWithUkraine венских волонтеров во главе с украинскими дипломатами Олегом Вербовым и Виталием Литвином по брендированию городского транспорта цветами Государственного Флага Украины и другими символами.

Инициатива призвана представлять модерную украинскую идентичность и одновременно обеспечить практическую поддержку цивилизационного выбора Украины путем продвижения фандрейзинговой платформы UNITED24 через QR-код, нанесенный рядом с хештегом StandWithUkraine и призывом Donate.

"Брендирование городского транспорта - это мобильное визуальное продвижение современного Украинского государства, его движения к победе и эффективное поощрение целевой аудитории к поддержке этого движения", - отметил Олег Вербовой.

Комментируя запуск украинского троллейбуса в Риге, Виталий Литвин заявил: "Военная помощь Латвии Украине уже достигла 1% от латвийского ВВП. Гуманитарную же помощь посчитать просто невозможно, поскольку она выходит за рамки цифр и фиксированных значений. Мы благодарны муниципалитету Риги за еще один символический жест поддержки именно на годовщину полномасштабного вторжения России".

В рамках проекта волонтеры обеспечивают последовательный процесс культурной коммуникации и практической работы по привлечению ресурсов.

В сентябре 2022 года Вена стала первой европейской столицей, где на рейс вышел трамвай с уникальной украинской айдентикой, сочетающей визуальную традицию модернизма с современным дизайном. После этого были запущены два троллейбуса в Вильнюсе и трамвай в Гааге.

Основой графической стилизации стали треугольники, символизирующие семена подсолнечника и другие элементы, унаследованные от выдающегося украинского художника и графика Георгия Нарбута. С одной стороны, они актуализируют украинское художественное наследие, с другой – вписывают его в мировые тенденции дизайна. В планах – масштабирование проекта #RideWithUkraine в других европейских городах, среди которых Брюссель, Стокгольм, Тирана.

