Памятную доску российскому ученому Ломоносову демонтировали со стены Киево-Могилянской академии. ФОТО

ломоносов

В Киеве демонтировали памятную доску русскому ученому Михаилу Ломоносову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев".

Как отмечается, Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" сообщил, что 23 февраля 2023 Ученый совет университета принял решение демонтировать памятную доску, посвященную Михаилу Ломоносову.

"Он никогда не работал в Академии, то есть эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение, согласно распространенной советской мифологии об этом лице", - аргументировал Квит.

По его словам, после демонтажа доску передадут музею НаУКМА.

К слову, в Киеве, вместо российского ученого Михаила Ломоносова, улица в студгородке теперь имеет имя украинской ученой Юлии Здановской, которая погибла в 21 год.

Памятную доску российскому ученому Ломоносову демонтировали со стены Киево-Могилянской академии 01

+36
Такий самий "учоний" як і "винахідник радіо" Попов.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:57 Ответить
+26
Ломоносов був вченим тільки в кацапських байках. Насправді п'янь, рвань,тупа заригань. Жополиз влади. Все.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:57 Ответить
+25
- А чем вам Ломоносов не угодил?
http://s394.photobucket.com/user/7sorrisi/media/Stamps/_zps002myyg5.jpg.html - Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще! В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Какие для этого основания? А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что «если в одном месте что-то прибудет, в другом - убудет». Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона! Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье. Причем не в частном письме, а в научной работе.
Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов. Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине все его «труды» в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание «основополагающих» работ по горному делу. На самом деле эти «работы» есть не что иное как конспект лекций, записанных им во время учебы в Германии. В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Потому и в математике слаб.
Ломоносов - не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи - пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея - достичь Индии, обойдя Америку через. Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом - за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
- А я, вроде, в школе по истории проходил, что Ломоносов изобрел мозаику. Ну, на стенках которая…
- Мозаику Ломоносову привез граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же загорелся идеей освоить производство мозаики в России. Императрица выделила ему для этого огромный участок земли, деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов, имея государственный заказ на мозаику, умудрился провалить и это дело!
- Как же он выбился в «основоположники российской науки»?
- Пиар. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он сказал себе: я - человек низшего сословия, мне нужны покровители. И начал писать хвалебные оды в честь высокопоставленных особ. С помощью этого нехитрого приема он заслужил благосклонность многих власть имущих, в частности, графа Шувалова, который сам тогда еще пацаном был. Ломоносов пускал покровителям пыль в глаза околонаучными рассказами. А к старости Михайло совсем оборзел - напивался в стельку и шел в Академию наук устраивать погромы, гонял там народ, бил. На него жаловались, но все всегда кончалось в пользу хулигана только потому, что у него были друзья в высших сферах.
- Да, не зря вас уволили. Вы обрушили такого колосса…
- Моя жертва не была напрасной. Теперь про Ломоносова многие уже все понимают. Не так давно, скажем, академик Захаров публично заявил, что Ломоносов - дутая фигура, и весь его вклад в науку - перевод двух учебников с немецкого языка… Но для того, чтобы стали возможными подобные заявления, мне пришлось в свое время пережить выговоры и публичные осуждения научной общественности. Причем так странно все происходило… Я прихожу в институте к нашим физикам, спрашиваю: что сделал в физике Ломоносов? Они говорят: ничего, он, вроде, химией занимался. Прихожу к химикам, задаю тот же вопрос. Они дают тот же ответ: ничего он в химии не сделал, иди к физикам. Там я уже был. Прихожу к геологам, спрашиваю: есть у Ломоносова какие-то работы по геологии? Отвечают: нету, иди к химикам или к физикам, они знают… После чего я делаю доклад, в котором заявляю: а Ломоносов-то - ноль в науке! И в отношении меня выносят осуждающую резолюцию. Причем выносят те же люди, которые только что подтверждали, что в их области Ломоносов ничего не сделал!
Я храню этот замечательный документ: «Мы осуждаем деятельность Г. М. Салахутдинова. Научный совет не считает обоснованными его заявления, что Циолковский не был ученым, Ползунов - изобретателем, а Ломоносов не сделал серьезных научных открытий».
https://1gatta-felice.livejournal.com/547988.html
показать весь комментарий
25.02.2023 11:06 Ответить
Я знаю справжнє ім'я німкені Катерини Другої.
Тому і написав у своєму коментарі - "неросійські правителі на російському троні завжди віддавали пріоритет російським ученим, а якщо таких не знаходили, ліпили їх із повітря"
показать весь комментарий
25.02.2023 11:40 Ответить
Софа...
показать весь комментарий
25.02.2023 11:40 Ответить
Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg)
показать весь комментарий
25.02.2023 15:56 Ответить
Сонька праститутка ис альцгеймера.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:30 Ответить
Міфи ти тут розказуеш. Тому що до АК Шмайсер не мае відношення. А Калашников не був безграмотним колгоспним механіком
показать весь комментарий
25.02.2023 11:37 Ответить
як раз міфи тут розповідаєте ви !!! той дибільний кацап міша кашалніков можливо був не колгоспник, а "рабочій" на ж/д станції, з освітою 3 класи і 2 коридори, до того ж алкоголік !!! так званий ак47 це спрощена (понижена в класі до пістолета-кулемета) для кацапів версія німецької штурмової гвинтівки (машинвера) StG44 періоду 2Світової геніального німця, зброяра в декількох поколіннях, з хорошою німецькою освітою Хуго Шмайсера !!! спрощена самим Хуго Шмайсером та його командою німецьких зброярів інтернованих червоножопими "асвабадітелямі" Європи "от націзма" на мацковію, в тулу !!! Відпустили Хуго Шмайсера в окуповану кацапами так звану "гдр" тільки наприкінці 50-х коли стало відомо що він невіліковно хворий на рак !!! а сам міша калашніков з тих пір нічого принципово нового не створив, бо той же ак 100 це трішки непринципово модернізована версія того ж ак47 !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:50 Ответить
Пробил фейлспам. Ни один вменяемый оружейник такую ***** не скажет.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:52 Ответить
а що на паРаші ***** були і є нармальні зброярі ??? кацапи дибільні, у вас все вкрадене у інших народів від лаптів до історії та назви країни !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 14:29 Ответить
Були.
показать весь комментарий
26.02.2023 15:13 Ответить
хто ??? оголосіть увесь список будь-ласка ...
показать весь комментарий
26.02.2023 15:15 Ответить
Що,ніяк скрєпи не відпускають? Нічого,одужаєш. Допоможемо.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:45 Ответить
Я в отличии от некоторых историю учу не по мемасам.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:58 Ответить
на паРаші ***** з часів дибільного сцаря петьки1, німецької курви, що вбила свого чоловіка, катьки2 небуло і немає історії - була і є історична міфологія !!! найбільші міфи:
1. дивільна "вов" - по факту громадянська війна 1941-45 рр.
2. "гражданская вайна 1918-22 рр." - по факту окупація червоножопими комуно кацапами УНР та інших країн Кавказу, Середньої Азії ...
і таких міфів вагон !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 14:33 Ответить
Що ти мелеш? Яка була громадянська війна у 1941-1945? Або друга світова, або раніше казали ВОВ, але де побачив ту громадянську війну?)
показать весь комментарий
25.02.2023 16:32 Ответить
як яка війна ??? я ж написав вище - громадянська !!! з одного боку постанці проти червоножопої комуно-нацистької банди членіна сталіна (РОА, РОНА, Руслад, козачі полки і корпуса, хіві) що боролися за відновлення конституційного ладу сруцької імперії, за "веру, сцаря і отечество", з іншого боку червоножопа комуно-нацитька банда, хунта, яка прийшла до влади на мацковії шляхом дерперевороту в жовті (листопаді) 1917 року !!! німці надавали цим повстанцям виключно гуманітарну, миротворчу підтримку і в бойових діях участі майже не брали !!!

якщо глянути зараз на державні символи паРаші мацковії то 2Світову на території мацковії виграли повстанці з РОА, РОНА, Русланд ...

показать весь комментарий
25.02.2023 16:44 Ответить
Так було трохи, власовці, бандеровці, оун-упа та інші. Але здебільшого це всеж була війна проти нацистської німеччини. Ви вже забуваєте, яким злом був 3-й рейх. ВІн зніщував живцем мільони людей у канцтаборах.
показать весь комментарий
26.02.2023 11:13 Ответить
треба не забувати хто був союзником 3Рейху перші 2 роки війни і постачав туди все від сировини для німецьких війкових заводів, хліба для армії Вермахту і бамби щоб бомбити Лондон хто привів Гітлера до влалади і разом з ним ділив суверену Польщу та усю Європу !!!
показать весь комментарий
26.02.2023 11:17 Ответить
Где таких дебилов рожают?
показать весь комментарий
26.02.2023 15:11 Ответить
кацапів на кшталт ламоносова на мацковіцьких болототах гнилої води !!!
показать весь комментарий
26.02.2023 15:13 Ответить
Ано было камсссорхам ссеху, и трутаднев не зарабатывало, бо вотку усе время бухало.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:31 Ответить
Ось що ми дійсно гарно робимо, то це демонтування пам,ятників, перейменування вулиць, ходіння у вишиванках та з вилами, махання прапорами та кричати "Геть". З посадкою тих, хто купує яйця тонами або складує долари мільйонами в диванах в нас якось значно гірше.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:05 Ответить
Але це зовсім не означає, що треба припинити робити як перше, так і друге.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:27 Ответить
- А чем вам Ломоносов не угодил?
http://s394.photobucket.com/user/7sorrisi/media/Stamps/_zps002myyg5.jpg.html - Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще! В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Какие для этого основания? А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что «если в одном месте что-то прибудет, в другом - убудет». Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона! Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье. Причем не в частном письме, а в научной работе.
Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов. Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине все его «труды» в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание «основополагающих» работ по горному делу. На самом деле эти «работы» есть не что иное как конспект лекций, записанных им во время учебы в Германии. В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Потому и в математике слаб.
Ломоносов - не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи - пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея - достичь Индии, обойдя Америку через. Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом - за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
- А я, вроде, в школе по истории проходил, что Ломоносов изобрел мозаику. Ну, на стенках которая…
- Мозаику Ломоносову привез граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же загорелся идеей освоить производство мозаики в России. Императрица выделила ему для этого огромный участок земли, деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов, имея государственный заказ на мозаику, умудрился провалить и это дело!
- Как же он выбился в «основоположники российской науки»?
- Пиар. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он сказал себе: я - человек низшего сословия, мне нужны покровители. И начал писать хвалебные оды в честь высокопоставленных особ. С помощью этого нехитрого приема он заслужил благосклонность многих власть имущих, в частности, графа Шувалова, который сам тогда еще пацаном был. Ломоносов пускал покровителям пыль в глаза околонаучными рассказами. А к старости Михайло совсем оборзел - напивался в стельку и шел в Академию наук устраивать погромы, гонял там народ, бил. На него жаловались, но все всегда кончалось в пользу хулигана только потому, что у него были друзья в высших сферах.
- Да, не зря вас уволили. Вы обрушили такого колосса…
- Моя жертва не была напрасной. Теперь про Ломоносова многие уже все понимают. Не так давно, скажем, академик Захаров публично заявил, что Ломоносов - дутая фигура, и весь его вклад в науку - перевод двух учебников с немецкого языка… Но для того, чтобы стали возможными подобные заявления, мне пришлось в свое время пережить выговоры и публичные осуждения научной общественности. Причем так странно все происходило… Я прихожу в институте к нашим физикам, спрашиваю: что сделал в физике Ломоносов? Они говорят: ничего, он, вроде, химией занимался. Прихожу к химикам, задаю тот же вопрос. Они дают тот же ответ: ничего он в химии не сделал, иди к физикам. Там я уже был. Прихожу к геологам, спрашиваю: есть у Ломоносова какие-то работы по геологии? Отвечают: нету, иди к химикам или к физикам, они знают… После чего я делаю доклад, в котором заявляю: а Ломоносов-то - ноль в науке! И в отношении меня выносят осуждающую резолюцию. Причем выносят те же люди, которые только что подтверждали, что в их области Ломоносов ничего не сделал!
Я храню этот замечательный документ: «Мы осуждаем деятельность Г. М. Салахутдинова. Научный совет не считает обоснованными его заявления, что Циолковский не был ученым, Ползунов - изобретателем, а Ломоносов не сделал серьезных научных открытий».
https://1gatta-felice.livejournal.com/547988.html
показать весь комментарий
25.02.2023 11:06 Ответить
Бред сивой кобылы. Особенно про Ползунова.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:41 Ответить
міхайло - міф русявих
показать весь комментарий
25.02.2023 11:44 Ответить
Неа.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:45 Ответить
да єто так
показать весь комментарий
25.02.2023 11:45 Ответить
СКРЕПИ НІ АТПУСКАЮТ. ЯК І ШЕШЕНЮ
показать весь комментарий
25.02.2023 13:46 Ответить
Я тебе не поважаю, бо ти підтримуєш посилення відповідальнсті військових)
показать весь комментарий
25.02.2023 15:57 Ответить
На ЖЖ серйозний документ? До чого все це марення? Просто сказали б, видалили дошку, бо Могилянка не хоче російських дощок. А марення вигадувати не треба.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:02 Ответить
У Могілянці у свій часи були дуже близьки стосунки с Росією. І те, що зараз вони хочуть відбілитися, переходять на українську, знимають дошки. Це ніяк не зниме з них того факту, що і Ломоносов у них навчався і що російську імперію у нинішному вигляді створив ректор Могилянки Феофан Прокопович. Який потім ,як богослов і коронував Петра на імператора всея Русі. І ідею російської держави йому підказав.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:07 Ответить
Що? Що ти бл*ть несеш? Ти й*бнуте?
показать весь комментарий
25.02.2023 11:19 Ответить
Ти просто нетяма, якій нічого не тямить в історії. Тобі посилання навести? навіть сама Могілянка це не заперечує. Феофан Прокопович був основним ідеологом реформ Петра І.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:28 Ответить
ти реально конч*не
ФП - дійсно автор концепції творення імперії та "успадкування" нею історичного спадку Русі.
В Могилянці вчився і кілька років був префектом (одним з керівників, керівником кафедри).
Це було на початку 18ст. до ******** Могилянки стосунку не має, до ******** кацапії стосунку не має. Могилянка НЕ "переходила" на українську, а від самого відродження у 1991р. послуговувалася українською
показать весь комментарий
25.02.2023 11:39 Ответить
Брешешь знову Прокопович був саме ректором Могілянки з 1710 до 1716. А потім поїхав до Петра і коронував його на першого всеросійського імператора. До 1721 і слова такого Росія не було.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:24 Ответить
ну то може варто зосередитися на постаті самого Прокоповича, а не "примазувати" сюди Могилянку, відроджену у 1991-му році?
показать весь комментарий
25.02.2023 12:28 Ответить
Вот оно - лицемерие в чистом виде. Академия основана в 1615 году, но Прокопович-младший (наш студент и впоследствии ректор) к нам отношения не имеет. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.
показать весь комментарий
26.02.2023 00:25 Ответить
ще одне й*бнуте))) чий ВАШ студент? ти туп*риле в Могилянці вчишся? ой сумніваюсь)))
мова насамперед про ЛОМОНОСОВА! але хYіпутало з хрестиками до рпц/фсб попів звертайся
Прокопович звісно - українець... Це привід ненавидіти ******* Могилянку і Україну??? ****не, поміркуй про це *)
показать весь комментарий
26.02.2023 01:27 Ответить
Києво-Могилянська академія народилася в рамках Речі Посполитої - і пережила її. Її найбільший спалах - функціонування за Гетьманщини - і вона пережила Гетьманщину. Потім вже у зміненій епостасі, як Київська духовна академія - єдина вища богословська школа в українських губерніях Російської імперії
https://zaxid.net/statti_tag50974/

тварини узькомовні та узьколобі, вчитуйтесь в Історію, щоб потім не верзти дурниць!!!
показать весь комментарий
26.02.2023 01:53 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 11:07 Ответить
Жаль,что в мире про него никто и никогда не слышал.
Он тоже учёный...у него 3 класса образования
показать весь комментарий
25.02.2023 11:11 Ответить
Как раз наоборот. Ломоносова знают в мире многие.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:42 Ответить
Например,в северной Корее?
Это как поэта Сашку Эфиопа везде читают.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:09 Ответить
Во первых он не русский, а помор.
Во вторых - помор Ломоносов учёный?
С какого перепугу он учёный?
показать весь комментарий
25.02.2023 11:16 Ответить
А можеш назвати хоч одного відомого саме русского? бо ще ніхто не назвав...
показать весь комментарий
25.02.2023 11:28 Ответить
Единственный кто чего то добился,тот что тетрис изобрёл
Ему за это дали медаль на Мацкве,он свалил в сша и устроился в Майкрософт,а Китайцы продали тот тетрис миллионным тиражом.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:12 Ответить
Извиняюсь,миллиардным.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:14 Ответить
А вы не подскажите девичью фамилии его мамы. По папе он Пажитников, а вот девичья фамилия мамы что то упущена в его биографии. С чего бы это?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:53 Ответить
Я вообще не знаю как того каца звать,но он сначала свою фирму открывал и закрылся.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:58 Ответить
Ежели он кац то какой же он русский?
показать весь комментарий
25.02.2023 14:01 Ответить
А кто такой русский?
Никто ответить не может.Смесь сбежавших с Киева со свиньёй.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:06 Ответить
А нет ни каких русских. Нет и не было никогда и не будет. Это самоназвание отбросов человечества оставшихся после Орды и болотных андрофагов (про это утверждал ещё Геродот), неудачно попытавшихся лет 350 тому назад, примазаться к цивилизации людей путём фальсификации Истории, в чём, к слову, им помогали немцы. Не бесплатно естественно.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:49 Ответить
200 национальностей на Рацеи и все руцькие
Екатерина 1 и 2 немки,жёны Алехандров 2 и 3 немки.
Только они и справлялись этим быдлом управлять.Там не немецкого 10% отсилы на троне сидело.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:03 Ответить
Там нет и национальностей, там народности.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:09 Ответить
И не забывайте, что Елизавету петрушил украинец Алексей Разумовский.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:13 Ответить
А в честь кого областные центры Ярославской и Владимирской областей названы? А Кубань, Белгородчина, всё Черноземье, Крым, чьи? Да и Дальний Восток и Сибирь и города золотого кольца, Киевской Руси принадлежат. И Ставрополье. Так навскидку миллионов сто Украинцев Русские. То есть наоборот Русские Украинцы. Запутался я уже с вами.
показать весь комментарий
27.02.2023 16:14 Ответить
Сам то балалаечник лапотный понял что нагородил?
показать весь комментарий
27.02.2023 17:35 Ответить
А что Ярослав Мудрый не из Киевской Руси? А Владимир Мономах (который ясное солнышко)? И, что, ты берёшься утверждать, что коренное население Белгородской, Липецкой, Курской, Воронежской области, Кубани, Крыма, Ставрополья, не имеют исторической, потомственной связи с Украиной? Они, что не Слобожане? А, кто же они? Откуда они взялись? Кто их заставил считать себя Слобожанами, навязал им Украинский язык, культуру, историю?
показать весь комментарий
27.02.2023 17:51 Ответить
Куда ты пропал? Я уже неделю жду ответа про Ярослава и Мономаха. И ещё хочу узнать кто такой Геродот. Это разве не тот Грек, историк и географ который умер два с половиной тысячелетия назад?
показать весь комментарий
01.03.2023 05:41 Ответить
Ну, известных хватает, и практически все они известны как дрянь, мерзавцы и подонки.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:49 Ответить
Менделєєв)
показать весь комментарий
25.02.2023 16:07 Ответить
достижение этого ученого это покраска стекла для храмов и императорских конюшен ...
показать весь комментарий
25.02.2023 11:22 Ответить
З ломоносова такий вчений , як з х@йла хокеїст.Понапихали по Україні кацапського гівна де тільки можна .
показать весь комментарий
25.02.2023 11:24 Ответить
По перше він не який не вчений, хтось нибудь, читав його труди , що він відкрив. Тільки, разве що генделик вранці.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:34 Ответить
Для всіх Ломоносов був не дуже вченим, точніше п'янь, рвань,тупа заригань, жополиз влади. Його так звані наукові труди чомусь ніде за кордоном не публікували і не чули нічого про Ломоносова. Але для Московії він був дуже вченим. Дуже розумним в Московії вважають Петра 1, якого ніде при дворах за кордоном не приймали, тільки по кабакам він був великій спеціаліст. Навіть в наші часи дуже розумним вважають Путіна, Медведєва, оленяра Шойгу, Герасимова
показать весь комментарий
25.02.2023 11:35 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди". І треба добавити - ЗЕЛЕНОЖОПІ !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:35 Ответить
"українські"
показать весь комментарий
25.02.2023 11:42 Ответить
В коментах суцільні дебічі що живуть в манясвіті.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:43 Ответить
Дурій. Не треба тут скиглити. ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ФЕЙКОВЕ ЛАЙНО ЙДЕ НАХ З УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:50 Ответить
Выдающиеся работы Ломоносова- ,, закон Авогадро очень хороший закон,, и ,, физическая химия классная наука,, Дальше - классика - алкоголик , #барь ,в итоге сифилитик. В Европе из Универа выгнали как не полноценного. Деньги данные из казны на изготовление цветной мозаики пропил- дети отдавали после смерти. По Курчатову- был шестеркой основного разработчика советской атомной бомбы ( дважды героя сталинской премии) - штандартенфюрера СС Манфреда фон Ардене , фактического основателя курчатовского института
показать весь комментарий
25.02.2023 11:44 Ответить
На жаль мало хто знає про особу Манфреда фон Ардене.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:19 Ответить
Ломоносво, наскільки я знаю, не зробив ніякого внеску до науки і техніки, окрім винаходу фарбування скла. Всі його накові "відкриття" - це лише необгрунтовіні припущення, хоча деякі потім і підтвердилися вже науковими дослідженнями
показать весь комментарий
25.02.2023 15:32 Ответить
ну зняли то й зняли. Але якби москалі не пішли війною то цього напевно б не було. Війна пробуджує свідомість нації
показать весь комментарий
25.02.2023 11:46 Ответить
Сколько еще таких табличек и названий по всей Украине. Хотя это немного лицемерно. Мариуполь, Одессу, Николаев и прочие Александрии никто и не собирается переименовывать.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:02 Ответить
Айзербайджанці теж чекали 30 років рішучих дій …
В Україні на заваді цьому були табачники симоненки деркачі мартиненки морози вітренчихи та тисячі агентів ***** на ДЕРЖАВНИХ ПОСАДАХ!!!
31 рік відновлення Незалежності України!!!
Вони і зарах на цих посадах у ВРУ та апапраті, КМУ та СКМУ, ОДА, купа зкацаплених дуполизів саботують на посадах держсекретарів та їх заступників!!!
А Українці, весь час, своїм життям боронять Свободу України від орків *****!!
Привладні, та їх рідні і челядь, за 31 рік жоден не поклав життя на захист України!!!
Стефанчук-Разумков-Зеленський-Шмигаль-Гончарук, можуть це підтвердити особисто за останній рік!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 12:20 Ответить
яб ще демонтував тих кто іі там вішав
показать весь комментарий
25.02.2023 12:23 Ответить
І НІХТО НАВІТЬ НЕ ПОМІТИВ,ЩО ДОШКА З ЦИМ АЛКАШЕМ ПОЧЕПЛЕНА БУЛА ВИЩЕ СКОВОРОДИ. ЦЕ ВИПАДКОВІСТЬ?
показать весь комментарий
25.02.2023 13:52 Ответить
https://youtube.com/shorts/f3b5VatNeXo?feature=share
показать весь комментарий
25.02.2023 14:06 Ответить
Подивіться відео на youtube - ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ 👎 МИФ О "ВЕЛИКОМ РУССКОМ УЧЕНОМ" і все стане ясно
показать весь комментарий
25.02.2023 15:33 Ответить
быдло было редкостное по воспоминаниям немецкий учёных живших в те годы в россии!никого не слушал,всех перебивал,устраивал дебоши!и такого выродка кацапы возвели в гении!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:36 Ответить
сколько же ещё этого кацапского дерьма в Украине находится,сколько ещё его нужно снести?!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:38 Ответить
Пущай мардва сваиму алкоголику и любителю кунилунгисса соньке праститутке, сама ставит памябздники: ломань носов, шо с мардовскава чилавег с палуострава; из гарода кальма коре, шо с мардовскава - напротив кладбища.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 