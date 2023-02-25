Памятную доску российскому ученому Ломоносову демонтировали со стены Киево-Могилянской академии. ФОТО

В Киеве демонтировали памятную доску русскому ученому Михаилу Ломоносову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев".

Как отмечается, Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" сообщил, что 23 февраля 2023 Ученый совет университета принял решение демонтировать памятную доску, посвященную Михаилу Ломоносову.

"Он никогда не работал в Академии, то есть эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение, согласно распространенной советской мифологии об этом лице", - аргументировал Квит.

По его словам, после демонтажа доску передадут музею НаУКМА.

К слову, в Киеве, вместо российского ученого Михаила Ломоносова, улица в студгородке теперь имеет имя украинской ученой Юлии Здановской, которая погибла в 21 год.