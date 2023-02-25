Памятную доску российскому ученому Ломоносову демонтировали со стены Киево-Могилянской академии. ФОТО
В Киеве демонтировали памятную доску русскому ученому Михаилу Ломоносову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев".
Как отмечается, Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" сообщил, что 23 февраля 2023 Ученый совет университета принял решение демонтировать памятную доску, посвященную Михаилу Ломоносову.
"Он никогда не работал в Академии, то есть эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение, согласно распространенной советской мифологии об этом лице", - аргументировал Квит.
По его словам, после демонтажа доску передадут музею НаУКМА.
К слову, в Киеве, вместо российского ученого Михаила Ломоносова, улица в студгородке теперь имеет имя украинской ученой Юлии Здановской, которая погибла в 21 год.
Тому і написав у своєму коментарі - "неросійські правителі на російському троні завжди віддавали пріоритет російським ученим, а якщо таких не знаходили, ліпили їх із повітря"
1. дивільна "вов" - по факту громадянська війна 1941-45 рр.
2. "гражданская вайна 1918-22 рр." - по факту окупація червоножопими комуно кацапами УНР та інших країн Кавказу, Середньої Азії ...
і таких міфів вагон !!!
якщо глянути зараз на державні символи паРаші мацковії то 2Світову на території мацковії виграли повстанці з РОА, РОНА, Русланд ...
http://s394.photobucket.com/user/7sorrisi/media/Stamps/_zps002myyg5.jpg.html - Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще! В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Какие для этого основания? А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что «если в одном месте что-то прибудет, в другом - убудет». Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона! Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье. Причем не в частном письме, а в научной работе.
Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов. Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине все его «труды» в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание «основополагающих» работ по горному делу. На самом деле эти «работы» есть не что иное как конспект лекций, записанных им во время учебы в Германии. В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Потому и в математике слаб.
Ломоносов - не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи - пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея - достичь Индии, обойдя Америку через. Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом - за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
- А я, вроде, в школе по истории проходил, что Ломоносов изобрел мозаику. Ну, на стенках которая…
- Мозаику Ломоносову привез граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же загорелся идеей освоить производство мозаики в России. Императрица выделила ему для этого огромный участок земли, деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов, имея государственный заказ на мозаику, умудрился провалить и это дело!
- Как же он выбился в «основоположники российской науки»?
- Пиар. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он сказал себе: я - человек низшего сословия, мне нужны покровители. И начал писать хвалебные оды в честь высокопоставленных особ. С помощью этого нехитрого приема он заслужил благосклонность многих власть имущих, в частности, графа Шувалова, который сам тогда еще пацаном был. Ломоносов пускал покровителям пыль в глаза околонаучными рассказами. А к старости Михайло совсем оборзел - напивался в стельку и шел в Академию наук устраивать погромы, гонял там народ, бил. На него жаловались, но все всегда кончалось в пользу хулигана только потому, что у него были друзья в высших сферах.
- Да, не зря вас уволили. Вы обрушили такого колосса…
- Моя жертва не была напрасной. Теперь про Ломоносова многие уже все понимают. Не так давно, скажем, академик Захаров публично заявил, что Ломоносов - дутая фигура, и весь его вклад в науку - перевод двух учебников с немецкого языка… Но для того, чтобы стали возможными подобные заявления, мне пришлось в свое время пережить выговоры и публичные осуждения научной общественности. Причем так странно все происходило… Я прихожу в институте к нашим физикам, спрашиваю: что сделал в физике Ломоносов? Они говорят: ничего, он, вроде, химией занимался. Прихожу к химикам, задаю тот же вопрос. Они дают тот же ответ: ничего он в химии не сделал, иди к физикам. Там я уже был. Прихожу к геологам, спрашиваю: есть у Ломоносова какие-то работы по геологии? Отвечают: нету, иди к химикам или к физикам, они знают… После чего я делаю доклад, в котором заявляю: а Ломоносов-то - ноль в науке! И в отношении меня выносят осуждающую резолюцию. Причем выносят те же люди, которые только что подтверждали, что в их области Ломоносов ничего не сделал!
Я храню этот замечательный документ: «Мы осуждаем деятельность Г. М. Салахутдинова. Научный совет не считает обоснованными его заявления, что Циолковский не был ученым, Ползунов - изобретателем, а Ломоносов не сделал серьезных научных открытий».
https://1gatta-felice.livejournal.com/547988.html
ФП - дійсно автор концепції творення імперії та "успадкування" нею історичного спадку Русі.
В Могилянці вчився і кілька років був префектом (одним з керівників, керівником кафедри).
Це було на початку 18ст. до ******** Могилянки стосунку не має, до ******** кацапії стосунку не має. Могилянка НЕ "переходила" на українську, а від самого відродження у 1991р. послуговувалася українською
мова насамперед про ЛОМОНОСОВА! але хYіпутало з хрестиками до рпц/фсб попів звертайся
Прокопович звісно - українець... Це привід ненавидіти ******* Могилянку і Україну??? ****не, поміркуй про це *)
https://zaxid.net/statti_tag50974/
тварини узькомовні та узьколобі, вчитуйтесь в Історію, щоб потім не верзти дурниць!!!
Он тоже учёный...у него 3 класса образования
Это как поэта Сашку Эфиопа везде читают.
Во вторых - помор Ломоносов учёный?
С какого перепугу он учёный?
Ему за это дали медаль на Мацкве,он свалил в сша и устроился в Майкрософт,а Китайцы продали тот тетрис миллионным тиражом.
Никто ответить не может.Смесь сбежавших с Киева со свиньёй.
Екатерина 1 и 2 немки,жёны Алехандров 2 и 3 немки.
Только они и справлялись этим быдлом управлять.Там не немецкого 10% отсилы на троне сидело.
В Україні на заваді цьому були табачники симоненки деркачі мартиненки морози вітренчихи та тисячі агентів ***** на ДЕРЖАВНИХ ПОСАДАХ!!!
31 рік відновлення Незалежності України!!!
Вони і зарах на цих посадах у ВРУ та апапраті, КМУ та СКМУ, ОДА, купа зкацаплених дуполизів саботують на посадах держсекретарів та їх заступників!!!
А Українці, весь час, своїм життям боронять Свободу України від орків *****!!
Привладні, та їх рідні і челядь, за 31 рік жоден не поклав життя на захист України!!!
Стефанчук-Разумков-Зеленський-Шмигаль-Гончарук, можуть це підтвердити особисто за останній рік!!!