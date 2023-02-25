УКР
Пам’ятну дошку російському вченому Ломоносову демонтували зі стіни Києво-Могилянської академії. ФОТО

ломоносов

У Києві демонтували пам’ятну дошку російському вченому Михайлові Ломоносову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Вечірній Київ".

Як зазначається, Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" повідомив, що 23 лютого 2023 року Вчена рада університету ухвалила рішення демонтувати пам’ятну дошку, присвячену Михайлові Ломоносову.

"Він ніколи не працював в Академії, тобто ця дошка, встановлена у 1973 році, вводить в оману, згідно з поширеною радянською міфологією про цю особу", — аргументував пКвіт.

За його словами, після демонтажу дошку передадуть до музею НаУКМА.

До слова, у Києві, замість російського вченого Михайла Ломоносова вулиця у студмістечку тепер має ім’я української вченої Юлії Здановської, яка загинула у 21 рік. 

Пам’ятну дошку російському вченому Ломоносову демонтували зі стіни Києво-Могилянської академії 01

Автор: 

Топ коментарі
+36
Такий самий "учоний" як і "винахідник радіо" Попов.
25.02.2023 10:57 Відповісти
+26
Ломоносов був вченим тільки в кацапських байках. Насправді п'янь, рвань,тупа заригань. Жополиз влади. Все.
25.02.2023 10:57 Відповісти
+25
- А чем вам Ломоносов не угодил?
http://s394.photobucket.com/user/7sorrisi/media/Stamps/_zps002myyg5.jpg.html - Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще! В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Какие для этого основания? А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что «если в одном месте что-то прибудет, в другом - убудет». Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона! Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье. Причем не в частном письме, а в научной работе.
Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов. Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине все его «труды» в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание «основополагающих» работ по горному делу. На самом деле эти «работы» есть не что иное как конспект лекций, записанных им во время учебы в Германии. В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Потому и в математике слаб.
Ломоносов - не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи - пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея - достичь Индии, обойдя Америку через. Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом - за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
- А я, вроде, в школе по истории проходил, что Ломоносов изобрел мозаику. Ну, на стенках которая…
- Мозаику Ломоносову привез граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же загорелся идеей освоить производство мозаики в России. Императрица выделила ему для этого огромный участок земли, деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов, имея государственный заказ на мозаику, умудрился провалить и это дело!
- Как же он выбился в «основоположники российской науки»?
- Пиар. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он сказал себе: я - человек низшего сословия, мне нужны покровители. И начал писать хвалебные оды в честь высокопоставленных особ. С помощью этого нехитрого приема он заслужил благосклонность многих власть имущих, в частности, графа Шувалова, который сам тогда еще пацаном был. Ломоносов пускал покровителям пыль в глаза околонаучными рассказами. А к старости Михайло совсем оборзел - напивался в стельку и шел в Академию наук устраивать погромы, гонял там народ, бил. На него жаловались, но все всегда кончалось в пользу хулигана только потому, что у него были друзья в высших сферах.
- Да, не зря вас уволили. Вы обрушили такого колосса…
- Моя жертва не была напрасной. Теперь про Ломоносова многие уже все понимают. Не так давно, скажем, академик Захаров публично заявил, что Ломоносов - дутая фигура, и весь его вклад в науку - перевод двух учебников с немецкого языка… Но для того, чтобы стали возможными подобные заявления, мне пришлось в свое время пережить выговоры и публичные осуждения научной общественности. Причем так странно все происходило… Я прихожу в институте к нашим физикам, спрашиваю: что сделал в физике Ломоносов? Они говорят: ничего, он, вроде, химией занимался. Прихожу к химикам, задаю тот же вопрос. Они дают тот же ответ: ничего он в химии не сделал, иди к физикам. Там я уже был. Прихожу к геологам, спрашиваю: есть у Ломоносова какие-то работы по геологии? Отвечают: нету, иди к химикам или к физикам, они знают… После чего я делаю доклад, в котором заявляю: а Ломоносов-то - ноль в науке! И в отношении меня выносят осуждающую резолюцию. Причем выносят те же люди, которые только что подтверждали, что в их области Ломоносов ничего не сделал!
Я храню этот замечательный документ: «Мы осуждаем деятельность Г. М. Салахутдинова. Научный совет не считает обоснованными его заявления, что Циолковский не был ученым, Ползунов - изобретателем, а Ломоносов не сделал серьезных научных открытий».
https://1gatta-felice.livejournal.com/547988.html
25.02.2023 11:06 Відповісти
Я знаю справжнє ім'я німкені Катерини Другої.
Тому і написав у своєму коментарі - "неросійські правителі на російському троні завжди віддавали пріоритет російським ученим, а якщо таких не знаходили, ліпили їх із повітря"
25.02.2023 11:40 Відповісти
Софа...
25.02.2023 11:40 Відповісти
Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg)
25.02.2023 15:56 Відповісти
Сонька праститутка ис альцгеймера.
25.02.2023 16:30 Відповісти
Міфи ти тут розказуеш. Тому що до АК Шмайсер не мае відношення. А Калашников не був безграмотним колгоспним механіком
25.02.2023 11:37 Відповісти
як раз міфи тут розповідаєте ви !!! той дибільний кацап міша кашалніков можливо був не колгоспник, а "рабочій" на ж/д станції, з освітою 3 класи і 2 коридори, до того ж алкоголік !!! так званий ак47 це спрощена (понижена в класі до пістолета-кулемета) для кацапів версія німецької штурмової гвинтівки (машинвера) StG44 періоду 2Світової геніального німця, зброяра в декількох поколіннях, з хорошою німецькою освітою Хуго Шмайсера !!! спрощена самим Хуго Шмайсером та його командою німецьких зброярів інтернованих червоножопими "асвабадітелямі" Європи "от націзма" на мацковію, в тулу !!! Відпустили Хуго Шмайсера в окуповану кацапами так звану "гдр" тільки наприкінці 50-х коли стало відомо що він невіліковно хворий на рак !!! а сам міша калашніков з тих пір нічого принципово нового не створив, бо той же ак 100 це трішки непринципово модернізована версія того ж ак47 !!!
25.02.2023 11:50 Відповісти
Пробил фейлспам. Ни один вменяемый оружейник такую ***** не скажет.
25.02.2023 13:52 Відповісти
а що на паРаші ***** були і є нармальні зброярі ??? кацапи дибільні, у вас все вкрадене у інших народів від лаптів до історії та назви країни !!!
25.02.2023 14:29 Відповісти
Були.
26.02.2023 15:13 Відповісти
хто ??? оголосіть увесь список будь-ласка ...
26.02.2023 15:15 Відповісти
Що,ніяк скрєпи не відпускають? Нічого,одужаєш. Допоможемо.
25.02.2023 13:45 Відповісти
Я в отличии от некоторых историю учу не по мемасам.
25.02.2023 13:58 Відповісти
на паРаші ***** з часів дибільного сцаря петьки1, німецької курви, що вбила свого чоловіка, катьки2 небуло і немає історії - була і є історична міфологія !!! найбільші міфи:
1. дивільна "вов" - по факту громадянська війна 1941-45 рр.
2. "гражданская вайна 1918-22 рр." - по факту окупація червоножопими комуно кацапами УНР та інших країн Кавказу, Середньої Азії ...
і таких міфів вагон !!!
25.02.2023 14:33 Відповісти
Що ти мелеш? Яка була громадянська війна у 1941-1945? Або друга світова, або раніше казали ВОВ, але де побачив ту громадянську війну?)
25.02.2023 16:32 Відповісти
як яка війна ??? я ж написав вище - громадянська !!! з одного боку постанці проти червоножопої комуно-нацистької банди членіна сталіна (РОА, РОНА, Руслад, козачі полки і корпуса, хіві) що боролися за відновлення конституційного ладу сруцької імперії, за "веру, сцаря і отечество", з іншого боку червоножопа комуно-нацитька банда, хунта, яка прийшла до влади на мацковії шляхом дерперевороту в жовті (листопаді) 1917 року !!! німці надавали цим повстанцям виключно гуманітарну, миротворчу підтримку і в бойових діях участі майже не брали !!!

якщо глянути зараз на державні символи паРаші мацковії то 2Світову на території мацковії виграли повстанці з РОА, РОНА, Русланд ...

25.02.2023 16:44 Відповісти
Так було трохи, власовці, бандеровці, оун-упа та інші. Але здебільшого це всеж була війна проти нацистської німеччини. Ви вже забуваєте, яким злом був 3-й рейх. ВІн зніщував живцем мільони людей у канцтаборах.
показати весь коментар
треба не забувати хто був союзником 3Рейху перші 2 роки війни і постачав туди все від сировини для німецьких війкових заводів, хліба для армії Вермахту і бамби щоб бомбити Лондон хто привів Гітлера до влалади і разом з ним ділив суверену Польщу та усю Європу !!!
26.02.2023 11:17 Відповісти
Где таких дебилов рожают?
26.02.2023 15:11 Відповісти
кацапів на кшталт ламоносова на мацковіцьких болототах гнилої води !!!
26.02.2023 15:13 Відповісти
Ано было камсссорхам ссеху, и трутаднев не зарабатывало, бо вотку усе время бухало.
25.02.2023 16:31 Відповісти
Ось що ми дійсно гарно робимо, то це демонтування пам,ятників, перейменування вулиць, ходіння у вишиванках та з вилами, махання прапорами та кричати "Геть". З посадкою тих, хто купує яйця тонами або складує долари мільйонами в диванах в нас якось значно гірше.
25.02.2023 11:05 Відповісти
Але це зовсім не означає, що треба припинити робити як перше, так і друге.
25.02.2023 11:27 Відповісти
25.02.2023 11:06 Відповісти
Бред сивой кобылы. Особенно про Ползунова.
25.02.2023 11:41 Відповісти
міхайло - міф русявих
25.02.2023 11:44 Відповісти
Неа.
25.02.2023 11:45 Відповісти
да єто так
25.02.2023 11:45 Відповісти
СКРЕПИ НІ АТПУСКАЮТ. ЯК І ШЕШЕНЮ
25.02.2023 13:46 Відповісти
Я тебе не поважаю, бо ти підтримуєш посилення відповідальнсті військових)
25.02.2023 15:57 Відповісти
На ЖЖ серйозний документ? До чого все це марення? Просто сказали б, видалили дошку, бо Могилянка не хоче російських дощок. А марення вигадувати не треба.
25.02.2023 16:02 Відповісти
У Могілянці у свій часи були дуже близьки стосунки с Росією. І те, що зараз вони хочуть відбілитися, переходять на українську, знимають дошки. Це ніяк не зниме з них того факту, що і Ломоносов у них навчався і що російську імперію у нинішному вигляді створив ректор Могилянки Феофан Прокопович. Який потім ,як богослов і коронував Петра на імператора всея Русі. І ідею російської держави йому підказав.
25.02.2023 11:07 Відповісти
Що? Що ти бл*ть несеш? Ти й*бнуте?
показати весь коментар
25.02.2023 11:19 Відповісти
Ти просто нетяма, якій нічого не тямить в історії. Тобі посилання навести? навіть сама Могілянка це не заперечує. Феофан Прокопович був основним ідеологом реформ Петра І.
25.02.2023 11:28 Відповісти
ти реально конч*не
ФП - дійсно автор концепції творення імперії та "успадкування" нею історичного спадку Русі.
В Могилянці вчився і кілька років був префектом (одним з керівників, керівником кафедри).
Це було на початку 18ст. до ******** Могилянки стосунку не має, до ******** кацапії стосунку не має. Могилянка НЕ "переходила" на українську, а від самого відродження у 1991р. послуговувалася українською
25.02.2023 11:39 Відповісти
Брешешь знову Прокопович був саме ректором Могілянки з 1710 до 1716. А потім поїхав до Петра і коронував його на першого всеросійського імператора. До 1721 і слова такого Росія не було.
25.02.2023 12:24 Відповісти
ну то може варто зосередитися на постаті самого Прокоповича, а не "примазувати" сюди Могилянку, відроджену у 1991-му році?
25.02.2023 12:28 Відповісти
Вот оно - лицемерие в чистом виде. Академия основана в 1615 году, но Прокопович-младший (наш студент и впоследствии ректор) к нам отношения не имеет. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.
26.02.2023 00:25 Відповісти
ще одне й*бнуте))) чий ВАШ студент? ти туп*риле в Могилянці вчишся? ой сумніваюсь)))
мова насамперед про ЛОМОНОСОВА! але хYіпутало з хрестиками до рпц/фсб попів звертайся
Прокопович звісно - українець... Це привід ненавидіти ******* Могилянку і Україну??? ****не, поміркуй про це *)
26.02.2023 01:27 Відповісти
Києво-Могилянська академія народилася в рамках Речі Посполитої - і пережила її. Її найбільший спалах - функціонування за Гетьманщини - і вона пережила Гетьманщину. Потім вже у зміненій епостасі, як Київська духовна академія - єдина вища богословська школа в українських губерніях Російської імперії
https://zaxid.net/statti_tag50974/

тварини узькомовні та узьколобі, вчитуйтесь в Історію, щоб потім не верзти дурниць!!!
26.02.2023 01:53 Відповісти
25.02.2023 11:07 Відповісти
Жаль,что в мире про него никто и никогда не слышал.
Он тоже учёный...у него 3 класса образования
25.02.2023 11:11 Відповісти
Как раз наоборот. Ломоносова знают в мире многие.
25.02.2023 11:42 Відповісти
Например,в северной Корее?
Это как поэта Сашку Эфиопа везде читают.
25.02.2023 12:09 Відповісти
Во первых он не русский, а помор.
Во вторых - помор Ломоносов учёный?
С какого перепугу он учёный?
25.02.2023 11:16 Відповісти
А можеш назвати хоч одного відомого саме русского? бо ще ніхто не назвав...
25.02.2023 11:28 Відповісти
Единственный кто чего то добился,тот что тетрис изобрёл
Ему за это дали медаль на Мацкве,он свалил в сша и устроился в Майкрософт,а Китайцы продали тот тетрис миллионным тиражом.
25.02.2023 12:12 Відповісти
Извиняюсь,миллиардным.
25.02.2023 12:14 Відповісти
А вы не подскажите девичью фамилии его мамы. По папе он Пажитников, а вот девичья фамилия мамы что то упущена в его биографии. С чего бы это?
25.02.2023 13:53 Відповісти
Я вообще не знаю как того каца звать,но он сначала свою фирму открывал и закрылся.
25.02.2023 13:58 Відповісти
Ежели он кац то какой же он русский?
25.02.2023 14:01 Відповісти
А кто такой русский?
Никто ответить не может.Смесь сбежавших с Киева со свиньёй.
25.02.2023 14:06 Відповісти
А нет ни каких русских. Нет и не было никогда и не будет. Это самоназвание отбросов человечества оставшихся после Орды и болотных андрофагов (про это утверждал ещё Геродот), неудачно попытавшихся лет 350 тому назад, примазаться к цивилизации людей путём фальсификации Истории, в чём, к слову, им помогали немцы. Не бесплатно естественно.
25.02.2023 14:49 Відповісти
200 национальностей на Рацеи и все руцькие
Екатерина 1 и 2 немки,жёны Алехандров 2 и 3 немки.
Только они и справлялись этим быдлом управлять.Там не немецкого 10% отсилы на троне сидело.
25.02.2023 15:03 Відповісти
Там нет и национальностей, там народности.
25.02.2023 15:09 Відповісти
И не забывайте, что Елизавету петрушил украинец Алексей Разумовский.
25.02.2023 15:13 Відповісти
А в честь кого областные центры Ярославской и Владимирской областей названы? А Кубань, Белгородчина, всё Черноземье, Крым, чьи? Да и Дальний Восток и Сибирь и города золотого кольца, Киевской Руси принадлежат. И Ставрополье. Так навскидку миллионов сто Украинцев Русские. То есть наоборот Русские Украинцы. Запутался я уже с вами.
27.02.2023 16:14 Відповісти
Сам то балалаечник лапотный понял что нагородил?
27.02.2023 17:35 Відповісти
А что Ярослав Мудрый не из Киевской Руси? А Владимир Мономах (который ясное солнышко)? И, что, ты берёшься утверждать, что коренное население Белгородской, Липецкой, Курской, Воронежской области, Кубани, Крыма, Ставрополья, не имеют исторической, потомственной связи с Украиной? Они, что не Слобожане? А, кто же они? Откуда они взялись? Кто их заставил считать себя Слобожанами, навязал им Украинский язык, культуру, историю?
27.02.2023 17:51 Відповісти
Куда ты пропал? Я уже неделю жду ответа про Ярослава и Мономаха. И ещё хочу узнать кто такой Геродот. Это разве не тот Грек, историк и географ который умер два с половиной тысячелетия назад?
01.03.2023 05:41 Відповісти
Ну, известных хватает, и практически все они известны как дрянь, мерзавцы и подонки.
25.02.2023 13:49 Відповісти
Менделєєв)
25.02.2023 16:07 Відповісти
достижение этого ученого это покраска стекла для храмов и императорских конюшен ...
25.02.2023 11:22 Відповісти
З ломоносова такий вчений , як з х@йла хокеїст.Понапихали по Україні кацапського гівна де тільки можна .
25.02.2023 11:24 Відповісти
По перше він не який не вчений, хтось нибудь, читав його труди , що він відкрив. Тільки, разве що генделик вранці.
25.02.2023 11:34 Відповісти
Для всіх Ломоносов був не дуже вченим, точніше п'янь, рвань,тупа заригань, жополиз влади. Його так звані наукові труди чомусь ніде за кордоном не публікували і не чули нічого про Ломоносова. Але для Московії він був дуже вченим. Дуже розумним в Московії вважають Петра 1, якого ніде при дворах за кордоном не приймали, тільки по кабакам він був великій спеціаліст. Навіть в наші часи дуже розумним вважають Путіна, Медведєва, оленяра Шойгу, Герасимова
25.02.2023 11:35 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди". І треба добавити - ЗЕЛЕНОЖОПІ !!!
25.02.2023 11:35 Відповісти
"українські"
25.02.2023 11:42 Відповісти
В коментах суцільні дебічі що живуть в манясвіті.
25.02.2023 11:43 Відповісти
Дурій. Не треба тут скиглити. ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ФЕЙКОВЕ ЛАЙНО ЙДЕ НАХ З УКРАЇНИ.
25.02.2023 13:50 Відповісти
Выдающиеся работы Ломоносова- ,, закон Авогадро очень хороший закон,, и ,, физическая химия классная наука,, Дальше - классика - алкоголик , #барь ,в итоге сифилитик. В Европе из Универа выгнали как не полноценного. Деньги данные из казны на изготовление цветной мозаики пропил- дети отдавали после смерти. По Курчатову- был шестеркой основного разработчика советской атомной бомбы ( дважды героя сталинской премии) - штандартенфюрера СС Манфреда фон Ардене , фактического основателя курчатовского института
25.02.2023 11:44 Відповісти
На жаль мало хто знає про особу Манфреда фон Ардене.
25.02.2023 15:19 Відповісти
Ломоносво, наскільки я знаю, не зробив ніякого внеску до науки і техніки, окрім винаходу фарбування скла. Всі його накові "відкриття" - це лише необгрунтовіні припущення, хоча деякі потім і підтвердилися вже науковими дослідженнями
25.02.2023 15:32 Відповісти
ну зняли то й зняли. Але якби москалі не пішли війною то цього напевно б не було. Війна пробуджує свідомість нації
25.02.2023 11:46 Відповісти
Сколько еще таких табличек и названий по всей Украине. Хотя это немного лицемерно. Мариуполь, Одессу, Николаев и прочие Александрии никто и не собирается переименовывать.
25.02.2023 12:02 Відповісти
Айзербайджанці теж чекали 30 років рішучих дій …
В Україні на заваді цьому були табачники симоненки деркачі мартиненки морози вітренчихи та тисячі агентів ***** на ДЕРЖАВНИХ ПОСАДАХ!!!
31 рік відновлення Незалежності України!!!
Вони і зарах на цих посадах у ВРУ та апапраті, КМУ та СКМУ, ОДА, купа зкацаплених дуполизів саботують на посадах держсекретарів та їх заступників!!!
А Українці, весь час, своїм життям боронять Свободу України від орків *****!!
Привладні, та їх рідні і челядь, за 31 рік жоден не поклав життя на захист України!!!
Стефанчук-Разумков-Зеленський-Шмигаль-Гончарук, можуть це підтвердити особисто за останній рік!!!
25.02.2023 12:20 Відповісти
яб ще демонтував тих кто іі там вішав
25.02.2023 12:23 Відповісти
І НІХТО НАВІТЬ НЕ ПОМІТИВ,ЩО ДОШКА З ЦИМ АЛКАШЕМ ПОЧЕПЛЕНА БУЛА ВИЩЕ СКОВОРОДИ. ЦЕ ВИПАДКОВІСТЬ?
25.02.2023 13:52 Відповісти
https://youtube.com/shorts/f3b5VatNeXo?feature=share
25.02.2023 14:06 Відповісти
Подивіться відео на youtube - ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ 👎 МИФ О "ВЕЛИКОМ РУССКОМ УЧЕНОМ" і все стане ясно
25.02.2023 15:33 Відповісти
быдло было редкостное по воспоминаниям немецкий учёных живших в те годы в россии!никого не слушал,всех перебивал,устраивал дебоши!и такого выродка кацапы возвели в гении!
25.02.2023 15:36 Відповісти
сколько же ещё этого кацапского дерьма в Украине находится,сколько ещё его нужно снести?!
25.02.2023 15:38 Відповісти
Пущай мардва сваиму алкоголику и любителю кунилунгисса соньке праститутке, сама ставит памябздники: ломань носов, шо с мардовскава чилавег с палуострава; из гарода кальма коре, шо с мардовскава - напротив кладбища.
25.02.2023 16:12 Відповісти
