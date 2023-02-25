Пам’ятну дошку російському вченому Ломоносову демонтували зі стіни Києво-Могилянської академії. ФОТО

У Києві демонтували пам’ятну дошку російському вченому Михайлові Ломоносову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Вечірній Київ".

Як зазначається, Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" повідомив, що 23 лютого 2023 року Вчена рада університету ухвалила рішення демонтувати пам’ятну дошку, присвячену Михайлові Ломоносову.

"Він ніколи не працював в Академії, тобто ця дошка, встановлена у 1973 році, вводить в оману, згідно з поширеною радянською міфологією про цю особу", — аргументував пКвіт.

За його словами, після демонтажу дошку передадуть до музею НаУКМА.

До слова, у Києві, замість російського вченого Михайла Ломоносова вулиця у студмістечку тепер має ім’я української вченої Юлії Здановської, яка загинула у 21 рік.