Із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову
У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зняли меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Декомунізація.Україна".
Зазначимо, що в Києві поки ще залишаються один пам’ятник і дві дошки Булгакову, зокрема на ректораті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Як повідомила членкиня громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, 29 липня ця ГО подала офіційне звернення з проханням "демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації".
Йшлося про "меморіальну дошку українофобу та оспівувачу "русского мира" Михайлу Булгакову на корпусі Навчально-наукового інституту філології КНУ та меморіальну дошку "Студентам, викладачам, працівникам Київського ордена Леніна державного Університету, які загинули в боях за свободу і незалежність Радянської Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945", відкриту 1975 року біля центрального входу в університет ("червоний корпус", вул. Володимирська, 60).
"Це питання нашої безпеки і гідності", – підкреслила активістка.
Меморіальну дошку Булгакову на будівлі Першої київської гімназії, де він свого часу навчався (нині – Навчально-науковий інститут філології КНУ, бульвар Тараса Шевченка, 14) урочисто відкрили 2 червня 2017 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пілат - намісник самого імператора, отже він - найрозумніший
до речі: спочатку слово гебрей і означало бродяга. У пілата боліла голова і він не став дуже розбирати обвинувачення. так треба було. А міг проявити себе людиною, попри хворобу спасти безневинного. Злякався за своє майбутнє через донос. Хороша історія - ніби про наш час. Сьогодні теж багато хто посилає на смерть чужих дітей, бо я не міг їм в дитинстві розповісти правду про героїв булгакова.
============================
Гебрай це той, хто пише і читає написане гебрайським шрифтом. Гебрайським шрифтом на івриті написана священна книга іудеїв Тора.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цікаво, а хто той список складав?
і за цей час у жодного українця не вистачило а ні мужності а ні сміливості його демонтувати
але якусь обшарпану дошку "шариківські" хунвєйбіни таки здерли
Такий монумент вже ніколи тут не збудують. Ані грошей, ані клепки вже немає і не буде.
Герб совка муляє? Бери і міняй, тільки варвари руйнують памятники.
пам'ятник може бути
(1) художніею цінністю
(2) символом окупації країни
це ТОЧНО не цінність, а символ окупації
а пам'ятники ЧУЖІ зносять, коли звільняються від окупації
для тебе Україна - це варварство?
А СССР - це чудо та найвище досягнення, так я тебе зрозумів?
а те що 60 мільонний народ (40 в межах України, а 20 за кордоном) нарешті, після ТИСЯЧОРІЧНОЇ боротьби з окупантами має власну державність - це маячня?
тут є питання, бо владу во власній країні ми так й не отримали, поки що владу над українціми тримають жиди
а тем де жиди - ми все знаємо що буває, що було у 1917-му роді, коли цей запломбований вагон приїхав до Російскої імперії
Ульянов, Владимир Ильич, род. 22 [10] апреля 1870 г. Симбирск
Сулиашвили, Давид Сократович, род. 8 марта 1884 г. Сурам, Тифл. губ
Ульянова, Надежда Константиновна, род. 14 февр. 1869 г. в Петрограде
Арманд, Инесса Фёдоровна, род. в 1874 г. в Париже
Сафаров, Георгий Иванович, род. 3 ноября 1891 г. в Петрограде
Морточкина, Валентина Сергеевна, род. 28 февраля 1891 г
Харитонов, Моисей Мотьков, род. 17 февраля 1887 г. в Николаеве
Арманд-Константинович, Анна Евгеньевна, род. 19 авг. 66 г. в Москве
Усиевич, Григорий Александрович, род. 6 сентября 90 г. в Чернигове
Кон, Елена Феликсовна, род. 19 февраля 93 г. в Якутске
Раввич, Сарра Наумовна, род. 1 августа 79 г. в Витебске
Цхакая, Михаил Григорьевич [Миха], род. 2 января 1865 г
Сковно, Абрам Анчилович, род. 15 сентября 1888 г
Радомысльский [Г. Зиновьев], Овсей Гершен Аронович, 20 сентября 1882 г. в Елисаветграде
Радомысльская, Злата Эвновна, род. 15 января 82 г
Радомысльский, Стефан Овсеевич, род. 17 сентября 1913 г
Рывкин, Залман Бэр Ошерович, род. 15 сентября 83 г. в Велиже
Слюсарева, Надежда Михайловна, род. 25 сент. 86 г
Гоберман, Михаил Вульфович, род. 6 сент. 92 г. в Москве
Абрамович, Шая Зеликов, род. 27 марта 81 г
Линде, Иоган Арнольд Иоганович, род. 6 сентября 88 г. в Гольдингене
Бриллиант [Сокольников], Григорий Яковлевич, род. 2 августа 88 г. в Ромнах,
Мирингоф, Илья Давидович, род. 25 окт. 77 г. в Витебске
Мирингоф, Мария Ефимовна, род. 1 марта 86 г. в Витебске
Розенблюм, Давид Мордухович, род. 9 августа 77 г. в Борисове
Пейнесон, Семён Гершович, род. 18 декабря 87 г. в Риге
Гребельская, Фаня Зосимовна, род. 19 апреля 91 г. в Бердичеве
Поговская, Буня Хемовна, род. 19 июля 89 г. в Рикинах (при ней - сын Рувим, род. 22 мая 13 г.)
Айзенбунд, Меер Кивов, род. 21 мая 81 г. в Слуцке
що було далі, хто зробив Голодомор?
а що далі було? Хто такий Семен Моисеевич Кривошеин, со-командующий советско-гитлеровского генерального штаба, нагадати?
і знов жиди? і знов якась жидовська ЗЕлупа глумится над Україною? і знов війна?
знадобився 31 рік
Одесити , п вам скільки років потрібно ще ? 147 ?
Зневага не тільки до видатного киянина - Михайла Булгакова, а й до студентів, викладачів та працівників Київського Університету, які загинули в боях з гітлерівцями.
https://imwerden.de/pdf/bulgakov_belaya_gvardiya_2015__ocr.pdf
Геніальний митець але українофоб ну то й що з того. Життя воно таке - з відтінками сірого.
Звісно що під час війни революційна доцільність в пріоритеті. Цим активно користуються провокатори, всілякі шароварні патріоти й відверті мерзотники.
Розкіл суспільства однозначно на користь москалям.