Із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову

У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зняли меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Декомунізація.Україна".

Зазначимо, що в Києві поки ще залишаються один пам’ятник і дві дошки Булгакову, зокрема на ректораті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Як повідомила членкиня громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, 29 липня ця ГО подала офіційне звернення з проханням "демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації".

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Йшлося про "меморіальну дошку українофобу та оспівувачу "русского мира" Михайлу Булгакову на корпусі Навчально-наукового інституту філології КНУ та меморіальну дошку "Студентам, викладачам, працівникам Київського ордена Леніна державного Університету, які загинули в боях за свободу і незалежність Радянської Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945", відкриту 1975 року біля центрального входу в університет ("червоний корпус", вул. Володимирська, 60).

"Це питання нашої безпеки і гідності", – підкреслила активістка.

Меморіальну дошку Булгакову на будівлі Першої київської гімназії, де він свого часу навчався (нині – Навчально-науковий інститут філології КНУ, бульвар Тараса Шевченка, 14) урочисто відкрили 2 червня 2017 року.

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