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Із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову

булгаков

У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зняли меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Декомунізація.Україна".

Зазначимо, що в Києві поки ще залишаються один пам’ятник і дві дошки Булгакову, зокрема на ректораті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Як повідомила членкиня громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, 29 липня ця ГО подала офіційне звернення з проханням "демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації".

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Йшлося про "меморіальну дошку українофобу та оспівувачу "русского мира" Михайлу Булгакову на корпусі Навчально-наукового інституту філології КНУ та меморіальну дошку "Студентам, викладачам, працівникам Київського ордена Леніна державного Університету, які загинули в боях за свободу і незалежність Радянської Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945", відкриту 1975 року біля центрального входу в університет ("червоний корпус", вул. Володимирська, 60).

"Це питання нашої безпеки і гідності", – підкреслила активістка.

Меморіальну дошку Булгакову на будівлі Першої київської гімназії, де він свого часу навчався (нині – Навчально-науковий інститут філології КНУ, бульвар Тараса Шевченка, 14) урочисто відкрили 2 червня 2017 року.

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Автор: 

меморіальна дошка (192) русский мир (463) Булгаков Михайло (13) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+15
".......................

Сильнее большевиков писатель Михаил Булгаков, очевидец киевской смуты 1918 года, ненавидел только сторонников украинской независимости. Первых он хоть немного уважал, вторых же считал опереточными, но крайне неприятными и опасными типами. А уж украинский язык писатель и вовсе воспринимал как не достойное существования лингвистическое недоразумение. Вот, например, цитата доктора Турбина (по мнению ряда литературоведов, списанного с самого писателя) из «Белой гвардии»:

«Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. ... Сволочь он, - с ненавистью продолжал Турбин. - Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?»..............................
"https://lenta.ru/articles/2019/03/17/rotar_3/
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15.08.2022 16:19 Відповісти
+14
киянин він постільки-поскільки - син окупанта. А взагалі його життєдіяльність - суцільний лаптєстан
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15.08.2022 15:59 Відповісти
+12
А Солженіцин який антирадянський був... Щоправда імперець, як і всі кацапи.
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15.08.2022 16:12 Відповісти
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Правильна назва роману не «Майстер і Маргарита», а «Мастер и Маргарита». Чи вам «а какая разница»? А списки кращих творів бувають різними і далеко не завжди туди попадає найкраще.
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15.08.2022 16:30 Відповісти
я читав його не один раз. Він сильно діє на людей не знайомих із хрестиянською етикою і філософією. але зараз, вибачте, це більшою мірою хворі фантазії. Хоча і сам цитую. наприклад, коли мені починають закидати, що я не розумію, те що розуміють вони, я завжди цитую пілата: аткуда тєбє бродяга знать, что єсть істіна?
пілат - намісник самого імператора, отже він - найрозумніший
до речі: спочатку слово гебрей і означало бродяга. У пілата боліла голова і він не став дуже розбирати обвинувачення. так треба було. А міг проявити себе людиною, попри хворобу спасти безневинного. Злякався за своє майбутнє через донос. Хороша історія - ніби про наш час. Сьогодні теж багато хто посилає на смерть чужих дітей, бо я не міг їм в дитинстві розповісти правду про героїв булгакова.
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15.08.2022 16:37 Відповісти
"... слово гебрей і означало бродяга."
============================
Гебрай це той, хто пише і читає написане гебрайським шрифтом. Гебрайським шрифтом на івриті написана священна книга іудеїв Тора.
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15.08.2022 16:52 Відповісти
Роман входить до списку 100 книг ХХ століття. Ніхто з кацапів і близько нічого подібного не написав.
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Цікаво, а хто той список складав?
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15.08.2022 16:48 Відповісти
В Ольгино)
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15.08.2022 17:37 Відповісти
И музей этого нарика нужно прикрыть и переменовать.Не нужно рашистам давать даже малейшей зацепки трубить где бы то ни было про булгаковский (читай русский) Киев итд.
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15.08.2022 16:23 Відповісти
Доведеться змінювати нік)
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15.08.2022 16:33 Відповісти
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15.08.2022 16:40 Відповісти
Не переймайся так сонечко розумію Бегемот як на мене найкращий персонаж але і не таке доводиться видирати з себе тримайся
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15.08.2022 18:16 Відповісти
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15.08.2022 20:58 Відповісти
30 років сивол ганьби України височить у самому центрі Києва.
і за цей час у жодного українця не вистачило а ні мужності а ні сміливості його демонтувати
але якусь обшарпану дошку "шариківські" хунвєйбіни таки здерли

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15.08.2022 16:41 Відповісти
Тобі ще не насточортіло цю тупу хню тулити в кожному свєму гівнокоменті?
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15.08.2022 16:55 Відповісти
іди за кораблем і не вертайся
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15.08.2022 19:23 Відповісти
це символ історичної величі УРСР, найбільших досягнень.
Такий монумент вже ніколи тут не збудують. Ані грошей, ані клепки вже немає і не буде.

Герб совка муляє? Бери і міняй, тільки варвари руйнують памятники.
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15.08.2022 16:59 Відповісти
ні, не так
пам'ятник може бути
(1) художніею цінністю
(2) символом окупації країни

це ТОЧНО не цінність, а символ окупації
а пам'ятники ЧУЖІ зносять, коли звільняються від окупації

для тебе Україна - це варварство?
А СССР - це чудо та найвище досягнення, так я тебе зрозумів?
а те що 60 мільонний народ (40 в межах України, а 20 за кордоном) нарешті, після ТИСЯЧОРІЧНОЇ боротьби з окупантами має власну державність - це маячня?
тут є питання, бо владу во власній країні ми так й не отримали, поки що владу над українціми тримають жиди

а тем де жиди - ми все знаємо що буває, що було у 1917-му роді, коли цей запломбований вагон приїхав до Російскої імперії

Ульянов, Владимир Ильич, род. 22 [10] апреля 1870 г. Симбирск
Сулиашвили, Давид Сократович, род. 8 марта 1884 г. Сурам, Тифл. губ
Ульянова, Надежда Константиновна, род. 14 февр. 1869 г. в Петрограде
Арманд, Инесса Фёдоровна, род. в 1874 г. в Париже
Сафаров, Георгий Иванович, род. 3 ноября 1891 г. в Петрограде
Морточкина, Валентина Сергеевна, род. 28 февраля 1891 г
Харитонов, Моисей Мотьков, род. 17 февраля 1887 г. в Николаеве
Арманд-Константинович, Анна Евгеньевна, род. 19 авг. 66 г. в Москве
Усиевич, Григорий Александрович, род. 6 сентября 90 г. в Чернигове
Кон, Елена Феликсовна, род. 19 февраля 93 г. в Якутске
Раввич, Сарра Наумовна, род. 1 августа 79 г. в Витебске
Цхакая, Михаил Григорьевич [Миха], род. 2 января 1865 г
Сковно, Абрам Анчилович, род. 15 сентября 1888 г
Радомысльский [Г. Зиновьев], Овсей Гершен Аронович, 20 сентября 1882 г. в Елисаветграде
Радомысльская, Злата Эвновна, род. 15 января 82 г
Радомысльский, Стефан Овсеевич, род. 17 сентября 1913 г
Рывкин, Залман Бэр Ошерович, род. 15 сентября 83 г. в Велиже
Слюсарева, Надежда Михайловна, род. 25 сент. 86 г
Гоберман, Михаил Вульфович, род. 6 сент. 92 г. в Москве
Абрамович, Шая Зеликов, род. 27 марта 81 г
Линде, Иоган Арнольд Иоганович, род. 6 сентября 88 г. в Гольдингене
Бриллиант [Сокольников], Григорий Яковлевич, род. 2 августа 88 г. в Ромнах,
Мирингоф, Илья Давидович, род. 25 окт. 77 г. в Витебске
Мирингоф, Мария Ефимовна, род. 1 марта 86 г. в Витебске
Розенблюм, Давид Мордухович, род. 9 августа 77 г. в Борисове
Пейнесон, Семён Гершович, род. 18 декабря 87 г. в Риге
Гребельская, Фаня Зосимовна, род. 19 апреля 91 г. в Бердичеве
Поговская, Буня Хемовна, род. 19 июля 89 г. в Рикинах (при ней - сын Рувим, род. 22 мая 13 г.)
Айзенбунд, Меер Кивов, род. 21 мая 81 г. в Слуцке

що було далі, хто зробив Голодомор?
а що далі було? Хто такий Семен Моисеевич Кривошеин, со-командующий советско-гитлеровского генерального штаба, нагадати?



і знов жиди? і знов якась жидовська ЗЕлупа глумится над Україною? і знов війна?
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15.08.2022 17:26 Відповісти
Хороший список. Ну - и что же тут удивительного? Просто у нас, в Украине, климат тёплый. )))
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26.02.2023 11:13 Відповісти
Велич, це самодостатність, гордість, багатство країни, а не дорогущі пам'ятники і зубожіння людей, в інших країнах, справді величних скільки такої срані понатикано?
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15.08.2022 18:20 Відповісти
Ні, ну що ви, варвари вбивають всіх дітей, стареньких, гвалтують , примотують скотчем немовлят до мертвих мам, ти ще тут щось про варварство будеш розповідати ?
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15.08.2022 19:03 Відповісти
Пам'ятник, але не герб сересеру. В дупу його.
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15.08.2022 19:03 Відповісти
То приедь с Варшавского котла и убери)))
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15.08.2022 17:38 Відповісти
Може сам? Ти вже тут і уміща дофіга, а ця кобила справді з нержавійки, а те що з китаю пруть, хоч адекватні кухонні прилади будуть, якщо військовим не знадобиться
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15.08.2022 19:06 Відповісти
ця ганьба з гербом СССраки високувато..а то бїї ще в 14 році скинули.. а те що зникне булгаков з Київа то це гарна подія.. Сильно вона бє по рашистських фанатах
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16.08.2022 16:51 Відповісти
Нарешті!

знадобився 31 рік

Одесити , п вам скільки років потрібно ще ? 147 ?
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15.08.2022 16:53 Відповісти
Я извиняюсь, но если вы мера труханова имеете в виду, то, судя по всему, времени нужно примерно до другого... президента. Я так думаю... )))
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26.02.2023 11:15 Відповісти
Давно пора.
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15.08.2022 17:29 Відповісти
Це дійство мабуть не просто "Шаріковщина", а - послуга пропаганді РФ.

Зневага не тільки до видатного киянина - Михайла Булгакова, а й до студентів, викладачів та працівників Київського Університету, які загинули в боях з гітлерівцями.
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15.08.2022 17:41 Відповісти
І Булгаков там жеж на колчаковських фронтах
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15.08.2022 18:22 Відповісти
турбує що гавкнуть кацапи з дупи хкуйла?? Зневаги ніякої не бачу... до студентів та викладачів.. Бачу у вашому коменті бажання жити , чути ,бачити все що було 30-50 років життя....
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16.08.2022 16:49 Відповісти
А музей Булгакова на Андреевском спуске тоже закрыли ?
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15.08.2022 17:58 Відповісти
Музей Булгакова, чи білої гвардії?
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15.08.2022 18:54 Відповісти
"Белая гвардия" стр.78 "...народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую без панов, без офицеров-москалей, ... Просто слово, в котором слилось и неутоленная ярость и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины...ненавидящих Москву, какая бы она не была - большевицкая ли, царская или еще какая" Може, треба спершу перечитати твори???
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15.08.2022 18:33 Відповісти
Читав (скоріше пробував читати) різні твори Булгакова. Для себе поставив на перше місце "Театральний роман", на друге "Майстер і маргарита".
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15.08.2022 18:38 Відповісти
Слова автора чи персонажа?
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15.08.2022 19:07 Відповісти
це слова автора ( стр. 61-62)
https://imwerden.de/pdf/bulgakov_belaya_gvardiya_2015__ocr.pdf
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15.08.2022 20:25 Відповісти
Ми до вас професор з питання демонтажу меморіальної дошки Булгакову...
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15.08.2022 22:28 Відповісти
Пам'ятник легко знищити а що робити з книжками, музикою, архітектурою.
Геніальний митець але українофоб ну то й що з того. Життя воно таке - з відтінками сірого.
Звісно що під час війни революційна доцільність в пріоритеті. Цим активно користуються провокатори, всілякі шароварні патріоти й відверті мерзотники.
Розкіл суспільства однозначно на користь москалям.
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15.08.2022 23:40 Відповісти
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