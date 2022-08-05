Естонія прибере усі радянські пам'ятники з публічного простору

Уряд Естонії ухвалив рішення про усунення радянських пам'яток з публічного простору в найстисліші терміни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Історична правда.

"Радянські пам'ятники треба прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше. Конкретний час та порядок залежать від готовності і логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектору", - заявила Каллас.

Загалом в Естонії наразі налічується від 200 до 400 таких пам'ятників.

Також читайте: Естонія перегляне свої оборонні плани з урахуванням уроків війни в Україні

За словами прем'єр-міністерки Естонії, російська агресія в Україні "розтяла рани в суспільстві", про які нагадують радянські пам'ятники, тому їх видалення з публічного простору необхідне, щоб уникнути додаткової напруги.

Зазначається, що можливе загострення напруженості виникло зокрема через деяку активність навколо так званого "нарвського танка" - радянського монумента, встановленого на честь звільнення Нарви під час Другої світової війни.

Водночас згідно з поясненнями глави МВС Естонії Лаурі Ляенеметса, причина того, що в Нарві біля пам'ятника-танка зібралися люди, була в необґрунтованих чутках. Однак жодних подій не сталося, оскільки поліція пояснила людям, що танк "не заберуть під покровом ночі".

Читайте: Путін намагається знищити культуру України, - Байден