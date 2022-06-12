Путін намагається знищити культуру України, - Байден
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Російський президент Володимир Путін не просто вторгся в Україну. Він хоче знищити незалежну українську культуру, бо вважає, що її просто не існує.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час брифінгу.
"Подивіться, що він (Путін. - Ред.) робить. Він стирає з лиця землі не тільки те, що лишилося. Він знищує всі їхні культурні центри - музеї, школи, пам'ятки. Він намагається знищити культуру України", - заявив Байден.
Своєю чергою він зазначив, що позиція залишитися осторонь і не підтримувати Україну є неприпустимою, а отже, Захід продовжить надавати Україні допомогу навіть попри економічні проблеми.
"Думка, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, просто неможлива. Неможливо. І тому ми посилили НАТО, і тому ми допомагаємо Україні", - додав Байден.
Будь ласка, зачекайте...
Заздрити не варто, слухати - так само.
Головне не давати зєльоной шоблє питання формулювати для голосування!
На Ваші рішучі дії по допомозі ВСУ в звільненню України
від рашиських окупантів з великою надією сподівається ,вірить ,
чекає український народ та весь цивілізований світ .
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Z-перформанс: на рашке, над тяжело раненым недобитком поют «Мы за ценой не постоим».
https://t.me/informnapalm/9324
За винятком того, що було створено для мокшів етнічними українцями..😁
А реально - що зробила ?
Ніц ...
І , взагалі , є підозри ще з далеких часів про роботу з "органами" ....
Просто Зеля ще цього не зрозумів, не доріс поки що, ну і 73% теж не зрозуміли...
Під час війни(!) зелені раптом вирішили знищити Національний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія". Для цього керівником призначили Валерія Дебелого, котрий уяви не має що таке герметична, Гуцульська культура. Дебелий почав ставити номери з репертуару "Хору Верьовки" і "Калини". Гуцули замість "Гуцулки Ксені" вже співають "Дівчино моя, переяславко". З репертуару щезли "Батько наш Бандера" та інша патріотика. Дебелий не чув що гуцульський танець - це "нижній танець" (танець ніг) і т.д. Про карпатську специфіку костюмів, вишивок, латів-чересів вже мовчу. Історія ансамблю не пам'ятає такого, щоб керівник на репетиції раптом переходив на російську мову. Для розуміння того, що чекає на "Гуцулію", перегляньте кілька секунд, як Дебелий уявляв собі українську(!) культуру Донбасу:
https://www.youtube.com/watch?v=4LfkgG6kqzQ&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=4LfkgG6kqzQ&t=87s
І тут, хоч ти зебіл - я визнаю, ЩО ТУТ ТИ ПРАВИЙ.
Підтримую. Потрібно говорити. Потрібно звертатись.... Потрібно наполягати і підводити теоретичне обгрунтування.
Десь в коментарях один писав, що при Порошенкові він відправляв в адміністрацію президента і кабінет міністрів свої компактні статті з чіткими доказами, що Україна є єдиним правонаступником древньої Русі. Відправив в паперовому вигляді декілька статей і адресу сайту інтернета де всі його роботи. Також компактні і логічні. Йому відповіли, що подумають що з цим робити. От до сих пір напевно думають. Він давав ккоментарях адресу сайту з його роботами. Я всі їх прочитав за декілька годин. Все дуже чітко, компактно і добре аргументовано. Докази в різних областях. Культури, мови і т.п. Але я загубив адресу сайту.
Такі роботи дуже треба для країни. Але для аргументації перейменування треба щось набагато простіше (хоча й там не складно), щоб їх не заморачувати. Думаю потрібні карти Боплана (і т.п.), де ще в 16-17 ст. показано, що там була московія, чи тартарія. Звернутись до західних істриків, щоб вони розібрались у своїх свідоцтвах.
Але не треба високої скульпульозності. Бо США і Великобританія нікому не зобов'язані щось доводити в цьому напрямі. Ми і московити не доводимо Німеччині, Угорщині і т.п. в правомочності наших назв їхніх держав. Відомо, що їх самоназви зовсім інші. І вони можуть переназвати московією в своїй власній мові.
І виявимемо непринципові відмінності: їх можна розрізнити лише по ареалу розповсюдження названих злочинів як проти людства, так і проти демократії; по способу поневолення сусідніх народів та міри злочиної жорсткості такого завоювання (колонізації) сусідніх територій і населення; і жодних інших відміностей не існує. (До слова, наверну увагу читача на статтю Ю.Гуз та В.Мараєва з аналітичного центру «Вокс Україна» «Рашизм, або чому росіяни - нові нацисти»). Я саме на практиці застосування цих ідеологій акцентую; а теоретичними підвалинами (передовсім - рашизму), вважаю, мають займатися науковці; вважаю, такі найгрунтовніші теоретичні дослідження - ще попереду; але лише після того, як світ зрозуміє всю небезпеку та злочинність рашизму.
Ще раз: наведені відмінності рашизму і нацизму - непринципові; саме тому можна говорити і про їх спорідненність, а також про їх практичну різницю; але це - фашизм, просто відмінні течії в ідеології фашизму.
Але помилка світового суспільства, в т.ч. українського, помилка ******** української влади (зокрема - дипломатії), полягає в тому, що про російський фашизм і його ідеологію "рашизм" практично ніде не чути... Наші урядовці - не говорять, не наголошують. Опозиція - вряди-годи (чув наведені мною вище меседжі від В.Вятровича, А.Парубія, а також політологів О.Палія та А.Ковальова). І все.
Якщо про цей фашизм і рашизм не говорити, не уяснити собі всім світом, що вони реально існують та творять злочини проти людства - то цю чуму не подолати... І Байден буде уникати надмірної конфронтації з рашизмом; і все цивілізоване суспільство - також. Аж допоки рашизм не висмикне з під поли ЯО. Але до того часу - можливо, і Україна знову опиниться в статусі колонії... якщо не говорити, не наполягати.
Тому що вона працює так як і повинна працювати культура - виховувати людину і контролювати її тваринну сутність. А російська тримає людину у напівтваринному стані, щоб імперії дуже легко було контролювати її.
Дуже цікаво звернути увагу на тих, хто просуває російсько-радянську культуру в Україні, і з чого статки у них )))
И просчитался в американцах - думал, что за доллары всё продадут.
Ось хто знищює культуру України а не путєн, "в травє сідєл кузнєчік", вчать учні чопської музичної школи під керівництвом директора-мадярки пані Гісем...