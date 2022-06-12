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Путин пытается уничтожить культуру Украины, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Российский президент Владимир Путин не просто вторгся в Украину. Он хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на брифинге.

"Посмотрите, что он (Путин. – Ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", – заявил Байден.

В свою очередь он отметил, что позиция "остаться в стороне" и не поддерживать Украину недопустима, а значит, Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.

"Мнение, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможно. Невозможно. И потому мы усилили НАТО, и потому мы помогаем Украине", - добавил Байден.

Читайте также: Байден о возможности территориальных уступок Украины: Я не собираюсь говорить, что она должна делать
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Топ комментарии
+31
Байден ,возможно скоро расскажет интересное про стрелку в Омане.Очень жду слив шмаркли
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12.06.2022 12:24
+31
Зеленський зі своїм кварталом також знищував культуру України та насміхався над українською мовою
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12.06.2022 12:27
+21
А арестович наполягає на тому, що в нас бідна культура, тому сюди треба перетягнути росіску, і ізик теж.
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12.06.2022 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Зеленский в раздумьях, ведь он хотел сделать то же самое.
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12.06.2022 12:16 Ответить
Где он такое говорил?
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12.06.2022 12:49 Ответить
та він ще за Порошенка писав, що хоче бачити нашу країну прогресивною (агресивною) як рашка з супер-пупер космічними проектами (з батута як у рогозіна?), а наші хатки із садами і хрущами йому заважають. Все як завжди, українців повбивати, русскімі заселити, а потім тільки стригти баранів, і жодних проблем, якщо тільки конкуренція не замочить.
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12.06.2022 20:57 Ответить
Це від під напливом професора Дугіна.
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12.06.2022 17:27 Ответить
жидобенину клоунську шльодру давно пора сливать только огнестрел легализуйте сразу юзиков грохнут ахметок котлет очкоКАКуким и остальную мразь
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12.06.2022 16:31 Ответить
колі каклєті Стєчкіна подарували, а нормальним людям навіть купити не можна
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12.06.2022 21:21 Ответить
Може навпаки ? Довіра ще більш поглибилась .
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12.06.2022 12:20 Ответить
Шта?
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12.06.2022 12:23 Ответить
Байден ,возможно скоро расскажет интересное про стрелку в Омане.Очень жду слив шмаркли
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12.06.2022 12:24 Ответить
І що зміниться? Ми дізнаємося про те, про що й так знали і що далі? Більше матюків стане на форумі у бік Зе та й все.
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12.06.2022 12:55 Ответить
може хоча б меньше осанну будуть йому співати.
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12.06.2022 20:58 Ответить
Шмарклю вряд ли сольют, а вот пришло время окружение подчистить, а шмарклю будут водить как кота на шлейке.
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12.06.2022 12:55 Ответить
А арестович наполягає на тому, що в нас бідна культура, тому сюди треба перетягнути росіску, і ізик теж.
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12.06.2022 12:19 Ответить
Він псевдоінтелектуальний довбой@б. Не звертайте увагу.
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12.06.2022 12:21 Ответить
Сначала надо от росии отбитьс
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12.06.2022 12:50 Ответить
То гнилим кацапам невідомо за що вони воюють ...
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12.06.2022 13:21 Ответить
Деякі росіяни до цього часу вважають що шмаркля їх ворог. Їх невигластву немає меж! Вони так ненароком і завалити можуть, якщо зайдуть на Закарпаття.
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12.06.2022 17:37 Ответить
Не треба заплутувати. Що тут не ясно. Українські воїни воюють за Україну.
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12.06.2022 18:59 Ответить
якщо не звертати уваги, це значить демонструвати какая_разніца.
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12.06.2022 21:19 Ответить
Я давно вже його не слухаю. Це він сказав у фейгіна?
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12.06.2022 12:28 Ответить
Цей дурник, нещодавно у ефірі з Фейгіним, заявив, що у разі перемоги рашки, українські війська з"єднаються з рашкованами і бульбашами, й попруть на Европу, й тоді їй пи*дець. Таке відчуття, що воно хворе на голову, але... знаючи його натуру, стає зрозуміло, що це частина чогось, що він маленькими дозами, нечасто, але вкидує у інфопростір. Цікаво, це його особисте, чи він озвучує чиїсь фантазії?
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12.06.2022 12:56 Ответить
Ви перекручуєте те що він сказав. Ви що думаєте що наших людей не кидали би на поляків. Беруть сім'ї в заручники і женуть тебе під дулом автомата. Він це вкидує щоб налякати європейців.
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12.06.2022 13:11 Ответить
Він гроші заробляє. Капіталізує увагу слухачів.
Заздрити не варто, слухати - так само.
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12.06.2022 15:24 Ответить
У мене є декілька думок з приводу Арестовича. Хоча основну мету він виконує добре.
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12.06.2022 16:08 Ответить
З вашого суб'єктивного погляду. І з точки зору йогвласного прибутку.
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12.06.2022 17:51 Ответить
А ваш не суб'єктивний?
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12.06.2022 18:02 Ответить
хз навіщо він це вкидує, але як і далі так продовжить, то стане як соловйов, і тільки будемо згадувати, що така талановита людина зійшла на ніц.
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12.06.2022 21:20 Ответить
Як і будь яка людина, каже переважно за себе.
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12.06.2022 15:27 Ответить
обдристович трансвестит, у нього проблема не лише в голові.
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12.06.2022 21:22 Ответить
а зеля йому допомагає
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12.06.2022 12:20 Ответить
І Арестович!
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12.06.2022 12:20 Ответить
Ну так это нацизм в чистом виде. Не пора ли называть вещи своими именами?
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12.06.2022 12:20 Ответить
Это называется геноцид культурный и физический.
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12.06.2022 12:21 Ответить
Байден своїми вчинками підтверджує ,що він батько демократії в усьому світі.Але нацизм є нацизм.
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12.06.2022 12:23 Ответить
Так,Джо йде процес знищення Всесвітньої культури! Ціль знищення цивілізації. Бійся невстигнути,щоб невийшло,що розпад в тебе під домівкою. Поспішай Джоне...
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12.06.2022 12:24 Ответить
Зеленський зі своїм кварталом також знищував культуру України та насміхався над українською мовою
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12.06.2022 12:27 Ответить
"Путін тут ні до чого." ? В спам , кацапе , багато розцвірінькався!
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12.06.2022 13:28 Ответить
Путін до чого. але поки зе керує, путіна не перемогти.
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12.06.2022 14:37 Ответить
Що ви пропонуєте? Майдан зараз тільки ще більше б зашкодив. Це була б зовсім катастрофа. Та і його не буде.
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12.06.2022 19:18 Ответить
Можна в Дії майдан провести! Про Зброю ж нормально проголосували!

Головне не давати зєльоной шоблє питання формулювати для голосування!
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12.06.2022 20:18 Ответить
Не дозвольте цьому статися .
На Ваші рішучі дії по допомозі ВСУ в звільненню України
від рашиських окупантів з великою надією сподівається ,вірить ,
чекає український народ та весь цивілізований світ .
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12.06.2022 12:32 Ответить
вести из дурдома !!!
///
Z-перформанс: на рашке, над тяжело раненым недобитком поют «Мы за ценой не постоим».

https://t.me/informnapalm/9324

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12.06.2022 12:41 Ответить
Ага "нам ждёт огонь смертельный" у койки орка, получившего 60 % ожогов..🙄
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12.06.2022 12:49 Ответить
нас ждёт
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12.06.2022 12:51 Ответить
Не пастаим, так пасидим. И поржом
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12.06.2022 14:09 Ответить
Прелюлия перед концертом кобзона.
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12.06.2022 14:39 Ответить
Бо своє, те що воно (недопалок) вважає за "культуру" - КРАДЕНЕ! 🤤
За винятком того, що було створено для мокшів етнічними українцями..😁
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12.06.2022 12:47 Ответить
Про це сказав Байден ,про це говорять інші світові лідери ,а ось від президента Украіни я цього не почув ,він навіть путіна убивцйею чи кривавим катом не може назвати ,а росію нациською терористичною,
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12.06.2022 12:56 Ответить
Он еще думает на Мацкве с гостролями подзаработать.
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12.06.2022 18:08 Ответить
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12.06.2022 13:06 Ответить
Фаріон - баба , яка багато говорить ..., деколи забагато та невчасно
А реально - що зробила ?
Ніц ...
І , взагалі , є підозри ще з далеких часів про роботу з "органами" ....
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12.06.2022 20:10 Ответить
Мнєніє цієї КГБ-шної курви для нас дуже важливе!
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12.06.2022 20:36 Ответить
Що характерно, що зі своєю малоросською кітч-культурою 95-го кварталу та "Сватів" Зеля знищував українську культуру не гірше путіна.
Просто Зеля ще цього не зрозумів, не доріс поки що, ну і 73% теж не зрозуміли...
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12.06.2022 13:06 Ответить
та все він розумів, але якщо є запит на дібільне шоу, і добре платять, то какая_разніца?
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12.06.2022 21:24 Ответить
Путін?
Під час війни(!) зелені раптом вирішили знищити Національний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія". Для цього керівником призначили Валерія Дебелого, котрий уяви не має що таке герметична, Гуцульська культура. Дебелий почав ставити номери з репертуару "Хору Верьовки" і "Калини". Гуцули замість "Гуцулки Ксені" вже співають "Дівчино моя, переяславко". З репертуару щезли "Батько наш Бандера" та інша патріотика. Дебелий не чув що гуцульський танець - це "нижній танець" (танець ніг) і т.д. Про карпатську специфіку костюмів, вишивок, латів-чересів вже мовчу. Історія ансамблю не пам'ятає такого, щоб керівник на репетиції раптом переходив на російську мову. Для розуміння того, що чекає на "Гуцулію", перегляньте кілька секунд, як Дебелий уявляв собі українську(!) культуру Донбасу:
https://www.youtube.com/watch?v=4LfkgG6kqzQ&t=87s
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12.06.2022 13:06 Ответить
Цікаво, але не відкривається посилання
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12.06.2022 13:16 Ответить
Відкрий вручну. В буфер і у віконечко адреси.
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12.06.2022 14:02 Ответить
Так буде відкриватись

https://www.youtube.com/watch?v=4LfkgG6kqzQ&t=87s
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12.06.2022 19:26 Ответить
Я ж і кажу: при владі одні дєбєли!!!
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12.06.2022 13:57 Ответить
https://www.facebook.com/100022984328897/videos/377089387819670/ Ось що співають учні української Чопської музичної школи під керівництвом мадярки пані Гісем, чого дивуватися з президента та уряду..
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12.06.2022 19:03 Ответить
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12.06.2022 13:15 Ответить
російска група Ногу Свело в день мордора потролила і годину назад презентовала проукраїнський клип Украина https://www.youtube.com/watch?v=nSfWKA0qrok&ab_channel=NoguSvel%C3%B3%21
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12.06.2022 13:29 Ответить
это тамгде маасковские жыдята изображают "хароших руских"?
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12.06.2022 20:42 Ответить
Сколько уже можно валить проблемы на Украину. Экономический маразм Байдена начался задолго до войны в Украине.
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12.06.2022 14:04 Ответить
Арестович сказав що треба завозити росіян в Україну, бо "Українська культура занадто "маленька", щоб перемогти рф". Понаобирали зрадників...
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12.06.2022 14:08 Ответить
Ну воно ж аґєстовічь!
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12.06.2022 15:12 Ответить
Не тільки культуру, а українськтй народ взагалі.
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12.06.2022 14:18 Ответить
І Володя Боневтік зі своєю шоблою як знищували українську культуру, так і продовжують це робити. С перших днів, коли прийшли до влади закрили проекти українських фільмів, випуск української книги скоротився більше як на половину. Постійно вносили різні поправкиЯ, щоб знищити закон по захисту української мови. Створили телеканал "Дом" для програм на російській мові, на телеканалах олігархів Коломойського, Ахметова, Пінчука та інших демонструють фільми на російській. А бізнес Володі Боневтіка "95 квартал" продовжує засирати мізки ягнятам 73% на російській мові. Чи я можливо когось обмовив?
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12.06.2022 14:20 Ответить
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12.06.2022 14:27 Ответить
Отличная санкция против агрессора со стороны англоязычных стран, было бы переименование его недостраны, в английском языке, на Московию. Чем она в действительности и есть.
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12.06.2022 14:50 Ответить
Думаю, что нашей власти и отдельным политикам (в том числе Порошенко) следует обратиться к США и Великобритании.
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12.06.2022 14:55 Ответить
слухай, я нижче комент зафігачив на дотичну тему...
І тут, хоч ти зебіл - я визнаю, ЩО ТУТ ТИ ПРАВИЙ.
Підтримую. Потрібно говорити. Потрібно звертатись.... Потрібно наполягати і підводити теоретичне обгрунтування.
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12.06.2022 14:57 Ответить
Я не голосував за Зе.
Десь в коментарях один писав, що при Порошенкові він відправляв в адміністрацію президента і кабінет міністрів свої компактні статті з чіткими доказами, що Україна є єдиним правонаступником древньої Русі. Відправив в паперовому вигляді декілька статей і адресу сайту інтернета де всі його роботи. Також компактні і логічні. Йому відповіли, що подумають що з цим робити. От до сих пір напевно думають. Він давав ккоментарях адресу сайту з його роботами. Я всі їх прочитав за декілька годин. Все дуже чітко, компактно і добре аргументовано. Докази в різних областях. Культури, мови і т.п. Але я загубив адресу сайту.

Такі роботи дуже треба для країни. Але для аргументації перейменування треба щось набагато простіше (хоча й там не складно), щоб їх не заморачувати. Думаю потрібні карти Боплана (і т.п.), де ще в 16-17 ст. показано, що там була московія, чи тартарія. Звернутись до західних істриків, щоб вони розібрались у своїх свідоцтвах.

Але не треба високої скульпульозності. Бо США і Великобританія нікому не зобов'язані щось доводити в цьому напрямі. Ми і московити не доводимо Німеччині, Угорщині і т.п. в правомочності наших назв їхніх держав. Відомо, що їх самоназви зовсім інші. І вони можуть переназвати московією в своїй власній мові.
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12.06.2022 17:45 Ответить
Я вже 8 років вживаю тільки "московія". Бо читал "Історію України-Русі" Аркаса. Він був офіцером царського ВМФ.
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12.06.2022 17:50 Ответить
Правильно. Бо на цензорі деякі коментатори настирно і агресивно використоаують по відношенню до них слово русня, замість правильних москальня чи кацапня. Якісь хитрі технології кацапні через це вдовбувати, що вони від Русі. Треба їх активно на місце ставити.
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12.06.2022 18:09 Ответить
... Коли розглядатимемо і порівнюватимемо ідеології рашизму і нацизму, то ми виявимо подібні ознаки їх. Одразу помітимо, що як для гітлерівської Німеччини, так і для путінської роісі характерними є такі риси фашизму, як великодержавний шовінізм (переваги одного народу і нації над іншими з метою обґрунтування свого права на дискримінацію або пригнічення і навіть геноцид стосовно населення протекторату); агресія по відношенню до сусідніх держав та захоплення суміжних територій; злиття всіх гілок влади - виконавчої, законодавчої та судової з силовими структурами; підпорядкування силовикам ЗМІ та бізнес-еліт; встановлення панівної ролі еліт-керівників держави, аж до приведення політичної системи країни до статусу однопартійної; переслідування опозиції та політичні вбивства; а також непомірне звеличення свого лідера (фюрера, вождя). І саме це є теоретичними ознаками нацизму; а у випадку РФ слід говорити за «рашизм».
І виявимемо непринципові відмінності: їх можна розрізнити лише по ареалу розповсюдження названих злочинів як проти людства, так і проти демократії; по способу поневолення сусідніх народів та міри злочиної жорсткості такого завоювання (колонізації) сусідніх територій і населення; і жодних інших відміностей не існує. (До слова, наверну увагу читача на статтю Ю.Гуз та В.Мараєва з аналітичного центру «Вокс Україна» «Рашизм, або чому росіяни - нові нацисти»). Я саме на практиці застосування цих ідеологій акцентую; а теоретичними підвалинами (передовсім - рашизму), вважаю, мають займатися науковці; вважаю, такі найгрунтовніші теоретичні дослідження - ще попереду; але лише після того, як світ зрозуміє всю небезпеку та злочинність рашизму.
Ще раз: наведені відмінності рашизму і нацизму - непринципові; саме тому можна говорити і про їх спорідненність, а також про їх практичну різницю; але це - фашизм, просто відмінні течії в ідеології фашизму.
Але помилка світового суспільства, в т.ч. українського, помилка ******** української влади (зокрема - дипломатії), полягає в тому, що про російський фашизм і його ідеологію "рашизм" практично ніде не чути... Наші урядовці - не говорять, не наголошують. Опозиція - вряди-годи (чув наведені мною вище меседжі від В.Вятровича, А.Парубія, а також політологів О.Палія та А.Ковальова). І все.
Якщо про цей фашизм і рашизм не говорити, не уяснити собі всім світом, що вони реально існують та творять злочини проти людства - то цю чуму не подолати... І Байден буде уникати надмірної конфронтації з рашизмом; і все цивілізоване суспільство - також. Аж допоки рашизм не висмикне з під поли ЯО. Але до того часу - можливо, і Україна знову опиниться в статусі колонії... якщо не говорити, не наполягати.
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12.06.2022 14:54 Ответить
Можливо тупін намагається знищити українську культуру, тому що він її боїться!
Тому що вона працює так як і повинна працювати культура - виховувати людину і контролювати її тваринну сутність. А російська тримає людину у напівтваринному стані, щоб імперії дуже легко було контролювати її.
Дуже цікаво звернути увагу на тих, хто просуває російсько-радянську культуру в Україні, і з чого статки у них )))
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12.06.2022 15:03 Ответить
На 1917 году российская культура закончилась.
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12.06.2022 15:58 Ответить
А ведь предупреждал! А Зеля всё игнорировал.
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12.06.2022 15:26 Ответить
Путин просчитался в украинцах - думал, что утнутся в свои огороды.
И просчитался в американцах - думал, что за доллары всё продадут.
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12.06.2022 15:57 Ответить
Байден прокинувся і повідав усім, що рашка не тільки стирає з лиця землі усе, що залишилось але школи та музеї. Тобто рашка зовсім озвіріла і стирає з лиця землі не вибірково а усе гамузом. Мудрий Байден, ленд-ліз означає « постачання усього, що країна потребує на даний момент». А оце « ми вам дамо, а ви рашку почнете обстрілювати» це не про ленд-ліз , а про «зберегти обличчя хутіну». Вистоїть країна збережеться культур
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12.06.2022 16:50 Ответить
https://www.facebook.com/100022984328897/videos/377089387819670/
Ось хто знищює культуру України а не путєн, "в травє сідєл кузнєчік", вчать учні чопської музичної школи під керівництвом директора-мадярки пані Гісем...
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12.06.2022 18:20 Ответить
Та нічого страшного, то якась маленька незначуща культура. Сам Арестович сказав.
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12.06.2022 18:38 Ответить
А ленд-лиза все нет и нет, одна болтавня только, ничего больше
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12.06.2022 18:58 Ответить
Твой ленд-лиз закопан под асфальтом - начинай отколупывать!
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12.06.2022 21:30 Ответить
Вся эта Херня началась с кавчука и кучмы ..................
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12.06.2022 20:11 Ответить
И сдачи ядерного оружия ........
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12.06.2022 20:16 Ответить
а сказати просто: ГЕНОЦИД
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12.06.2022 21:01 Ответить
 
 