Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые ФОТО

Опубликованы первые спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в российском Ейске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Схемы.

Снимки были сделаны 1 марта. На них можно увидеть последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося к западу от аэродрома.

Пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске - пока неизвестно, спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром.

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В то же время, с помощью снимков за 15 февраля можно увидеть, какие именно самолеты находились на аэродроме раньше. На первом спутниковом фото в восточной части аэродрома - два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части аэропорта по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

В западной части аэродрома - пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

О том, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в Ейске, 28 февраля сообщили местные Telegram-каналы. Глава Ейского района утверждал, что это были "военно-тактические учения".