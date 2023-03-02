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Новости Фото Война
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Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые ФОТО

Опубликованы первые спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в российском Ейске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Схемы.

Снимки были сделаны 1 марта. На них можно увидеть последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося к западу от аэродрома.

Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые 01Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые 02

Пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске - пока неизвестно, спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром.

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В то же время, с помощью снимков за 15 февраля можно увидеть, какие именно самолеты находились на аэродроме раньше. На первом спутниковом фото в восточной части аэродрома - два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые 03

В центральной части аэропорта по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые 04

В западной части аэродрома - пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые 05

О том, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в Ейске, 28 февраля сообщили местные Telegram-каналы. Глава Ейского района утверждал, что это были "военно-тактические учения".

Автор: 

взрыв (6792) россия (96018) аэродром (295)


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Топ комментарии
+29
Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!
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02.03.2023 09:05
+26
надо обязательно разбомбить училище летное вместе с преподавательским и курсантским составом и их свиноматками...
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02.03.2023 09:07
+10
А мені подобаєцця, як вони військово-тактично навчаюцця.
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02.03.2023 09:20
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Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!
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02.03.2023 09:05 Ответить
надо обязательно разбомбить училище летное вместе с преподавательским и курсантским составом и их свиноматками...
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02.03.2023 09:07 Ответить
А мені подобаєцця, як вони військово-тактично навчаюцця.
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02.03.2023 09:20 Ответить
Що за літак на 3-му фото біля Ту-134 не відмічений? Якийсь АН чи ІЛ?
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02.03.2023 09:20 Ответить
Схожий на АН-24 або 26.
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02.03.2023 09:23 Ответить
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02.03.2023 09:23 Ответить
шановні редактори, зробіть будь ласка теґ "бавовна"! щоб легше було відслідковувати такі події, бо незабаром подібного буде дуже все більше...
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02.03.2023 09:34 Ответить
Су-37 у них один был и тот разбился
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02.03.2023 09:53 Ответить
Щось я не зрозумів. А що сталося? Стоять різні літачки на летовищі і що? Поясніть, мені тупому. Будь ласка. Дякую. )
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02.03.2023 09:56 Ответить
З огляду на фото наче усе ціле. Чергова деза ?
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02.03.2023 10:25 Ответить
"Водночас за допомогою знімків за 15 лютого можна побачити, які саме літаки знаходились на аеродромі раніше." Джерело:

Читати треба уважніше!
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02.03.2023 11:51 Ответить
Так , а що там зараз ? Чи палають чи ні ?
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02.03.2023 11:57 Ответить
Х.Й.З., збігай - подивися!
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02.03.2023 13:08 Ответить
Просто хотілося б більш переконливої інфи , ну як коли ми 100% знищили декілька їх літаків
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02.03.2023 15:23 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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03.03.2023 07:03 Ответить
 
 