Взрывы в Ейске: опубликованы первые спутниковые ФОТО
Опубликованы первые спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в российском Ейске.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Схемы.
Снимки были сделаны 1 марта. На них можно увидеть последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося к западу от аэродрома.
Пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске - пока неизвестно, спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром.
В то же время, с помощью снимков за 15 февраля можно увидеть, какие именно самолеты находились на аэродроме раньше. На первом спутниковом фото в восточной части аэродрома - два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.
В центральной части аэропорта по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.
В западной части аэродрома - пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.
О том, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в Ейске, 28 февраля сообщили местные Telegram-каналы. Глава Ейского района утверждал, что это были "военно-тактические учения".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читати треба уважніше!