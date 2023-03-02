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Утром в Тульской области РФ раздался взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тульской области РФ раздался сильнейший взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 часов утра. Его услышали все местные жители - по их словам, от взрыва задрожали дома.

Позже в лесу обнаружили воронку глубиной полметра. Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Пока жителей не пускают к месту - территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

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Утром в Тульской области РФ раздался взрыв 01
Утром в Тульской области РФ раздался взрыв 02
Утром в Тульской области РФ раздался взрыв 03

взрыв (6792) россия (96018)


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Топ комментарии
+45
шо у них там постоянно происходит..., ведь никакой войны нет, а у них то взрывается что-то, то на голову что-то падает..., нет покоя убогим...
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02.03.2023 10:02
+41
Самовар з брагою вибухнув
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02.03.2023 10:06
+34
А нам-то що? Хай нервують! Одна справа - сидіть перед телевізором і дивиться "как наши хахлов паджаривают!" і зовсім інша - лягать спать з думкою : "А не прилетит-ли в очередной раз мне на голову?"
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02.03.2023 10:08
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шо у них там постоянно происходит..., ведь никакой войны нет, а у них то взрывается что-то, то на голову что-то падает..., нет покоя убогим...
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02.03.2023 10:02 Ответить
А нам-то що? Хай нервують! Одна справа - сидіть перед телевізором і дивиться "как наши хахлов паджаривают!" і зовсім інша - лягать спать з думкою : "А не прилетит-ли в очередной раз мне на голову?"
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02.03.2023 10:08 Ответить
я майже поділяю вашу думку, але..., якби ж вони це розуміли, що якщо вони, тоді, можливо, їх..., але для більшості населення тієї країни такі складні смислові конструкції не досяжні...
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02.03.2023 10:22 Ответить
А нам це й не потрібно! Бидло відчуває небезпеку тоді коли загроза створюється безпосередньо у них під вікном Хай "очкують"!
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02.03.2023 10:27 Ответить
Самовар з брагою вибухнув
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02.03.2023 10:06 Ответить
Щоб там не вибухнуло, але птахів шкода.
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02.03.2023 10:41 Ответить
"Птичку жалко!" (с) Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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02.03.2023 13:29 Ответить
Трівожна.
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02.03.2023 10:07 Ответить
пердак луснув
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02.03.2023 10:08 Ответить
Истерят уроды...
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02.03.2023 10:10 Ответить
Вангую: тульский пряник !
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02.03.2023 10:11 Ответить
совковая передача "будильник" вернулась в бебеня. только начало на 8 перенесли ))
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02.03.2023 10:11 Ответить
весна.. грачі прилетіли..
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02.03.2023 10:13 Ответить
І від сорому вибухнули.
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02.03.2023 10:14 Ответить
Фсбшники не дотягли мішок з цукром до будинку.
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02.03.2023 10:13 Ответить
Так птахи ото і вибухнули...
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02.03.2023 10:16 Ответить
Рязанский сахар👈
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02.03.2023 10:16 Ответить
Но болотах почалося полювання на "бойових" гусей... Пташок жалко(((
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02.03.2023 10:16 Ответить
Спори бойових антикацапських грибів успішно розпорошено!
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02.03.2023 10:17 Ответить
"Навколо все було посипано попелом і лежали тіла кількох птахів. "

А усі тролять - бойові гуси. Ото вам і відповідь...
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02.03.2023 10:18 Ответить
Випробовували нове ружжо, а його розірвало.
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02.03.2023 10:19 Ответить
Параша підірвалась
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02.03.2023 10:25 Ответить
Ху@ло балується для того , щоб москальня жвавіше вступала до арміі захищати
кацапію від ,, бандерівців"
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02.03.2023 10:25 Ответить
самовар ******.
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02.03.2023 10:30 Ответить
Якщо це вибух десь у лісі - то яка нам з цього користь?
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02.03.2023 10:34 Ответить
для тебе користь є. можеш трохи понити
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02.03.2023 10:42 Ответить
недолетів
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02.03.2023 10:37 Ответить
ДЕВЯТЬ ЛЕТ САМИ СЕБЯ ОБСТРЕЛИВАЮТ
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02.03.2023 10:49 Ответить
ТНР.
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02.03.2023 10:55 Ответить
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02.03.2023 10:57 Ответить
Слева - Тульский пряник здорового человека...
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02.03.2023 13:37 Ответить
А в лесу бабахнул взрыв - как мороз по коже
Кто-то тульский пряник мордой потревожил.
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02.03.2023 11:05 Ответить
самогонный аппарат рванул....
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02.03.2023 11:27 Ответить
такую реакцию обычно даёт птичий грип у пленных руzzких снегирей, зараженных в биолабораториях Бахмута и отпущенных для выполнения спецопераций на мокшанских ******
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02.03.2023 12:54 Ответить
Московити мають бути впевненими у безпеці лише за Уральськими горами.
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03.03.2023 10:33 Ответить
 
 