Утром в Тульской области РФ раздался взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тульской области РФ раздался сильнейший взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 часов утра. Его услышали все местные жители - по их словам, от взрыва задрожали дома.

Позже в лесу обнаружили воронку глубиной полметра. Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Пока жителей не пускают к месту - территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

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