Утром в Тульской области РФ раздался взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Тульской области РФ раздался сильнейший взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 часов утра. Его услышали все местные жители - по их словам, от взрыва задрожали дома.
Позже в лесу обнаружили воронку глубиной полметра. Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Пока жителей не пускают к месту - территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", - говорится в сообщении.
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+45 Hanka Panyanka
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+41 krot_lub
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+34 Яр Холодний
показать весь комментарий02.03.2023 10:08 Ссылка
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А усі тролять - бойові гуси. Ото вам і відповідь...
кацапію від ,, бандерівців"
Кто-то тульский пряник мордой потревожил.