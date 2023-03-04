Президент Европарламента Мецола прибыла в Украину. ФОТО
Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост она разместила в твиттере.
"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - написала Мецола.
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Нагадаю, що вони признали Рашку - країною - спонсором тероризму.