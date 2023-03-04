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Президент Европарламента Мецола прибыла в Украину. ФОТО

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост она разместила в твиттере.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - написала Мецола.

Читайте: Украина – это Европа, и ваше будущее – у ЕС, – президент Европарламента Мецола

Президент Европарламента Мецола прибыла в Украину 01

визит (3104) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+17
Європарламент - це локомотив підтримки України в Європі.
Нагадаю, що вони признали Рашку - країною - спонсором тероризму.
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04.03.2023 00:44
+8
Пані Мецола, щира подяка Вам від усієї України.
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04.03.2023 00:57
+6
Раді Вас бачити та чути пані Мацола
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04.03.2023 00:35
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оцей погляд вже нагадує славеті часи італії
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04.03.2023 00:34 Ответить
спалимо росію до тла
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04.03.2023 00:50 Ответить
а где презедент дермак?
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04.03.2023 02:10 Ответить
Пані Мецола, щира подяка Вам від усієї України.
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04.03.2023 00:57 Ответить
Вона не італійка, тут не народилася та не резидент. Італійки красивші.
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04.03.2023 07:04 Ответить
Вона мальтийка.
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04.03.2023 08:43 Ответить
👍
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04.03.2023 09:06 Ответить
Раді Вас бачити та чути пані Мацола
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04.03.2023 00:35 Ответить
Такий рішучий вигляд у пані Роберти; здається, теж почне умовляти піаніста сісти за стіл перемовин з пуйлом?
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04.03.2023 00:42 Ответить
Європарламент - це локомотив підтримки України в Європі.
Нагадаю, що вони признали Рашку - країною - спонсором тероризму.
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04.03.2023 00:44 Ответить
Друзям завжди раді!
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04.03.2023 00:52 Ответить
Дякуемо Евросоюзу за підтримку українських біженців , за безплатні курси европейських мов.
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04.03.2023 01:08 Ответить
Якби був старший взяв би її як дружину 😀
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04.03.2023 04:05 Ответить
наш главный парламентарий ее хоть не съел?
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04.03.2023 12:02 Ответить
 
 