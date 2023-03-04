Президентка Європарламенту Мецола прибула до України. ФОТО

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний пост вона розмістила у твіттері.

"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - написала Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - це Європа, і ваше майбутнє - у ЄС, - президентка Європарламенту Мецола