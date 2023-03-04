Президентка Європарламенту Мецола прибула до України. ФОТО
Президент Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний пост вона розмістила у твіттері.
"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - написала Мецола.
Топ коментарі
+17 Харьков Сумской
показати весь коментар04.03.2023 00:44 Посилання
+8 Вася Петренко #552336
показати весь коментар04.03.2023 00:57 Посилання
+6 Alexander Kravchenko #542875
показати весь коментар04.03.2023 00:35 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нагадаю, що вони признали Рашку - країною - спонсором тероризму.