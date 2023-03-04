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Президентка Європарламенту Мецола прибула до України. ФОТО

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний пост вона розмістила у твіттері.

"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - написала Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - це Європа, і ваше майбутнє - у ЄС, - президентка Європарламенту Мецола

Президентка Європарламенту Мецола прибула до України 01

Автор: 

візит (1607) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+17
Європарламент - це локомотив підтримки України в Європі.
Нагадаю, що вони признали Рашку - країною - спонсором тероризму.
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04.03.2023 00:44
+8
Пані Мецола, щира подяка Вам від усієї України.
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04.03.2023 00:57
+6
Раді Вас бачити та чути пані Мацола
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04.03.2023 00:35
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оцей погляд вже нагадує славеті часи італії
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04.03.2023 00:34 Відповісти
спалимо росію до тла
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04.03.2023 00:50 Відповісти
а где презедент дермак?
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04.03.2023 02:10 Відповісти
Пані Мецола, щира подяка Вам від усієї України.
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04.03.2023 00:57 Відповісти
Вона не італійка, тут не народилася та не резидент. Італійки красивші.
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04.03.2023 07:04 Відповісти
Вона мальтийка.
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04.03.2023 08:43 Відповісти
👍
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04.03.2023 09:06 Відповісти
Раді Вас бачити та чути пані Мацола
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04.03.2023 00:35 Відповісти
Такий рішучий вигляд у пані Роберти; здається, теж почне умовляти піаніста сісти за стіл перемовин з пуйлом?
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04.03.2023 00:42 Відповісти
Європарламент - це локомотив підтримки України в Європі.
Нагадаю, що вони признали Рашку - країною - спонсором тероризму.
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04.03.2023 00:44 Відповісти
Друзям завжди раді!
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04.03.2023 00:52 Відповісти
Дякуемо Евросоюзу за підтримку українських біженців , за безплатні курси европейських мов.
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04.03.2023 01:08 Відповісти
Якби був старший взяв би її як дружину 😀
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04.03.2023 04:05 Відповісти
наш главный парламентарий ее хоть не съел?
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04.03.2023 12:02 Відповісти
 
 