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Україна - це Європа, і ваше майбутнє - у ЄС, - президентка Європарламенту Мецола

мецола

Майбутнє українського народу - у Європейському Союзі.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ.

"Я горда сказати, що цей будинок європейської демократії, його члени, наш Європейський Союз завжди стояв із вами. Ми розуміємо, що ви боретесь не лише за ваші цінності, а й за наші, за ті ідеї, які нас роблять усіх європейцями. Тому що Україна – це Європа, і майбутнє вашого народу – у Європейському Союзі", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентка Європарламенту Мецола закликала країни ЄС якнайшвидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки

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Топ коментарі
+6
Україна вступить у ЄС лише тоді, коли гниди типу дєрьмака, татарова, баканова і найвеличнішого будуть за гратами!
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09.02.2023 13:04
+5
Особливо той нарід який здриснув за бугор.
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09.02.2023 13:07
+4
Як тут хтось казав, слава тому бандерівцю який його покоцав.
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09.02.2023 13:03
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ой а шо це проісхїодить у нас тут?
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09.02.2023 12:58 Відповісти
Як тут хтось казав, слава тому бандерівцю який його покоцав.
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09.02.2023 13:03 Відповісти
очень тупо -воевать со статуями. Да и много чести.
создать парк авторитарной скульптуры да и все.
кстати будет со временем офигенный аттракцион. Представляете - парк где собраны тысячи истуканов? прикольно будет.
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09.02.2023 13:23 Відповісти
Це не честь, а відновлення справедливості.
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09.02.2023 13:27 Відповісти
Давно агонсований владою процес ПЕРЕсадки стартував! А воювати проти них не тупо, бо це лише інструмент ворожої пропаганди. Історична та культурна цінність таких шедеврів совкового масскульта-нульова.
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09.02.2023 14:37 Відповісти
Україна вступить у ЄС лише тоді, коли гниди типу дєрьмака, татарова, баканова і найвеличнішого будуть за гратами!
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09.02.2023 13:04 Відповісти
или мусор в головах у украинцев вымести.
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09.02.2023 13:25 Відповісти
Після цієї війни яку ми виграємо, можна сказати що ми незалежні… ми вибороли бути незалежними але ціна дуже висока. Слава Україні головне щоб нарід контролював владу бо нарід і є влада!!
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09.02.2023 13:05 Відповісти
Особливо той нарід який здриснув за бугор.
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09.02.2023 13:07 Відповісти
Для тебе унікум я вже 17 років живу в Данії
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09.02.2023 13:28 Відповісти
Тоді не кажи що ви за бугром виграєте війну. Її виграють ЗСУ.
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09.02.2023 13:35 Відповісти
Це вони так кажуть поки заховались за спиною України. А там подивимось.
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09.02.2023 13:06 Відповісти
Слова пані Президентки парламенту мало коштують. Відомо, що 60 євродепутатів(в основному з Німеччини, Австрії, Франції та Італії) є відкритими прихильниками Путіна (а скільки секретних агентів - невідомо).
На жаль, бюрократія ЄС повільна, корумпована та проникнута російськими агентами (контррозвідувальний захист цих установ ЄС у руках слабких бельгійських служб). Крім того, надто сильний вплив Німеччини та Франції в бюрократичних структурах. Якщо можна очікувати швидких дій на підтримку України, то від влади конкретних країн. А коли йдеться про міжнародні структури, НАТО має вирішальне значення.
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09.02.2023 13:09 Відповісти
А 400 євродепутатів не є прихильриками путіна. І що? Zeкоманда перестане красти, чи опзж у повному складі поїде в тюрму?
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09.02.2023 13:19 Відповісти
60 депутатів ЄС відкрито підтримали Росію (як і колишній канцлер Шредер). Скільки тих, хто таємно працює на своїй майбутній посаді в "Газпромі", невідомо.
Крім того, ЄП не має доброї репутації. Саме там народжуються крайні ліві та просто дурні ідеї (типу проекту повної заборони розведення корів чи визнання равлика рибою). Європейська рада (асамблея глав держав та урядів) вважається серйозним і поважним органом ЄС.
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09.02.2023 13:43 Відповісти
а пока это большая------ с яйцами по 17 гривень
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09.02.2023 14:00 Відповісти
Впевнений, подібні пустопорожні спічі чули і турки. 30 років тому.
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09.02.2023 14:39 Відповісти
Президент Зеленський дуже сильно виступив в євпропарламенті
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09.02.2023 19:34 Відповісти
 
 