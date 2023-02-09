Україна - це Європа, і ваше майбутнє - у ЄС, - президентка Європарламенту Мецола
Майбутнє українського народу - у Європейському Союзі.
Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ.
"Я горда сказати, що цей будинок європейської демократії, його члени, наш Європейський Союз завжди стояв із вами. Ми розуміємо, що ви боретесь не лише за ваші цінності, а й за наші, за ті ідеї, які нас роблять усіх європейцями. Тому що Україна – це Європа, і майбутнє вашого народу – у Європейському Союзі", - наголосила вона.
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+6 Super Gut
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создать парк авторитарной скульптуры да и все.
кстати будет со временем офигенный аттракцион. Представляете - парк где собраны тысячи истуканов? прикольно будет.
На жаль, бюрократія ЄС повільна, корумпована та проникнута російськими агентами (контррозвідувальний захист цих установ ЄС у руках слабких бельгійських служб). Крім того, надто сильний вплив Німеччини та Франції в бюрократичних структурах. Якщо можна очікувати швидких дій на підтримку України, то від влади конкретних країн. А коли йдеться про міжнародні структури, НАТО має вирішальне значення.
Крім того, ЄП не має доброї репутації. Саме там народжуються крайні ліві та просто дурні ідеї (типу проекту повної заборони розведення корів чи визнання равлика рибою). Європейська рада (асамблея глав держав та урядів) вважається серйозним і поважним органом ЄС.