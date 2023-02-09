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Європарламент (1029) допомога (7869) літак (2853) Мецола (93)

Президентка Європарламенту Мецола закликала країни ЄС якнайшвидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки

мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала на спеціальному засіданні Європарламенту за участю президента України Володимира Зеленського.

"Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги", - сказала Мецола.

"І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність", - наголосила президентка Європарламенту.

За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, наголосила вона, є екзистенційною.

Вона також запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.

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Топ коментарі
+8
чарівна, у всіх сенсах, жінка
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09.02.2023 12:46
+5
Я також помітив, що здебільшого якщо західний політик-жінка не страшко у фізичному сенсі, то вона за Україну. Якщо страхітливо виглядає, то проросійська.
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09.02.2023 12:51
+5
Прийшо в голову. Можливо досі працює проект Штазі під назвою Ромео. Негарну жінку простіше спокусити та вербанути. Підіслали аполона із спецшколи і фсьо. Навіть багато грошей не потрібно. Тільки товстий хрєн.
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09.02.2023 13:16
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чарівна, у всіх сенсах, жінка
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09.02.2023 12:46 Відповісти
Я також помітив, що здебільшого якщо західний політик-жінка не страшко у фізичному сенсі, то вона за Україну. Якщо страхітливо виглядає, то проросійська.
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09.02.2023 12:51 Відповісти
проросійська апріорі страхітлива... Можна навіть не дивитись
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09.02.2023 13:08 Відповісти
Прийшо в голову. Можливо досі працює проект Штазі під назвою Ромео. Негарну жінку простіше спокусити та вербанути. Підіслали аполона із спецшколи і фсьо. Навіть багато грошей не потрібно. Тільки товстий хрєн.
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09.02.2023 13:16 Відповісти
а може і не товстий
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09.02.2023 13:24 Відповісти
Це питання точки зору,
як у старому анекдоті -
чоловік посилає телеграму з санаторію:
"пришліть 1000, щоб мені продовжили."
дружина відповідає:
"посилаю 2000, щоб ще зробили товщіше."
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09.02.2023 18:51 Відповісти
Роберта Метсола Тедеско Трікас - приємна жінка. Її віце-президентка, Єва Кайлі, була ще гарнішою. Але вона уже два місяці сидить у в'язниці за корупцію (разом з кількома іншими депутатами, які брали хабарі - мільйони євро).
Справа розвивається через те, що один фігурант почав стукати на співучасників
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09.02.2023 17:48 Відповісти
Жінки політики в Європі мають більші яйці як деяки музчіни політикі
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09.02.2023 13:03 Відповісти
румунка, але ж така розумниця...
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09.02.2023 13:09 Відповісти
мальтійка - уроджена Тедеско Тріккас
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09.02.2023 13:19 Відповісти
ну, так походженням румунка
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09.02.2023 16:47 Відповісти
за походженням також мальтійка
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09.02.2023 19:14 Відповісти
Роберта Мецола современный политик и друг Украины!
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09.02.2023 13:12 Відповісти
не плач, злітай в минуле і виправ ситуацію...ти ж на це натякаєш своїми сльозами
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09.02.2023 13:25 Відповісти
За себе кажи і за зелених.
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09.02.2023 15:17 Відповісти
Асфальтовкладальник всі гроші прос**в!
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09.02.2023 16:47 Відповісти
Все эти европейские гинекологи, Борели и прочие Мецолы напоминают мне комсомольских активистов, которые рвут глотки на партийных собраниях, прям вот хочется им сказать "не ори, кишки застудишь".
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09.02.2023 15:18 Відповісти
 
 