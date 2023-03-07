РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12417 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 657 10

Третий раз за день в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

Третий раз за день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас онлайн-карта тревог выглядит так:

Третий раз за день в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу 01

По данным телеграм-каналов, причина тревоги - повторная активность потенциальных носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" - МиГ-31К.

Читайте: Второй раз за сутки по всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

По состоянию на 13:34 пошли отбои тревог по Украине.

воздушная тревога (807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
По-моему они уже специально эти корыта поднимают чтобы у нас постоянно тревоги были
показать весь комментарий
07.03.2023 14:30 Ответить
+5
Завалити би такого носія...
показать весь комментарий
07.03.2023 14:21 Ответить
+2
нам би хоч одного носія...і щоб злітав і сідав, щоб кацапи нервували
показать весь комментарий
07.03.2023 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завалити би такого носія...
показать весь комментарий
07.03.2023 14:21 Ответить
Вместе с главдраныком , бо дозволяе.
показать весь комментарий
07.03.2023 14:23 Ответить
нам би хоч одного носія...і щоб злітав і сідав, щоб кацапи нервували
показать весь комментарий
07.03.2023 14:25 Ответить
у них тревогу не врубают даже когда в подмоцковье прилетает....аналоговнетное пво)
показать весь комментарий
07.03.2023 14:28 Ответить
Так у них взагалі тривоги не вмикаються, хоч літак судного дня над Масквой пролетить
показать весь комментарий
07.03.2023 14:31 Ответить
По-моему они уже специально эти корыта поднимают чтобы у нас постоянно тревоги были
показать весь комментарий
07.03.2023 14:30 Ответить
Та невже! Не може того бути! А як ви здогадались?
показать весь комментарий
07.03.2023 14:50 Ответить
Кацапы, дайте тетенькам корпоративы догулять! Хотя по времени им уже пох... воздушные тревоги ( обычно у бюджетников рабочий день до обеда, а потом пьянка, завтра видимо не выходной, но точно не рабочий)
показать весь комментарий
07.03.2023 14:46 Ответить
Просто на понт берут рашисты. Там давно нет мощных обстрелов, чисто самолет взлетает и садится, взлетает и садится. Понты, за которыми мало реальной силы.
показать весь комментарий
07.03.2023 14:56 Ответить
А потім дивуєтесь, чого люди не реагують.
показать весь комментарий
07.03.2023 15:02 Ответить
 
 