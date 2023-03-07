Третий раз за день в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

Третий раз за день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас онлайн-карта тревог выглядит так:

По данным телеграм-каналов, причина тревоги - повторная активность потенциальных носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" - МиГ-31К.

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По состоянию на 13:34 пошли отбои тревог по Украине.