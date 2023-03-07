Втретє за день в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Втретє за день в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі онлайн-карта тривог має такий вигляд:
За даними телеграм-каналів, причина тривоги - повторна активність потенційних носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал" - МіГ-31К.
Станом на 13.34 пішли відбої тривог по Україні.
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