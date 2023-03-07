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Втретє за день в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Втретє за день в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі онлайн-карта тривог має такий вигляд: 

Втретє за день в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 01

За даними телеграм-каналів, причина тривоги - повторна активність потенційних носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал" - МіГ-31К.

Також читайте: Вдруге за добу по всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Станом на 13.34 пішли відбої тривог по Україні.

Автор: 

повітряна тривога (936)


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Топ коментарі
+6
По-моему они уже специально эти корыта поднимают чтобы у нас постоянно тревоги были
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07.03.2023 14:30 Відповісти
+5
Завалити би такого носія...
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07.03.2023 14:21 Відповісти
+2
нам би хоч одного носія...і щоб злітав і сідав, щоб кацапи нервували
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07.03.2023 14:25 Відповісти
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Завалити би такого носія...
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07.03.2023 14:21 Відповісти
Вместе с главдраныком , бо дозволяе.
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07.03.2023 14:23 Відповісти
нам би хоч одного носія...і щоб злітав і сідав, щоб кацапи нервували
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07.03.2023 14:25 Відповісти
у них тревогу не врубают даже когда в подмоцковье прилетает....аналоговнетное пво)
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07.03.2023 14:28 Відповісти
Так у них взагалі тривоги не вмикаються, хоч літак судного дня над Масквой пролетить
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07.03.2023 14:31 Відповісти
По-моему они уже специально эти корыта поднимают чтобы у нас постоянно тревоги были
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07.03.2023 14:30 Відповісти
Та невже! Не може того бути! А як ви здогадались?
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07.03.2023 14:50 Відповісти
Кацапы, дайте тетенькам корпоративы догулять! Хотя по времени им уже пох... воздушные тревоги ( обычно у бюджетников рабочий день до обеда, а потом пьянка, завтра видимо не выходной, но точно не рабочий)
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07.03.2023 14:46 Відповісти
Просто на понт берут рашисты. Там давно нет мощных обстрелов, чисто самолет взлетает и садится, взлетает и садится. Понты, за которыми мало реальной силы.
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07.03.2023 14:56 Відповісти
А потім дивуєтесь, чого люди не реагують.
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07.03.2023 15:02 Відповісти
 
 