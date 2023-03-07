Вдруге за добу по всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це вже друга масштабна повітряна тривога за добу.
Станом на 12:41 тривогу було скасовано.
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Ще б наших ********-чиновників навчити туди дивитися, а не паралізувати країну зупинками транспорту...
По-друге, я саме про то і говорив коли казав про паралізацію країни. По факту, про запуск ракет стає відомо дуже сильно заздалегідь, часу, щоб піти у сховище, повно. А якщо просто йти у сховище кожен раз як в ********* злітає ******* - то країна просто економічно загнеться.