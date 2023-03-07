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Новини Війна
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Вдруге за добу по всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже друга масштабна повітряна тривога за добу.

Станом на 12:41 тривогу було скасовано.

Також дивіться: Мінометники знищили щонайменше сім "вагнерівців" на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Вдруге за добу по всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

Автор: 

повітряна тривога (936)


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В бульби шось піднялось -- раз Кім мовчить .
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07.03.2023 12:28 Відповісти
Ну оголошено і оголошено. Мені здається, всі, хто мав хочаб одну звивину в голові, давно підписалися на radar_ukr і знають, коли треба боятися, а коли тривога це просто *****.
Ще б наших ********-чиновників навчити туди дивитися, а не паралізувати країну зупинками транспорту...
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07.03.2023 12:29 Відповісти
До чого тут боятись ? Ти знаєш який порядок дій під час тривоги у школах і лікарнях?
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07.03.2023 12:33 Відповісти
По-перше, не треба мені тикать, ви мені не друг і не родич.
По-друге, я саме про то і говорив коли казав про паралізацію країни. По факту, про запуск ракет стає відомо дуже сильно заздалегідь, часу, щоб піти у сховище, повно. А якщо просто йти у сховище кожен раз як в ********* злітає ******* - то країна просто економічно загнеться.
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07.03.2023 14:48 Відповісти
Для чого займатися хєрньою і робити фальш-тривоги , бо коли буде справжня тривоги на її ніхто не буде реагувати !
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07.03.2023 12:46 Відповісти
Видно пси парашенські бісяться що Петріоти вже в Україні
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07.03.2023 12:57 Відповісти
Вже втретє ...
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07.03.2023 14:10 Відповісти
 
 