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Новини Відео Війна
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Мінометники знищили щонайменше сім "вагнерівців" на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідка Нацгвардії вистежила штурмову групу ПВК "Вагнер", а прикордонники з мінометів обстріляли окупантів і знищили щонайменше сімох ворожих штурмовиків.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3616) Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1542)


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"Слава Україні" він казав не імбіцильним, одноклітинним оркам,
а своїм співвітчизникам.

Аби мільйони українців, які 8 років війни обнімались і лупились в десна з росіянами нарешті віднайшли свою гідність і самоповагу.🙁
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07.03.2023 12:21 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!

"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям"
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07.03.2023 12:09 Відповісти
Добігалися дурнуваті кацапи
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07.03.2023 12:19 Відповісти
Класика жанру, здохли втомлені.
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07.03.2023 12:42 Відповісти
 
 