Мінометники знищили щонайменше сім "вагнерівців" на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідка Нацгвардії вистежила штурмову групу ПВК "Вагнер", а прикордонники з мінометів обстріляли окупантів і знищили щонайменше сімох ворожих штурмовиків.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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