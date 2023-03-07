Мінометники знищили щонайменше сім "вагнерівців" на бахмутському напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідка Нацгвардії вистежила штурмову групу ПВК "Вагнер", а прикордонники з мінометів обстріляли окупантів і знищили щонайменше сімох ворожих штурмовиків.
Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", - пише Бутусов у коментарі до відео.
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а своїм співвітчизникам.
Аби мільйони українців, які 8 років війни обнімались і лупились в десна з росіянами нарешті віднайшли свою гідність і самоповагу.🙁
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям"