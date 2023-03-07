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Новини Відео Війна
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Російська авіабомба знищила під’їзд будинку у Бахмуті. ВIДЕО

Російські окупанти ударом авіабомби у Бахмуті знищили цілий під’їзд житлової п’ятиповерхівки.

Відеозапис з місця влучання ворожого боєприпасу опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму каналі в Youtube

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання протитанкової ракети "Фагот" по російському солдату під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: 

будинки (167) бомбардування (339) Бутусов Юрій (3616) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+25
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07.03.2023 09:53 Відповісти
+10
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07.03.2023 10:08 Відповісти
+1
то він падав там а де його підстрелили і скільки він протянув невідомо
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07.03.2023 12:22 Відповісти
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07.03.2023 09:53 Відповісти
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07.03.2023 10:08 Відповісти
Тобто свинольоти там літають. І не просто літають, а ще й бомби скидають.
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07.03.2023 09:54 Відповісти
Є така інформація, що у московитів вже є плануючі авіабомби.
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07.03.2023 10:02 Відповісти
Звісно літають, навіть повітряні бох були, мід нашим льотчиками і москальськими. Вони ж по кілька десятків разів на день наносять авіаційні удари. Не так просто збити літак, навіть якщо є якісь пзрк. Потрібно нищити аеродроми, але немає чим.
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07.03.2023 10:02 Відповісти
А ППО?
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07.03.2023 10:04 Відповісти
Можливо і не вистачає.ППО також можна знищити і воно ж не 100 відсотково знищує літаки.
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07.03.2023 10:19 Відповісти
Може його там взагалі немає? Наприклад, ще до прийняття рішення про продовження оборони Бахмуту вивели все звідти або залишили по мінімуму. Тому кацапи так вільно себе почувають у небі...
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07.03.2023 10:23 Відповісти
Може й немає. Невідомо скільки взагалі було на тому напрямку засобів ппо і яких саме. Інші великі міста потрібно прикривати. В Києві напевно найбільший відсоток ппо сконцентровано.
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07.03.2023 10:40 Відповісти
2 лiтака за 3 днi знищено, вам замало?
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07.03.2023 11:56 Відповісти
І всі під Бахмутом? Су-34, наприклад, збили над Єнакієво.
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07.03.2023 12:14 Відповісти
то він падав там а де його підстрелили і скільки він протянув невідомо
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07.03.2023 12:22 Відповісти
Так отож.
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07.03.2023 12:26 Відповісти
37 км вiд Бахмуту це можна рахувати в районi Бахмуту.
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08.03.2023 09:25 Відповісти
Є така інформація, що у московитів вже є плануючі авіабомби.
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07.03.2023 10:04 Відповісти
Ланцет, ні не чув ?
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07.03.2023 10:29 Відповісти
Я за авіабомби
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07.03.2023 11:40 Відповісти
 
 