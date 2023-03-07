Російська авіабомба знищила під’їзд будинку у Бахмуті. ВIДЕО

Російські окупанти ударом авіабомби у Бахмуті знищили цілий під’їзд житлової п’ятиповерхівки.

Відеозапис з місця влучання ворожого боєприпасу опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму каналі в Youtube.

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