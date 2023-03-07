Російська авіабомба знищила під’їзд будинку у Бахмуті. ВIДЕО
Російські окупанти ударом авіабомби у Бахмуті знищили цілий під’їзд житлової п’ятиповерхівки.
Відеозапис з місця влучання ворожого боєприпасу опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму каналі в Youtube.
Топ коментарі
+25 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.03.2023 09:53 Відповісти Посилання
+10 Чайка Київ
показати весь коментар07.03.2023 10:08 Відповісти Посилання
+1 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар07.03.2023 12:22 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.03.2023 09:53 Відповісти Мені подобається 25 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар07.03.2023 10:08 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар07.03.2023 09:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
krot_lub
показати весь коментар07.03.2023 10:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Літій Неоненко
показати весь коментар07.03.2023 10:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар07.03.2023 10:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Літій Неоненко
показати весь коментар07.03.2023 10:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар07.03.2023 10:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Літій Неоненко
показати весь коментар07.03.2023 10:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Lexx Shade
показати весь коментар07.03.2023 11:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар07.03.2023 12:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар07.03.2023 12:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар07.03.2023 12:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Lexx Shade
показати весь коментар08.03.2023 09:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
krot_lub
показати весь коментар07.03.2023 10:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василий Васильевич #558196
показати весь коментар07.03.2023 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
krot_lub
показати весь коментар07.03.2023 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль