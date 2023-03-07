На Донбассе погиб командир батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк. ФОТО

6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области вследствие вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "34-летний Андрей Луканюк родом из села Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области. С 2013 года активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2014 года выполнял боевые задания в должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, он был подлинным примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый.

Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в великой скорби".

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