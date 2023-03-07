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На Донбассе погиб командир батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк. ФОТО

6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области вследствие вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "34-летний Андрей Луканюк родом из села Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области. С 2013 года активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2014 года выполнял боевые задания в должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, он был подлинным примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый.

Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в великой скорби".

Смотрите также: На фронте погиб командир роты 80-й ОДШБр капитан Созанский. ФОТО

На Донбассе погиб командир батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк 01

Автор: 

смерть (9250) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


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Топ комментарии
+73
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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07.03.2023 22:00 Ответить
+60
Земля пухом Герою!
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07.03.2023 22:00 Ответить
+58
за 2 дні загинуло 2 комбата .. це капець . скількь ж там рядових загинуло
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07.03.2023 22:03 Ответить
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Земля пухом Герою!
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07.03.2023 22:00 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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07.03.2023 22:00 Ответить
Дуже сумно і прикро, що гинуть саме ті, хто міг би стати майбутнім для Украхни.
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07.03.2023 22:08 Ответить
Скільки таких мужніх Воїнів вже загинуло... Горе, сум, лють крають серце.

Ліна Костенко:

"Найнезабутніше з облич,

таке єдине, Боже, Боже!

Не плач, не муч його, не клич.

Він не обізветься. Не може.

Там ні печалі, ані сліз.

Ні дня, ні вечора, ні рання.

Його нема ніде. Він скрізь,

вже в остаточній формі існування."
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07.03.2023 22:12 Ответить
за 2 дні загинуло 2 комбата .. це капець . скількь ж там рядових загинуло
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07.03.2023 22:03 Ответить
У Дніпрі сирени швидких всіх типів не замовкають...
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07.03.2023 22:09 Ответить
хтось здав ксп в Часів Ярі! Треба шукати гниду!
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07.03.2023 22:18 Ответить
хтось здав ???
недавно мудили журнашлюши заради піару Сирського злили фотки по яким можна легко визначити місцезнаходження
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07.03.2023 22:23 Ответить
Хтось дав РФ високоточні снаряди для артилерії, недавно спілкувався з пацанами з під Бахмутом кажуть, що літає Орлан кацапів на висоті 4 тисячі його збити нема можливості та й не видно..., підсвічує лазарем позиції по яким б'є кацапська артилерія дуже точно, відхилення не більше метру.. стало дуже все складно... тому мабуть і стільки жертв
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07.03.2023 22:38 Ответить
Може це їх краснополь? Він теж наводиться по лазеру.
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07.03.2023 22:58 Ответить
Жах.
Але мусить бути протидія такому.
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08.03.2023 01:55 Ответить
цей хтось нещодавно прямо заявив, або нас садять за стіл "мирних перемовин" з кацапами, або нам влаштують криваву баню, цього когось довгий час падаляка, арахамія у весь по єрмака піарив нам мало як не єдиного гаранта нашої безпеки.
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08.03.2023 10:01 Ответить
Отаке. Всі помруть за місяць?
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08.03.2023 00:35 Ответить
Це вже котрий за добу?

Ситуація все більше нагадує Азовсталь та Сівероденецьк - с кожним днем загиблих все більше, але ЗЄ не хоче відступу, щоб не впав його рейтинг.

Чим закінчилися такі попередні піар-оборони Головного Бубона України, вся пам`ятають - або відступ з великими втратами (майже панічне бігство), або оточення та полон тисяч бійців ЗСУ.
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07.03.2023 22:04 Ответить
а чому йому рейтинг такий важливий? поки війна не закінчиться - виборів не буде, рейтинг може хоч під плінтус падати.
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08.03.2023 10:02 Ответить
1. Це його єдине мірило успішності. Насрати на все, аби бидлу подобалося.
2. Вочевидь ЗЕлені ***** активно готуються до виборів одразу після війни поки конкуренти всі зачищені і медіа всі кастровані або випиляні.

Вже через 1-2 роки після війни ЗЄ нічого не світить.
А вот прямо одразу після війни - саме те. Тупо нема конкурентів, нема критики, нема компромату. Тобто за час війни вони повністю зачитисли собі політичне поле.

І тепер навіть, якщо ЗЄ прямо на вулицях почне гвалтувати жінок та вбивати дітей, Єдиний Телемарафон охлосу про це нічого не роскаже.
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08.03.2023 10:57 Ответить
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07.03.2023 22:05 Ответить
Почнемо з того, що хтось здав місце розташування КСП і момент присутності на ньому керівництва батальйону...
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07.03.2023 22:08 Ответить
Найбільша помилка думати, що вороги дурники...
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07.03.2023 22:10 Ответить
Справа в тому, що для того вір і КСП, щоб там командири були - командно-спостережний пункт. І ще одне - звідеи ми потім комбатів такого рівня з таким досвідом наберемо. А на вузенькому п'ятасючку у Бахмуті розосередитися неможливо. Та і КСП за межі Бахмута не виведеш, бо можна втратити ефективне керування. А справжній комбат, якими були і Луканюк, і ДаВінчі, тому і є ефективним, що володіє ситуацією на полі бою. Тому ці втрати в деякій мірі закономірні і не випадкові. Тому питання про видедення з Бахмуту знову набуває актуальності. Це не просто Герої - це Боги війни. І їхня втрата дуже важка. І для рвюідних, і для ЗСУ, і для України. Сподіваюся, Україна достойно вшанує своїх Захисників. Герої не вмирають, доки живе їхня справа. Вмирають люди, які після себе нічого не залишають. Навіть пам'яті. Сум, жаль, скорбота. Втрата.
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07.03.2023 22:39 Ответить
Часов-Яр це за 20 км від Бахмуту. Ви про що взагалі?
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08.03.2023 00:36 Ответить
у моєму маленькому ватному до вторгнення містечку +/-25 тис населення, виборців ОПЗЖ - кожні 4-5 днів когось ховають з загиблих у боях з русьнею і більшість із них пішли у бій добровільно.

Страшно подумати, яка якість мешканців залишиться у моєму містечку після війни.

Завтра знову прощання
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07.03.2023 22:10 Ответить
всіх промосковських треба буде відселяти в резервації або краще позбавляти громадянсьва і направляти за Ітиль-ріку
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08.03.2023 00:47 Ответить
най до рф чимчикують, вони її так *******, най їдуть допомогати, забембали вже тут сидіти всіх і все ненавидити садо-мазохисти якісь довбані.
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08.03.2023 10:04 Ответить
СУМ
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07.03.2023 22:13 Ответить
Бахмут як воронка затягує все більше наших сил на його утримання. Все ж може б було краще вийти? Постачати гарнізон через "горло" шириною в 5км яке практично всім прострілюється важко і небезпечно. Ворог стягнув туди до чорта артилерії і живої сили. В таких умовах ясно, що будуть великі втрати.
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07.03.2023 22:14 Ответить
Прильот був не в Бахмут. Прильот був у Часів Яр, у який і збираються "вийти" у разі відступу з Бахмуту. Читай уважніше!
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07.03.2023 22:18 Ответить
Та я навіть не за цей конкретний випадок. Просто навіть на карті все виглядає дуже тяжко для тих хто в місті.
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07.03.2023 22:27 Ответить
Часів Яр працює зараз саме на утримання Бахмута. Це одна операція, а не дві різні.
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07.03.2023 22:52 Ответить
Уже дійсно дістали ті довбані стратєги, які тільки і кричать, що треба відступати з Бахумута. Я так зрозумів, вони і Часів Яр би залишили. Невже вони всі не розуміють, що відступаючи із міст в поля ми не зменшимо, а навпаки, збільшимо втрати? Чи вони думають, що кацапи чомусь повинні десь самі зупинитись? Вони уже 2 місяці вимагають втікати з Бахумуту!!! 2 місяці одне і теж!!!
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07.03.2023 23:25 Ответить
Чи вартий той Бахмут що останім часом стільки гине наших найкращих хлопців ? так у ворога ще більші втрати ,але там здихає біосміття і гарматного мяса в них в рази більше ,чи може хтось про рейтинги думає ,але не думали коли здавали Південь скільки принесе втрат і бід.
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07.03.2023 22:19 Ответить
Він не в Бахмуті загинув, а у Часовому Ярі.
Чи Часів Яр теж не вартий? А що варте?
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07.03.2023 22:22 Ответить
За інформацією німецького видання BILD:

"Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід ЗСУ з Бахмута з тактичних міркувань. На фоні великих втрат росіян (йдеться вже про десятки тисяч 200-х окупантів на цій ділянці фронту.- ПУ) гине і чимало українських військових. Крім того оперативна обстановка для оборонців міста стає все більш загрозливою.

Позицію Залужного поділяє, як стверджує BILD, більшість бійців, які утримують Бахмут. Німецькі журналісти нагадують, що у грудні Зеленський назвав місто "фортецею". І доводи військових президент сприймати наразі начебто неготовий. "
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07.03.2023 22:46 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.03.2023 22:24 Ответить
Комбат Да Вінчі,комбат Андрій Луканюк.Два комбата за один день.Дуже схоже на зраду.Від Бахмута до Часового Яру більше 10 км.Можна припустити що вони загинули в одній точці.Якась гнида здала місцезнаходження і час перебування там комбатів.
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07.03.2023 22:44 Ответить
За два дні
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08.03.2023 00:38 Ответить
Важкі втрати України! Вічна пам'ять!
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07.03.2023 22:51 Ответить
Казали,що Бахмут сковує кацапню,та перемелює їх живу силу,якби то все не запрацювало в протилежну сторону...
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07.03.2023 23:02 Ответить
Часов-Яр не Бахмут. Якщо наші вийдуть з Бахмуту, наступним на знищення буде якраз Часів-Яр.
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08.03.2023 00:41 Ответить
Умирают лучшие из лучших! Такой генофонд....меня прям душат слезы и эмоции от этих новостей! Пусть вас всех ждёт рай!
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07.03.2023 23:03 Ответить
Світла Пам'ять Герою України 😪😪😪
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07.03.2023 23:52 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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08.03.2023 00:08 Ответить
Нехай ті коментатори, які виступають проти здачі Бахмуту в тій ситуації, яка склалася зараз, нехай самі туди їдуть його захищати
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08.03.2023 01:15 Ответить
Той же Мадяр був невдоволений, що його вивели з Бахмуту. Важко сказати чи хочуть перві військові і солдати виходити з Бахмуту...
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08.03.2023 01:32 Ответить
А може краще б тобі куди піти з твоїми "цінними коментарями" - куди-небудь у теплі краї, на йугх.
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08.03.2023 04:16 Ответить
Світла пам'ять Воїну.
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08.03.2023 01:58 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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08.03.2023 06:06 Ответить
Дякуємо за захист! Герою Андрію Луканюку Слава та наша шана!!! 💛💙
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08.03.2023 08:15 Ответить
А дронів Зеленського ще й досі нема, і техніки НАТО теж нема, і Леопардів і Бредлі теж нема, ці загиблі герої із за чійогось туплєнія
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08.03.2023 08:52 Ответить
Svitla,Vi4na Pam'yat'...🙏🇺🇦
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08.03.2023 09:26 Ответить
Щодня сльози та біль.. Хай здохне у вікі віків паскудна росія! І самі не живуть як люди, і іншим не дають прокляті істоти.
Спочивай з миром, Герой. Навічно в пам'яті..
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08.03.2023 11:40 Ответить
Слава Героям! Смерть маскалям.
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08.03.2023 12:27 Ответить
 
 