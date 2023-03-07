На Донбассе погиб командир батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк. ФОТО
6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области вследствие вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "34-летний Андрей Луканюк родом из села Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области. С 2013 года активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2014 года выполнял боевые задания в должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.
В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, он был подлинным примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый.
Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в великой скорби".
Пожалуйста, подождите...
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Ліна Костенко:
"Найнезабутніше з облич,
таке єдине, Боже, Боже!
Не плач, не муч його, не клич.
Він не обізветься. Не може.
Там ні печалі, ані сліз.
Ні дня, ні вечора, ні рання.
Його нема ніде. Він скрізь,
вже в остаточній формі існування."
недавно мудили журнашлюши заради піару Сирського злили фотки по яким можна легко визначити місцезнаходження
Але мусить бути протидія такому.
Ситуація все більше нагадує Азовсталь та Сівероденецьк - с кожним днем загиблих все більше, але ЗЄ не хоче відступу, щоб не впав його рейтинг.
Чим закінчилися такі попередні піар-оборони Головного Бубона України, вся пам`ятають - або відступ з великими втратами (майже панічне бігство), або оточення та полон тисяч бійців ЗСУ.
2. Вочевидь ЗЕлені ***** активно готуються до виборів одразу після війни поки конкуренти всі зачищені і медіа всі кастровані або випиляні.
Вже через 1-2 роки після війни ЗЄ нічого не світить.
А вот прямо одразу після війни - саме те. Тупо нема конкурентів, нема критики, нема компромату. Тобто за час війни вони повністю зачитисли собі політичне поле.
І тепер навіть, якщо ЗЄ прямо на вулицях почне гвалтувати жінок та вбивати дітей, Єдиний Телемарафон охлосу про це нічого не роскаже.
Страшно подумати, яка якість мешканців залишиться у моєму містечку після війни.
Завтра знову прощання
Чи Часів Яр теж не вартий? А що варте?
"Залужний кілька тижнів тому вже рекомендував подумати про вихід ЗСУ з Бахмута з тактичних міркувань. На фоні великих втрат росіян (йдеться вже про десятки тисяч 200-х окупантів на цій ділянці фронту.- ПУ) гине і чимало українських військових. Крім того оперативна обстановка для оборонців міста стає все більш загрозливою.
Позицію Залужного поділяє, як стверджує BILD, більшість бійців, які утримують Бахмут. Німецькі журналісти нагадують, що у грудні Зеленський назвав місто "фортецею". І доводи військових президент сприймати наразі начебто неготовий. "
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Спочивай з миром, Герой. Навічно в пам'яті..