РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11450 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 477 0

Последствия артобстрела российскими оккупантами громад Никопольского района. ФОТОрепортаж

Ночью 10 марта 2023 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили артобстрел Красногригорьевской громады Никопольского района Днепропетровщины. Начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

В результате обстрела повреждены админздание, транспортное и аграрное предприятия, шесть частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, электросети.

Вечером 9 марта в результате ракетных обстрелов поврежден объект энергетической инфраструктуры в Покровской громаде.

Последствия артобстрела российскими оккупантами громад Никопольского района 01
Последствия артобстрела российскими оккупантами громад Никопольского района 02
Последствия артобстрела российскими оккупантами громад Никопольского района 03
Последствия артобстрела российскими оккупантами громад Никопольского района 04

Автор: 

обстрел (27913) Никополь (1077) Днепропетровская область (4090)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 