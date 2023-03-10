Последствия артобстрела российскими оккупантами громад Никопольского района. ФОТОрепортаж

Ночью 10 марта 2023 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили артобстрел Красногригорьевской громады Никопольского района Днепропетровщины. Начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

В результате обстрела повреждены админздание, транспортное и аграрное предприятия, шесть частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, электросети.

Вечером 9 марта в результате ракетных обстрелов поврежден объект энергетической инфраструктуры в Покровской громаде.







