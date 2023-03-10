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Наслідки артобстрілу російськими окупантами громад Нікопольського району. ФОТОрепортаж

Вночі 10 березня 2023 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артобстріл Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровщини. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, транспортне та аграрне підприємства, шість приватних будинків та господарських споруд, автівку, електромережі.

Ввечері 9 березня внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в Покровській громаді.

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Наслідки артобстрілу російськими окупантами громад Нікопольського району 01
Наслідки артобстрілу російськими окупантами громад Нікопольського району 02
Наслідки артобстрілу російськими окупантами громад Нікопольського району 03
Наслідки артобстрілу російськими окупантами громад Нікопольського району 04

Автор: 

обстріл (29234) Нікополь (1246) Дніпропетровська область (3869)


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