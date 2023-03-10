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Вночі росіяни вдарили по Нікопольщині ракетами й важкою артилерією, пошкоджено енергетичний об’єкт, будинки, підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків.

Цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Три населенi пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики.

З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля.

Понівечені і три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються.

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Вночі росіяни вдарили по Нікопольщині ракетами й важкою артилерією, пошкоджено енергетичний об’єкт, будинки, підприємства та ЛЕП 01
Вночі росіяни вдарили по Нікопольщині ракетами й важкою артилерією, пошкоджено енергетичний об’єкт, будинки, підприємства та ЛЕП 02
Вночі росіяни вдарили по Нікопольщині ракетами й важкою артилерією, пошкоджено енергетичний об’єкт, будинки, підприємства та ЛЕП 03

Автор: 

обстріл (29234) Дніпропетровська область (3869)


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