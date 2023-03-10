Ночью россияне ударили по Никопольщине ракетами и тяжелой артиллерией, поврежден энергетический объект, дома, предприятия и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целы, но есть повреждения предприятий и домов.
Целили по Покровской громаде. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили.
Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики.
Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую громаду. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание.
Изуродованы и три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что все последствия вражеских атак оперативно устраняются.
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