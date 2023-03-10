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Ночью россияне ударили по Никопольщине ракетами и тяжелой артиллерией, поврежден энергетический объект, дома, предприятия и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целы, но есть повреждения предприятий и домов.

Целили по Покровской громаде. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили.

Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики.

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Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую громаду. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание.

Изуродованы и три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что все последствия вражеских атак оперативно устраняются.

Ночью россияне ударили по Никопольщине ракетами и тяжелой артиллерией, поврежден энергетический объект, дома, предприятия и ЛЭП 01
Ночью россияне ударили по Никопольщине ракетами и тяжелой артиллерией, поврежден энергетический объект, дома, предприятия и ЛЭП 02
Ночью россияне ударили по Никопольщине ракетами и тяжелой артиллерией, поврежден энергетический объект, дома, предприятия и ЛЭП 03

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обстрел (27913) Днепропетровская область (4090)


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