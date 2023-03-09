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Новости Видео Война
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Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 379-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня несколько совещаний по поводу последствий массированного удара по нашей инфраструктуре. Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла и воды в некоторых наших регионах и городах. Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям.

Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самое сложное – Харьков, Житомирщина. Непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье. Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы.

Я благодарю всех, кто работает ради этого. Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут.

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Я хочу поблагодарить сегодня всех воинов наших Воздушных сил. А особенно – 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, отличившихся в защите от этого российского налета. Благодарю вас, воины! Спасибо и всем в мире, кто осознает, насколько важно дать полную защиту украинскому небу и всем, кто готов нам помогать в гарантировании нормальной жизни людей.

Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Бахмут, Авдеевка, Купянск, Лиман и весь Донбасс! Наше Запорожье, Никополь, Херсонщина! Слава всем, кто защищает наши Сумы, нашу Черниговщину, нашу Харьковщину, все наши города и громады и нашу границу! Слава каждому украинскому воину, чья смелость – это жизнь Украины! Вечная и светлая память всем, кого у нас забрала эта война и Россия! Нет другого выбора, чем победить", – сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) обстрел (27885)


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Топ комментарии
+10
Поц,а чим відповість на це ваш кагал?Будете фляги закупати вже по 15 баксів за штуку?Мародери й.бані...
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09.03.2023 23:24 Ответить
+9
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09.03.2023 23:43 Ответить
+7
Хайповіше.
А можна ще так бровами повести, що розумово нестійки жіночки і родять прямо у перукарні.
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09.03.2023 23:30 Ответить
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А ті що від міномета загинули сьогодні в Херсоні, не рахуються?!
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09.03.2023 23:08 Ответить
Казав про ракетну атаку. А рахується все і вся.
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09.03.2023 23:10 Ответить
«Ракетна» -звісно звучить страшніше….
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09.03.2023 23:16 Ответить
Хайповіше.
А можна ще так бровами повести, що розумово нестійки жіночки і родять прямо у перукарні.
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09.03.2023 23:30 Ответить
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09.03.2023 23:43 Ответить
Зельинформбюро!
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10.03.2023 00:00 Ответить
А как же сойтись посередине ?
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09.03.2023 23:20 Ответить
Главное пасредине не нарваться на китайскую границу
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10.03.2023 00:03 Ответить
Поц,а чим відповість на це ваш кагал?Будете фляги закупати вже по 15 баксів за штуку?Мародери й.бані...
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09.03.2023 23:24 Ответить
А де українські ракети?
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09.03.2023 23:38 Ответить
В українських дорогах.
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10.03.2023 00:35 Ответить
Заздриш?
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10.03.2023 06:28 Ответить
тобі свербить..дорожная
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10.03.2023 10:09 Ответить
Напиши: Крим-це Україна.
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10.03.2023 19:47 Ответить
А шо молчат про новый партизанский рейд в раисю? Партизаны снова зашли на территорию орков уже в Курской области в село Плехово и сняли там ролик.....граница на замке плеат ахах...сколько эти полудурки на укреплении границы распилили с губером Курской области сотню лямов ,вроде рублей,на противотанковые шипы и окопы)
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09.03.2023 23:41 Ответить
Де. Наша. Відповідь?
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10.03.2023 00:36 Ответить
царствие небесное погибшим... а тебе, наш ты боневтик, позор и...
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10.03.2023 07:03 Ответить
 
 