Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 379-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня несколько совещаний по поводу последствий массированного удара по нашей инфраструктуре. Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла и воды в некоторых наших регионах и городах. Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям.

Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самое сложное – Харьков, Житомирщина. Непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье. Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы.

Я благодарю всех, кто работает ради этого. Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут.

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Я хочу поблагодарить сегодня всех воинов наших Воздушных сил. А особенно – 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, отличившихся в защите от этого российского налета. Благодарю вас, воины! Спасибо и всем в мире, кто осознает, насколько важно дать полную защиту украинскому небу и всем, кто готов нам помогать в гарантировании нормальной жизни людей.

Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Бахмут, Авдеевка, Купянск, Лиман и весь Донбасс! Наше Запорожье, Никополь, Херсонщина! Слава всем, кто защищает наши Сумы, нашу Черниговщину, нашу Харьковщину, все наши города и громады и нашу границу! Слава каждому украинскому воину, чья смелость – это жизнь Украины! Вечная и светлая память всем, кого у нас забрала эта война и Россия! Нет другого выбора, чем победить", – сказал Зеленский.