Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 379 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі. Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла та води в деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам...

Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі. Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми.

Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна. І скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ усе одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть.

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Я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. А особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській і 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни! Дякую й усім у світі, хто усвідомлює, наскільки важливо дати повний захист українському небу, і всім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Бахмут, Авдіївка, Купʼянськ, Лиман і весь Донбас! Наше Запоріжжя, Нікополь, Херсонщина! Слава всім, хто захищає наші Суми, нашу Чернігівщину, нашу Харківщину, усі наші міста й громади і наш кордон! Слава кожному українському воїну, чия сміливість – це життя України! Вічна і світла памʼять усім, кого в нас забрала ця війна і Росія! Немає іншого вибору, ніж перемогти", - сказав Зеленський.