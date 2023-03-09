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Новини Відео Війна
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Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 379 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі. Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла та води в деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам...

Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі. Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми.

Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна. І скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ усе одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть.

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Я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. А особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській і 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни! Дякую й усім у світі, хто усвідомлює, наскільки важливо дати повний захист українському небу, і всім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Бахмут, Авдіївка, Купʼянськ, Лиман і весь Донбас! Наше Запоріжжя, Нікополь, Херсонщина! Слава всім, хто захищає наші Суми, нашу Чернігівщину, нашу Харківщину, усі наші міста й громади і наш кордон! Слава кожному українському воїну, чия сміливість – це життя України! Вічна і світла памʼять усім, кого в нас забрала ця війна і Росія! Немає іншого вибору, ніж перемогти", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) обстріл (29234)


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Топ коментарі
+10
Поц,а чим відповість на це ваш кагал?Будете фляги закупати вже по 15 баксів за штуку?Мародери й.бані...
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09.03.2023 23:24 Відповісти
+9
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09.03.2023 23:43 Відповісти
+7
Хайповіше.
А можна ще так бровами повести, що розумово нестійки жіночки і родять прямо у перукарні.
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09.03.2023 23:30 Відповісти
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А ті що від міномета загинули сьогодні в Херсоні, не рахуються?!
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09.03.2023 23:08 Відповісти
Казав про ракетну атаку. А рахується все і вся.
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09.03.2023 23:10 Відповісти
«Ракетна» -звісно звучить страшніше….
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09.03.2023 23:16 Відповісти
Хайповіше.
А можна ще так бровами повести, що розумово нестійки жіночки і родять прямо у перукарні.
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09.03.2023 23:30 Відповісти
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09.03.2023 23:43 Відповісти
Зельинформбюро!
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10.03.2023 00:00 Відповісти
А как же сойтись посередине ?
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09.03.2023 23:20 Відповісти
Главное пасредине не нарваться на китайскую границу
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10.03.2023 00:03 Відповісти
Поц,а чим відповість на це ваш кагал?Будете фляги закупати вже по 15 баксів за штуку?Мародери й.бані...
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09.03.2023 23:24 Відповісти
А де українські ракети?
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09.03.2023 23:38 Відповісти
В українських дорогах.
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10.03.2023 00:35 Відповісти
Заздриш?
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10.03.2023 06:28 Відповісти
тобі свербить..дорожная
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10.03.2023 10:09 Відповісти
Напиши: Крим-це Україна.
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10.03.2023 19:47 Відповісти
А шо молчат про новый партизанский рейд в раисю? Партизаны снова зашли на территорию орков уже в Курской области в село Плехово и сняли там ролик.....граница на замке плеат ахах...сколько эти полудурки на укреплении границы распилили с губером Курской области сотню лямов ,вроде рублей,на противотанковые шипы и окопы)
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09.03.2023 23:41 Відповісти
Де. Наша. Відповідь?
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10.03.2023 00:36 Відповісти
царствие небесное погибшим... а тебе, наш ты боневтик, позор и...
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10.03.2023 07:03 Відповісти
 
 