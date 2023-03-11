В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута. ФОТОрепортаж

Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит сейчас Бахмут – одна из самых горячих точек на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снимки компания обнародовала в твиттере.

Опубликовано четыре фото, на которых можно увидеть масштабы серьезных разрушений, нанесенных городу.

Обзор города

Горят здания

Поврежденный железнодорожный мост

Разрушенные здания

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