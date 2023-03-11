В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута. ФОТОрепортаж
Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит сейчас Бахмут – одна из самых горячих точек на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снимки компания обнародовала в твиттере.
Опубликовано четыре фото, на которых можно увидеть масштабы серьезных разрушений, нанесенных городу.
Обзор города
Горят здания
Поврежденный железнодорожный мост
Разрушенные здания
Топ комментарии
+12 AbOriginal_UA
показать весь комментарий11.03.2023 08:04 Ответить Ссылка
+11 Olga Pelle #551280
показать весь комментарий11.03.2023 01:28 Ответить Ссылка
+10 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий11.03.2023 04:31 Ответить Ссылка
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От такий він притулинський супутник.
Спутник передали в использование ГРУ !!!
Или вы считаете, что спутник должен был транслировать снимки в режиме он-лайн ?
П.С.
Все, кто возбуждается от "Спутника Притулы" может организовать и собрать деньги для спутника имени себя.
Например, спутник - Ольги Пелле, Зюзькина, Кан-кака и т.п.
Вперёд !