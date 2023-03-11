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В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута. ФОТОрепортаж

Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит сейчас Бахмут – одна из самых горячих точек на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снимки компания обнародовала в твиттере.

Опубликовано четыре фото, на которых можно увидеть масштабы серьезных разрушений, нанесенных городу.

В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута 01

Обзор города

В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута 02

Горят здания

В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута 03

Поврежденный железнодорожный мост

В сети обнародовали спутниковые снимки разрушенного Бахмута 04

Разрушенные здания

Смотрите: В Бахмуте взорван символ города – монумент с самолетом. ВИДЕО

спутник (233) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+12
Большинство комментариев по поводу "Спутника Притулы" из серии - абы ляпнуть!
Спутник передали в использование ГРУ !!!
Или вы считаете, что спутник должен был транслировать снимки в режиме он-лайн ?
П.С.
Все, кто возбуждается от "Спутника Притулы" может организовать и собрать деньги для спутника имени себя.
Например, спутник - Ольги Пелле, Зюзькина, Кан-кака и т.п.
Вперёд !
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11.03.2023 08:04 Ответить
+11
А притулякин супутник нічого не показав? Писали тут що він кращий, ніж американський! Притулоботи кричали хором "накося, викусі, парахаботи клятиє"
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11.03.2023 01:28 Ответить
+10
кацапня лядська...
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11.03.2023 04:31 Ответить
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А притулякин супутник нічого не показав? Писали тут що він кращий, ніж американський! Притулоботи кричали хором "накося, викусі, парахаботи клятиє"
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11.03.2023 01:28 Ответить
У Пританцуленого, рожеві лінзи заточені під лідора вЗесвіту та ОПодЄрмако партнера...
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11.03.2023 01:52 Ответить
та з нього видно мульярд зедерев, університет земайбутнього, освітлені вулиці із шашликами та всі какають разницей...
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11.03.2023 02:23 Ответить
Супутник Притули дуже секретний, ніхто не знає де він знаходиться, як виглядає, що робить, наскільки корисний та скількі на справді коштує. Хоча є доповідь Буданова, але то для дезінформаціїї ворогів, бо справжня інформація, як ми знаємо секретна і ворогу не повинна бути доступна.
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11.03.2023 02:04 Ответить
https://news.liga.net/region_news/news/gur-pokazalo-snimki-so-sputnika-prituly-i-nazvalo-kolichestvo-unichtojennoy-tehniki-foto ГУР показало снимки со "спутника Притулы" и назвало количество уничтоженной техники - фото
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11.03.2023 02:41 Ответить
Знищено 7000 об'єктів. За допомогою супутника знищено БІЛЬШЕ ніж за час ВСІЄЇ війни.
От такий він притулинський супутник.
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11.03.2023 08:09 Ответить
Якщо подивитися на список вказаних начебто знищених об*єктів, то вони у більшості своїй динамічні, тобто на місці не стоять. Радарному супутнику на обробку знімка потрібно від 2-х годин і більше. То про що мова?
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11.03.2023 21:46 Ответить
А ще на ютубі канал "КРІНЖ TV" розказав, що притула найвеличніший волонтер і мущіна хоть куда - от що бабло животворяще робить, мабуть ще один клован в президенти мітить
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11.03.2023 08:31 Ответить
Большинство комментариев по поводу "Спутника Притулы" из серии - абы ляпнуть!
Спутник передали в использование ГРУ !!!
Или вы считаете, что спутник должен был транслировать снимки в режиме он-лайн ?
П.С.
Все, кто возбуждается от "Спутника Притулы" может организовать и собрать деньги для спутника имени себя.
Например, спутник - Ольги Пелле, Зюзькина, Кан-кака и т.п.
Вперёд !
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11.03.2023 08:04 Ответить
ГРУ у нас ушло в блогосферу. У ВСУ к ГРУ доверие как сливным бачкам
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11.03.2023 09:23 Ответить
У вас там у Притулі все такие?))) Дурко, ті хоть понял, что своим коментом подписал Притулу на 15 лет за госизмену?) ГРУ это структурное подразделение МО рашки... акакаяразница, да?)))
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11.03.2023 11:43 Ответить
ГРУ - це у вас, на кацапії. Супутник притули працює на кацапів?!!!
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11.03.2023 16:00 Ответить
тихо, бо допис ригена польського, тільки для показу розвитку 12-ти зебілів підтримки...
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11.03.2023 20:09 Ответить
Далпайоп, ти звідки чешеш? Але радий, що ти притулку здав з потрохами! Молодець! Бо вони з хамутинником вже не знали, як себе зашифрувати і придумали супутник.
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11.03.2023 21:35 Ответить
Притула, гідна заміни на майбутнє, зібрав бабло з лохобанів і привіт!!! ні байрактарів, ні грошей)))
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11.03.2023 10:45 Ответить
А ти готовий відповісти за слова свої? Повір, Притули фонд гарно допомогає армії... Це ж не 2 комплекти рації в 4 броньовиках везти зі знімальною групою)
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11.03.2023 11:28 Ответить
які рації, що ти мелеш? де байрактари на які збирались кошти?
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11.03.2023 12:30 Ответить
кацапня лядська...
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11.03.2023 04:31 Ответить
Двонога сарана.
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11.03.2023 05:39 Ответить
жах! просто якийсь полігон для москальні, охочої бути ях їх ділди часів другої світової!
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11.03.2023 07:38 Ответить
Як диванним експертам не дає жити те, що Притула робить. Ви хоч ОДНУ гривну пожертвували на армію, уродці?
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11.03.2023 08:41 Ответить
Саме такі тупущі питання задають істинні уродці! З твоєї хворої логіки, якщо люди щось пожертвували, то вони обов*язково мають любити притулу? Ти краще б задався питанням, а чи є в Україні хоч хтось, хто дійсно не пожертвував! Звичайно, виключаючи колаборантів та різну хахло-какцапську нечисть!
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11.03.2023 21:38 Ответить
Притула дебіл, ці фото що демонстрували по розширенню поступаються безплатним знімкам любого комерційного супутника, зрівняйте хоч з Maxar Technologies, а ті що щось тут дзявкають на його захист, кінчені дебіли, як і Притула.
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11.03.2023 12:29 Ответить
Ну, дебілом його обзивати не потрібно, він далеко не дебіл і навіть не дурень. Він навіть набагато розумніший за вас, шановний. Бо зміг ваші кошти, які збиралися на ефімерний Байрактар, запустити гарненько на власний піар з тим супутником.
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11.03.2023 21:40 Ответить
Из ордынских городишек так же нужно делать некрополь. Добрые мы были с русней. Если Зло не получает отпор - оно борзеет. Орки дождутся, что ракеты полетят в их города.
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11.03.2023 14:45 Ответить
не з нашим лідором вЗесвіту, на превеликий жаль...
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11.03.2023 20:13 Ответить
 
 