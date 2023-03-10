РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11416 посетителей онлайн
Новости Видео Война
34 388 62

В Бахмуте взорван символ города – монумент с самолетом. ВИДЕО

В Бахмуте уничтожен монумент с самолетом, который является символом этого города.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись уничтоженного памятника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан вражеский информатор, корректировавший ракетные удары по Николаеву, - СБУ. ФОТО

Бутусов Юрий (4385) Бахмут (1604)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+64
Символ Бахмута не літак, а наші Герої, живі і які загинули за нього.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:01 Ответить
+48
МіГ-17 - символ більшовицької агресії - виконано Закон про декомунізацію.
показать весь комментарий
10.03.2023 12:55 Ответить
+36
руський мир прийшов, відкривай ширше ворота..., не буде ні символів, ні самих міст...
показать весь комментарий
10.03.2023 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
руський мир прийшов, відкривай ширше ворота..., не буде ні символів, ні самих міст...
показать весь комментарий
10.03.2023 12:52 Ответить
Якщо писати по українськи то російський мир або московський мир. Руський - це староукраїнський, це Русь. московія не має жодного відношення до Русі. Вони були і є улусом золотої орди.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:07 Ответить
Якщо по українськи - то "срущій мір".
показать весь комментарий
10.03.2023 13:14 Ответить
хто ж сперечається, я написала "русский мир" українськими літерами, так, як вони це лайно самі називають
показать весь комментарий
10.03.2023 14:01 Ответить
В историческом плане Серг абсолютно прав, что Московия не имеет никакого отношения к христианской Руси со столицей в Киеве:

Московия - это улус азиатской Орды.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:46 Ответить
Вірніше- Якщо писати українською............ і дальше текст. (по українськи-калька з московської-по русски). Перепрошую.
показать весь комментарий
10.03.2023 18:54 Ответить
Все так і є. Вже відредагувати не можна було.
показать весь комментарий
10.03.2023 20:42 Ответить
Самолёт сбит для статистики?😃
показать весь комментарий
10.03.2023 12:55 Ответить
тупий кацап з дрона подумав що то літак ВСУ
показать весь комментарий
11.03.2023 11:16 Ответить
МіГ-17 - символ більшовицької агресії - виконано Закон про декомунізацію.
показать весь комментарий
10.03.2023 12:55 Ответить
Ок. Шоломи і кольчуги 9 сторіччя в музеях теж знищимо- бо це символ агресії варягів проти місцевих слов'ян Антів і Дулібів
показать весь комментарий
10.03.2023 13:31 Ответить
Це - зовсім інше Музей - спеціально обладнане приміщення для ознайомлення з пам"ятками історії А МіГ-15 на площі - пропагандистський символ Радянського Союзу Бо ніякої ролі ні у захисті ні у визволенні України не приймав (на відміну від Іл-2 чи Як-3) Можна ще допустить подібний монумент перед колишнім льотним військовим училищем (як у Чернігові) А Бахмут до чого? Там мабуть і авіачастин з МіГ-15-ми не було!
показать весь комментарий
10.03.2023 13:43 Ответить
дурню..навіщо тобі мозгі..цей памятник виконував роль привязки для арти ворога..тосу і знищіли.. не тямиш не відкривай рота
показать весь комментарий
10.03.2023 13:59 Ответить
Дурню, а залишки літака вже не є орієнтиром?
показать весь комментарий
10.03.2023 17:04 Ответить
Серйозне питання. Рюрик - це ж Путін номер 1. А перше СВО провів новгородський князь Віщий Олег, взявши Київ "за три дні". Тоді було аж двоє вбитих: Аскольд і Дір. Новгородці з кияна ми тоді домовились стосовно схеми: держава - наша, а столиця- ваша.
Московський Мордор - наступний етап, імперський. Для перезавантаження цієї схеми і висунули Путіна а Росії. Але Рюрик тільки вміє, що нагадати, як з літачком у Бахмуті.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:37 Ответить
Аскольд і Дір це не історичні а напівміфічний і збірний образ з кількох осіб. По-друге вони теж були варягами, тільки раніше прийшли і очолили полян, які сказали що їх князівський рід угас...
По-третє, Візантійці писали що Руси з Куявії робили на них набіги за десятки років до приходу норманів до Ільменя. Тому Рюрик теж не має відношення до Києва
показать весь комментарий
10.03.2023 17:00 Ответить
Все вірно, варяги, були найманцями на службі у руських каганів (князів).
показать весь комментарий
10.03.2023 21:30 Ответить
Сто років назад Рюриком був Распутін, Віщим Олегом - Ленін, Аскольдом - Скоропадський, а Діром - Петлюра. Це вже не тільки міфічні, а й цілком історичні персонажі. Історія з Порошенко і ЗЕ просто один до одного з історією про Скоропадського і Петлюру.
А українські і російські жреці культу Христа, розповідаючи про міфічні події і Іудеї 2000 літньої давнини, не хочуть визнавати той факт, що циклічність нашої історії пов'язана з появою відповідних міфічних персонажів.
показать весь комментарий
11.03.2023 11:12 Ответить
Так що з "щоломами" треба серйозно розібратися, бо коли в Книзі про Початок у літописця Нестора написано, що Порошенко і ЗЕ були міністрами у Путіна, то це дає підстави багатьом діячам у сусідній державі доводити тезу про "один народ", да ще й із зброєю у руках, що зараз фактично і відбувається.
показать весь комментарий
11.03.2023 11:31 Ответить
Згідно Вікіпедії-пам*ятник встановлений в честь загинулих ветеранів війни 1941-1945рр -членів аероклубу м. Артемівськ.Но чому Міг-17?Він в тій війні участі ну ніяк приймати не міг.Чергова "пустишка" партії і уряду...
показать весь комментарий
10.03.2023 14:34 Ответить
Символом російської агресії в Бахмуті при радянській владі, та ще довгий час при незалежності, був пам'ятник "товаришу Артему". Сподіваюсь що його вже знесли. А підривати абсолютно безпечний літак і видавати це за декомунізацію - це вже повна маячня.
Тільки дурні борються з символами бо це нічого не вирішує і, до того ж, абсолютно безпечно, для борцунів, перш за все.
А в той же час справжні нащадки комуняк і просто яким все по барабану, аби самому було добре, сидять в високих кабінетах і вирішують долю країни і міьйонів людей.
показать весь комментарий
10.03.2023 17:38 Ответить
Як кажуть"Все так, та тільки трішки не так". Дуже багато залежить від символів, вникніть глибше у пізнання символіки і ваші погляди на символи зміняться. Символ це енергетика і нехтувати цим не варто.
показать весь комментарий
10.03.2023 19:01 Ответить
А якщо дорога пам'ять про монумент з літаком - встановимо F-16.
показать весь комментарий
10.03.2023 12:58 Ответить
І треба буде встановити, коли відбудуємо.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:15 Ответить
І це буде дуже символічно, якщо F-16 розпочнуть участь у війні вже з Бахмута.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:30 Ответить
і на який хрін він там здався. інші будуть символи
показать весь комментарий
10.03.2023 14:43 Ответить
Дуже добре знав цей літак. Свого часу сотні разів проїздив біля нього. Але пох на нього, люди не мають де жити, будинки знищенні. Шкода Бахмута, приємне місто було, мабуть найкраще не Донбасі.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:00 Ответить
Символ Бахмута не літак, а наші Герої, живі і які загинули за нього.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:01 Ответить
Може варто для повноти комплекта їбанути пальму мєрцалова в Донецьку, щоб дамбасятам жізнь малінай не кацалась, заодно і розїбошити пам'ятник Леніну, щоб пам'ятали хто в домі господар А чо дамбіть так дамбіть бімбас, восім лєт дамбілі пора уже дадамблівать
показать весь комментарий
10.03.2023 13:03 Ответить
Це був головний орієнтир для ворожих мавіків цілевказання вогню рашистської артилерії та просування штурмових груп в бік роздоріжжя траси з Костянтинівки і в'їзду у Бахмут.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:04 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2023 13:09 Ответить
Взагалі-то символ совдепівський. Чого шкодувати?
показать весь комментарий
10.03.2023 13:12 Ответить
Это был бездарный, тупой совково-говенный "монумент", не имевший ни малейшего отношения к истории Украины. Всё это уродское наследие совка необходимо уничтожить, чтобы оно не оскверняло землю древней христианской страны.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:51 Ответить
совіцький символ. здох максим і *** й з ним.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:22 Ответить
Отчего люди не летают так как птицы. Мне иногда кажеца шо свинособакі - птіци... коли попадають під нашу арту ,їх так і тягне літати..
показать весь комментарий
10.03.2023 13:32 Ответить
Не розумію дописувачів хто каже що це радянський символ.
А ви багато прикладів знаєте українських символів окрім храмів 17-18 століття в стилі українського барокко?
Більшість міської архітектури на заході це польський слід, так само як на сході це будівлі часів царської росії. Давайте все поруйнуємо. За такою логікою ******* жителі Єгипту (араби) мають зруйнувати піраміди, бо вони їх не будували. А афганці вже підірвали тротилом статую Будди, бо вона не відповідає їх релігії
показать весь комментарий
10.03.2023 13:37 Ответить
Не притворяйся, совєцький літачок - це символ окупації. Кацапи якраз і руйнували 300 років українські символи, яких Вам не вистачає. Найзнаковий символ України перетворили в море-болото.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:46 Ответить
Все нынешние украинские Су и МиГи, а так же все т-62, т-72 - это тоже символы советской оккупации.
Надо срочно избавляться!
показать весь комментарий
10.03.2023 14:25 Ответить
"литачок"бьіл установлен, если мне не изменяет склероз, после 1991 года
показать весь комментарий
10.03.2023 17:00 Ответить
Саме так , поляки воюють з нами , араби з єгиптянами...
показать весь комментарий
10.03.2023 13:56 Ответить
жовто-блакитна фарба на збудованому ненависними совками мосту.
облізлий плакат з передвиборчою агітацією чергового негідника.
ритуальні послуги, швидкогроші та морепива.
а, ще є бруківка що вже потріскалась від мера крадія і лавочки по 100к грн.
Ото які символи!
показать весь комментарий
10.03.2023 14:01 Ответить
Ану, что нибудь так же о ненавистных нацистах?)
показать весь комментарий
10.03.2023 20:36 Ответить
Архітектура - це архітектура, а пам'тник літаку - це все одно, що пам'ятник сокирі.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:47 Ответить
Кацапня сама своих "собачьих меток" разрушает.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:52 Ответить
А це на якому березі - лівому чи правому? Просто ту частину міста, де був літак, контролювали ЗСУ. І до неї кацапи ніяк не могли дійти. Виходить, бої вже там?
показать весь комментарий
10.03.2023 13:56 Ответить
Карту дивіться. Південно- західний в'їзд в місто з боку Константинівки. Орки були в кілометрі на схід від літака. Звісно, це на правому березі.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:14 Ответить
знищіли бо той знак використовували москалі для привязки арти для стрельб..так що не волнуйтесь. буде там памьятник стояти.дай боже уродів знищімо
показать весь комментарий
10.03.2023 14:03 Ответить
Схоже, що надії орків сфотографуватись поряд з літачком залишились в минулому.
Розстріл полоненого, "гнида" ЗЕ, знищення літачка, ... Щось подібне в них у головах було під Києвом, коли вони зрозуміли, що місто взяти не вийде.
Треба було одразу 24.02.2022 переходити до " оборони Севастополя".
показать весь комментарий
10.03.2023 14:10 Ответить
Знищений міг-17 радянського режиму, русня запише на рахунок як український літак.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:30 Ответить
конашенков сидить на яйцях і постійно висиджує нові втрати укрів... знищений постамент для нього, як знищена фронтова ескадрилья.
показать весь комментарий
10.03.2023 15:04 Ответить
До речі, Т-34 біля колишнього "Більшовика" треба буде замінити на "Леопард".
Справжній визволитель України.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:33 Ответить
Поставим там F-16
показать весь комментарий
10.03.2023 14:58 Ответить
що це за вшивість??? совкодрочерний символ.... знищили і слава Богу! кацапи витратили на нього снаряд чи ракету, яка оминула наших воїнів.
показать весь комментарий
10.03.2023 15:01 Ответить
Гиг, може він хотів бомбити орків?
показать весь комментарий
10.03.2023 15:27 Ответить
нічого, ми в Дніпрі танк самі знесли, демонтували. І нічого! То ненайгірша втрата. Після Перемоги багато чого буде для встановлення символів вибороної Незалежності.
показать весь комментарий
10.03.2023 15:48 Ответить
Бахмуту 450 лет. Самолет появился не более 30 лет назад и никогда его символом не бьіл
показать весь комментарий
10.03.2023 16:25 Ответить
"Сьогодні, у день народження Кобзаря українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря", обережно його підняли і помітили, що книга рідкісна, видання 1917 року. Воїни - учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу не буде втрачено". - Юрій Бутусов, 09.03.23
показать весь комментарий
10.03.2023 16:43 Ответить
Подивіться уважно на фото і ви побачите СИМВОЛ в руках ВОЇНА. А то розвели полеміку про кусок залізяччя...
показать весь комментарий
10.03.2023 17:01 Ответить
 
 