В Бахмуте взорван символ города – монумент с самолетом. ВИДЕО
В Бахмуте уничтожен монумент с самолетом, который является символом этого города.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись уничтоженного памятника.
Топ комментарии
+64 Юрий Skemba
показать весь комментарий10.03.2023 13:01 Ответить Ссылка
+48 Colt
показать весь комментарий10.03.2023 12:55 Ответить Ссылка
+36 Hanka Panyanka
показать весь комментарий10.03.2023 12:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Московия - это улус азиатской Орды.
Московський Мордор - наступний етап, імперський. Для перезавантаження цієї схеми і висунули Путіна а Росії. Але Рюрик тільки вміє, що нагадати, як з літачком у Бахмуті.
По-третє, Візантійці писали що Руси з Куявії робили на них набіги за десятки років до приходу норманів до Ільменя. Тому Рюрик теж не має відношення до Києва
А українські і російські жреці культу Христа, розповідаючи про міфічні події і Іудеї 2000 літньої давнини, не хочуть визнавати той факт, що циклічність нашої історії пов'язана з появою відповідних міфічних персонажів.
Тільки дурні борються з символами бо це нічого не вирішує і, до того ж, абсолютно безпечно, для борцунів, перш за все.
А в той же час справжні нащадки комуняк і просто яким все по барабану, аби самому було добре, сидять в високих кабінетах і вирішують долю країни і міьйонів людей.
А ви багато прикладів знаєте українських символів окрім храмів 17-18 століття в стилі українського барокко?
Більшість міської архітектури на заході це польський слід, так само як на сході це будівлі часів царської росії. Давайте все поруйнуємо. За такою логікою ******* жителі Єгипту (араби) мають зруйнувати піраміди, бо вони їх не будували. А афганці вже підірвали тротилом статую Будди, бо вона не відповідає їх релігії
Надо срочно избавляться!
облізлий плакат з передвиборчою агітацією чергового негідника.
ритуальні послуги, швидкогроші та морепива.
а, ще є бруківка що вже потріскалась від мера крадія і лавочки по 100к грн.
Ото які символи!
Розстріл полоненого, "гнида" ЗЕ, знищення літачка, ... Щось подібне в них у головах було під Києвом, коли вони зрозуміли, що місто взяти не вийде.
Треба було одразу 24.02.2022 переходити до " оборони Севастополя".
Справжній визволитель України.