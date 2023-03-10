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У Бахмуті підірвано символ міста – монумент з літаком. ВIДЕО

У Бахмуті знищено монумент з літаком, який є символом цього міста.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис знищеної пам'ятки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бутусов Юрій (3617) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+64
Символ Бахмута не літак, а наші Герої, живі і які загинули за нього.
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10.03.2023 13:01 Відповісти
+48
МіГ-17 - символ більшовицької агресії - виконано Закон про декомунізацію.
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10.03.2023 12:55 Відповісти
+36
руський мир прийшов, відкривай ширше ворота..., не буде ні символів, ні самих міст...
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10.03.2023 12:52 Відповісти
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руський мир прийшов, відкривай ширше ворота..., не буде ні символів, ні самих міст...
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10.03.2023 12:52 Відповісти
Якщо писати по українськи то російський мир або московський мир. Руський - це староукраїнський, це Русь. московія не має жодного відношення до Русі. Вони були і є улусом золотої орди.
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10.03.2023 13:07 Відповісти
Якщо по українськи - то "срущій мір".
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10.03.2023 13:14 Відповісти
хто ж сперечається, я написала "русский мир" українськими літерами, так, як вони це лайно самі називають
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10.03.2023 14:01 Відповісти
В историческом плане Серг абсолютно прав, что Московия не имеет никакого отношения к христианской Руси со столицей в Киеве:

Московия - это улус азиатской Орды.
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10.03.2023 14:46 Відповісти
Вірніше- Якщо писати українською............ і дальше текст. (по українськи-калька з московської-по русски). Перепрошую.
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10.03.2023 18:54 Відповісти
Все так і є. Вже відредагувати не можна було.
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10.03.2023 20:42 Відповісти
Самолёт сбит для статистики?😃
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10.03.2023 12:55 Відповісти
тупий кацап з дрона подумав що то літак ВСУ
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11.03.2023 11:16 Відповісти
МіГ-17 - символ більшовицької агресії - виконано Закон про декомунізацію.
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10.03.2023 12:55 Відповісти
Ок. Шоломи і кольчуги 9 сторіччя в музеях теж знищимо- бо це символ агресії варягів проти місцевих слов'ян Антів і Дулібів
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10.03.2023 13:31 Відповісти
Це - зовсім інше Музей - спеціально обладнане приміщення для ознайомлення з пам"ятками історії А МіГ-15 на площі - пропагандистський символ Радянського Союзу Бо ніякої ролі ні у захисті ні у визволенні України не приймав (на відміну від Іл-2 чи Як-3) Можна ще допустить подібний монумент перед колишнім льотним військовим училищем (як у Чернігові) А Бахмут до чого? Там мабуть і авіачастин з МіГ-15-ми не було!
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10.03.2023 13:43 Відповісти
дурню..навіщо тобі мозгі..цей памятник виконував роль привязки для арти ворога..тосу і знищіли.. не тямиш не відкривай рота
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10.03.2023 13:59 Відповісти
Дурню, а залишки літака вже не є орієнтиром?
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10.03.2023 17:04 Відповісти
Серйозне питання. Рюрик - це ж Путін номер 1. А перше СВО провів новгородський князь Віщий Олег, взявши Київ "за три дні". Тоді було аж двоє вбитих: Аскольд і Дір. Новгородці з кияна ми тоді домовились стосовно схеми: держава - наша, а столиця- ваша.
Московський Мордор - наступний етап, імперський. Для перезавантаження цієї схеми і висунули Путіна а Росії. Але Рюрик тільки вміє, що нагадати, як з літачком у Бахмуті.
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10.03.2023 14:37 Відповісти
Аскольд і Дір це не історичні а напівміфічний і збірний образ з кількох осіб. По-друге вони теж були варягами, тільки раніше прийшли і очолили полян, які сказали що їх князівський рід угас...
По-третє, Візантійці писали що Руси з Куявії робили на них набіги за десятки років до приходу норманів до Ільменя. Тому Рюрик теж не має відношення до Києва
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10.03.2023 17:00 Відповісти
Все вірно, варяги, були найманцями на службі у руських каганів (князів).
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10.03.2023 21:30 Відповісти
Сто років назад Рюриком був Распутін, Віщим Олегом - Ленін, Аскольдом - Скоропадський, а Діром - Петлюра. Це вже не тільки міфічні, а й цілком історичні персонажі. Історія з Порошенко і ЗЕ просто один до одного з історією про Скоропадського і Петлюру.
А українські і російські жреці культу Христа, розповідаючи про міфічні події і Іудеї 2000 літньої давнини, не хочуть визнавати той факт, що циклічність нашої історії пов'язана з появою відповідних міфічних персонажів.
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11.03.2023 11:12 Відповісти
Так що з "щоломами" треба серйозно розібратися, бо коли в Книзі про Початок у літописця Нестора написано, що Порошенко і ЗЕ були міністрами у Путіна, то це дає підстави багатьом діячам у сусідній державі доводити тезу про "один народ", да ще й із зброєю у руках, що зараз фактично і відбувається.
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11.03.2023 11:31 Відповісти
Згідно Вікіпедії-пам*ятник встановлений в честь загинулих ветеранів війни 1941-1945рр -членів аероклубу м. Артемівськ.Но чому Міг-17?Він в тій війні участі ну ніяк приймати не міг.Чергова "пустишка" партії і уряду...
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10.03.2023 14:34 Відповісти
Символом російської агресії в Бахмуті при радянській владі, та ще довгий час при незалежності, був пам'ятник "товаришу Артему". Сподіваюсь що його вже знесли. А підривати абсолютно безпечний літак і видавати це за декомунізацію - це вже повна маячня.
Тільки дурні борються з символами бо це нічого не вирішує і, до того ж, абсолютно безпечно, для борцунів, перш за все.
А в той же час справжні нащадки комуняк і просто яким все по барабану, аби самому було добре, сидять в високих кабінетах і вирішують долю країни і міьйонів людей.
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10.03.2023 17:38 Відповісти
Як кажуть"Все так, та тільки трішки не так". Дуже багато залежить від символів, вникніть глибше у пізнання символіки і ваші погляди на символи зміняться. Символ це енергетика і нехтувати цим не варто.
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10.03.2023 19:01 Відповісти
А якщо дорога пам'ять про монумент з літаком - встановимо F-16.
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10.03.2023 12:58 Відповісти
І треба буде встановити, коли відбудуємо.
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10.03.2023 13:15 Відповісти
І це буде дуже символічно, якщо F-16 розпочнуть участь у війні вже з Бахмута.
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10.03.2023 13:30 Відповісти
і на який хрін він там здався. інші будуть символи
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10.03.2023 14:43 Відповісти
Дуже добре знав цей літак. Свого часу сотні разів проїздив біля нього. Але пох на нього, люди не мають де жити, будинки знищенні. Шкода Бахмута, приємне місто було, мабуть найкраще не Донбасі.
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10.03.2023 13:00 Відповісти
Символ Бахмута не літак, а наші Герої, живі і які загинули за нього.
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10.03.2023 13:01 Відповісти
Може варто для повноти комплекта їбанути пальму мєрцалова в Донецьку, щоб дамбасятам жізнь малінай не кацалась, заодно і розїбошити пам'ятник Леніну, щоб пам'ятали хто в домі господар А чо дамбіть так дамбіть бімбас, восім лєт дамбілі пора уже дадамблівать
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10.03.2023 13:03 Відповісти
Це був головний орієнтир для ворожих мавіків цілевказання вогню рашистської артилерії та просування штурмових груп в бік роздоріжжя траси з Костянтинівки і в'їзду у Бахмут.
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10.03.2023 13:04 Відповісти
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10.03.2023 13:09 Відповісти
Взагалі-то символ совдепівський. Чого шкодувати?
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10.03.2023 13:12 Відповісти
Это был бездарный, тупой совково-говенный "монумент", не имевший ни малейшего отношения к истории Украины. Всё это уродское наследие совка необходимо уничтожить, чтобы оно не оскверняло землю древней христианской страны.
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10.03.2023 14:51 Відповісти
совіцький символ. здох максим і *** й з ним.
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10.03.2023 13:22 Відповісти
Отчего люди не летают так как птицы. Мне иногда кажеца шо свинособакі - птіци... коли попадають під нашу арту ,їх так і тягне літати..
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10.03.2023 13:32 Відповісти
Не розумію дописувачів хто каже що це радянський символ.
А ви багато прикладів знаєте українських символів окрім храмів 17-18 століття в стилі українського барокко?
Більшість міської архітектури на заході це польський слід, так само як на сході це будівлі часів царської росії. Давайте все поруйнуємо. За такою логікою ******* жителі Єгипту (араби) мають зруйнувати піраміди, бо вони їх не будували. А афганці вже підірвали тротилом статую Будди, бо вона не відповідає їх релігії
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10.03.2023 13:37 Відповісти
Не притворяйся, совєцький літачок - це символ окупації. Кацапи якраз і руйнували 300 років українські символи, яких Вам не вистачає. Найзнаковий символ України перетворили в море-болото.
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10.03.2023 13:46 Відповісти
Все нынешние украинские Су и МиГи, а так же все т-62, т-72 - это тоже символы советской оккупации.
Надо срочно избавляться!
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10.03.2023 14:25 Відповісти
"литачок"бьіл установлен, если мне не изменяет склероз, после 1991 года
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10.03.2023 17:00 Відповісти
Саме так , поляки воюють з нами , араби з єгиптянами...
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10.03.2023 13:56 Відповісти
жовто-блакитна фарба на збудованому ненависними совками мосту.
облізлий плакат з передвиборчою агітацією чергового негідника.
ритуальні послуги, швидкогроші та морепива.
а, ще є бруківка що вже потріскалась від мера крадія і лавочки по 100к грн.
Ото які символи!
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10.03.2023 14:01 Відповісти
Ану, что нибудь так же о ненавистных нацистах?)
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10.03.2023 20:36 Відповісти
Архітектура - це архітектура, а пам'тник літаку - це все одно, що пам'ятник сокирі.
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10.03.2023 14:47 Відповісти
Кацапня сама своих "собачьих меток" разрушает.
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10.03.2023 13:52 Відповісти
А це на якому березі - лівому чи правому? Просто ту частину міста, де був літак, контролювали ЗСУ. І до неї кацапи ніяк не могли дійти. Виходить, бої вже там?
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10.03.2023 13:56 Відповісти
Карту дивіться. Південно- західний в'їзд в місто з боку Константинівки. Орки були в кілометрі на схід від літака. Звісно, це на правому березі.
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10.03.2023 14:14 Відповісти
знищіли бо той знак використовували москалі для привязки арти для стрельб..так що не волнуйтесь. буде там памьятник стояти.дай боже уродів знищімо
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10.03.2023 14:03 Відповісти
Схоже, що надії орків сфотографуватись поряд з літачком залишились в минулому.
Розстріл полоненого, "гнида" ЗЕ, знищення літачка, ... Щось подібне в них у головах було під Києвом, коли вони зрозуміли, що місто взяти не вийде.
Треба було одразу 24.02.2022 переходити до " оборони Севастополя".
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10.03.2023 14:10 Відповісти
Знищений міг-17 радянського режиму, русня запише на рахунок як український літак.
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10.03.2023 14:30 Відповісти
конашенков сидить на яйцях і постійно висиджує нові втрати укрів... знищений постамент для нього, як знищена фронтова ескадрилья.
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10.03.2023 15:04 Відповісти
До речі, Т-34 біля колишнього "Більшовика" треба буде замінити на "Леопард".
Справжній визволитель України.
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10.03.2023 14:33 Відповісти
Поставим там F-16
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10.03.2023 14:58 Відповісти
що це за вшивість??? совкодрочерний символ.... знищили і слава Богу! кацапи витратили на нього снаряд чи ракету, яка оминула наших воїнів.
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10.03.2023 15:01 Відповісти
Гиг, може він хотів бомбити орків?
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10.03.2023 15:27 Відповісти
нічого, ми в Дніпрі танк самі знесли, демонтували. І нічого! То ненайгірша втрата. Після Перемоги багато чого буде для встановлення символів вибороної Незалежності.
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10.03.2023 15:48 Відповісти
Бахмуту 450 лет. Самолет появился не более 30 лет назад и никогда его символом не бьіл
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10.03.2023 16:25 Відповісти
"Сьогодні, у день народження Кобзаря українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря", обережно його підняли і помітили, що книга рідкісна, видання 1917 року. Воїни - учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу не буде втрачено". - Юрій Бутусов, 09.03.23
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10.03.2023 16:43 Відповісти
Подивіться уважно на фото і ви побачите СИМВОЛ в руках ВОЇНА. А то розвели полеміку про кусок залізяччя...
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10.03.2023 17:01 Відповісти
 
 