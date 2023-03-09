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Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію. ФОТОрепортаж

Сьогодні, у день народження Тараса Шевченка, українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні, у день народження Кобзаря українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря", обережно його підняли і помітили, що книга рідкісна, видання 1917 року. Воїни - учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу не буде втрачено", - розповів журналіст.

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Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання Кобзаря 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію 01
Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання Кобзаря 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію 02

Автор: 

книги (449) Шевченко Тарас (103) Бутусов Юрій (3617) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+38
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09.03.2023 23:24 Відповісти
+36
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
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09.03.2023 23:35 Відповісти
+21
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» .

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10.03.2023 03:54 Відповісти
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09.03.2023 23:24 Відповісти
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
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09.03.2023 23:35 Відповісти
(Пам»яті Василів - Стуса і Симоненка…)

Душа.

«Ти все боявся, що душа змарніє,

Погасне, наче полум»я свічі,

І нікому вже буде розбудити

ЇЇ посеред мороку ночі…».



Вбивали слово… І душа вмирала…

Душа Вкраїни, щира і проста…

Бо на хресті віками розпинали,

Заткнувши рот, заклеївши уста…



Брехня зростала, душу затруївши

Зростали діти,вірячи у лжу,

Імення прадідів своїх забувши

Переступивши совісті межу.



Вінок зривали, кобзу розбивали

Сміялися із «мовы» «хуторян»

Однак, жагу до волі не зламали,

Вона лиш тліла, і не вірила в обман…



Десь там, у попелі, жарина тліла,

Палила серце, ятрила його

Сини і дочки кращі України

На плаху йшли, не хилячи чоло.



Але ці жертви не були даремні -

І крізь оці усі роки буремні

Встає душа! В сльозах, у крові

Встає душа, - і як дитя, сміється знову!



(С. Гайдамака).
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10.03.2023 03:52 Відповісти
Berezit´ zju knygu, bo vona die na moskaliv , jak 4asnyk na vampyriv 🙏
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09.03.2023 23:44 Відповісти
У напівоточеному Бахмуті - оце тривожніше. Найшли то й найшли. Книжку під пахву та й йти звідтам
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10.03.2023 00:29 Відповісти
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» .

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10.03.2023 03:54 Відповісти
"Записки Ичкерийского Волка" - Генерал Джохар Дудаев!
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10.03.2023 21:38 Відповісти
Не читав Однак слова - правильні! Тому скопіював і зберіг звідкись цитату
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10.03.2023 21:47 Відповісти
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10.03.2023 00:30 Відповісти
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10.03.2023 00:48 Відповісти
Катерина, Тарас Шевченко, поема, 1838 рік

https://youtu.be/b2EQHw2UbR8
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10.03.2023 00:49 Відповісти
Шевченко депресивний, він просто знищує. Постійний розпач, вічна біда- біденна, народні і людські муки, хата почорніла, мати постаріла, сестра посивіла, сорочка вистріпалася, дівка вродила - з дому вигнали, померла разом з тим дитям....скільки дівок, пройшовши у 7 класі (сорок годин катерини!) ту катерину, пишучи надцятий твір по ній, думали, ой, та якби мені так, батьки виженуть, позорище, гидке-бридке...( ті батьки вигнали б, роди вона і від Петра, звичайно).
Ще якась поетка не довго думала, сотворила зовсім вже карикатурну "солодку дарусю", повна бредятина, тошнотворна вже від середини прочитання почала голова боліти. Премію Шевченківську дали! Дітям у школі підсунули.
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10.03.2023 10:15 Відповісти
Але ще: борітеся, бийтеся, кайдани порвіте і прочая. Тобто, кайдани ізначально мають бути, то їх порвіте. Тобто волі, волі, а значить статус кво- невольники, раби, але вставайте вже порвіте, порвіте ..
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10.03.2023 10:19 Відповісти
Чи міг бути такий голодомор у когось, крім українців?
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10.03.2023 10:20 Відповісти
Ви не праві, вивчаяКатерину ,дівчатка мають розумити проблеми , яки виникають при бездумної поведінці. Батьки вирослі з хиханьками і хаханьками по теліку, КОМУ НАВЧАТИ ДІТЕЙ?
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10.03.2023 10:21 Відповісти
Мають бути і хіхоньки і танці і телевізор, бо не заборонений законом. Молоді мають веселитися, не все моралі читати одне другому. А Катерина що, бездумну мала поведінку? Це її біологія, молодість і гормони. Ну вродила, життя дала! якби сильно добре вчили тої Катерини, то багато хто не родився б.
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10.03.2023 10:32 Відповісти
Так, якби добре вчили тої Катерини, то в України були би повноцінними родини і діти не росли без батька.

якби добре вчили Катерину на Донбасі, то не було б ВОСКРЕСНЫХ ДЕТЕЙ, котрі потім позвали хутина
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10.03.2023 10:43 Відповісти
Чи були б вони, ті родини такими вже повноцінними? не спрощуйте, це більш складна проблема.Одружуються, розводяться.
Але який вплив на психіку 13 річної семикласниці чинить та депресивна, просто така, що викликає розпач, та Катерига
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10.03.2023 10:54 Відповісти
У 13 років багато дівчиною вже мають місячні. На східі і у 10 років заміж віддають.

Батьки не завжди приділяють цьому питанню увагу. У церкву діти не ходять. Ви в курсе статистики СКІЛЬКІ дівчат вагитнюють в ранні роки? Нехай вивчають Катерину і народжують в нормальні роки , коли вони вже можуть про дитину піклуватися
І НЕ СПЕРИЧАЙТЕСЯ З ЖИНКОЮ
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10.03.2023 11:02 Відповісти
От тут не треба про Донбас, не на Донбасі жила Катерина. Не всі наші біди від Донбасу. Нещасні, бо Донбас нам
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10.03.2023 11:00 Відповісти
В часи , коли писалась Катерина , Донбас ще не був заселен кацапами . Після Голодомору на Донбас свезли всякий непотріб , що Україну досі порочит по всьому світу
ФОТО З Донеччини. Єнакієве, 1924 рік
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10.03.2023 11:08 Відповісти
На окупованій частині Донбасу нині намагаються нав'язати думку, нібито регіон є російським - навіть через історію народного вбрання. Мовляв, на Луганщині і Донеччині вдягали кокошники і сарафани.

‼️‼️‼️Ні: головними уборами на Донбасі були очіпки, віночки й різні варіанти в'язання хусток; традиційним одягом була, звичайно, вишиванка, хоча і зі своїм унікальним орнаментом
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10.03.2023 11:09 Відповісти
Ми ж про катерину? У сухому залишку: дівка завагітніла, це позорище, осуд, гидке- бридке, з чоловіком спала ( а ніхто ж не спить!), Ось картина Катерина: дівка з животом, подивіться, як на неї зириться той дядько, вона спала!з хлопом!
А має бути: з животом ходити не стидно, родити не стидно, за це з дому не виганяють, на смерть не карають! Як добре, що зараз випинають живіт з-під футболки і не дивляться. Не стидно! Не 'бридке". Вагітніють і раді. Життя дала! Вийде ще заміж. Не смертельно. Добре, що не як у Катерині.
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10.03.2023 11:35 Відповісти
Та ні в сухому залишку: вагітність = смерть. Це не має викладатися дітям
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10.03.2023 11:41 Відповісти
Достойна знахідка. Слава Героям!
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10.03.2023 00:52 Відповісти
А Зе і Шмигаль вінки к пам'ятнику Тараса принесли ?

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10.03.2023 00:53 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02D44JLgndq7xhAmNPfTfomUsfgBBJcfPv4TFvJTGBBmdnXLEu7hoqEN3nj2k51iXWl?__cft__[0]=AZXXD8y64EWe4qSatfxuAK82DuOwhXeDRjABougy0cjb0WwmiySAWNRYLnkpO4QYr4LyI_08ajho6SHwZAQRcBVDNK9JmNk_FnJ2o2WWWC_qq5P1AMovw11ek8rL8W65FpoULlpjDtvPO-uRa-rVtU8QqcQyfKIZ0YzrHC5tT_-ASoWt-OzecOguQoqvIUSwCSo&__tn__=%2CO%2CP-R ОКСАНА ЗАБУЖКО
2 ч. ·

На ваші прохання: ось та моя "шевченківська лекція», якою відкривався 1.02.2014 р. запланований задовго до Майдану літературний лекторій у "Майстер-класі". БК «Майстер-клас» тоді містився навпроти Лаври, і це варт пам'ятати, дивлячись це відео, - бо це вже почалась війна, вже були вбиті Вербицький, Нігоян і Жизнєвський, а в Лавру прибули автобусами з Росії молоді, спортивного вигляду "паломники", буцім на виставку «Дары волхвов» (дивно, що ніхто не згадував про цю «спецоперацію», коли СБУ прийшли нарешті - через 9 років - до «батальйону МП» з обшуком) - тобто ми зібралися в самому, сказати б, "серці тьми": 400 душ в залі, 400 в фойє (туди було винесено монітор, і йшов стрім), - і 2,5 години говорили про Шевченка.

І от з того вечора я знала: щО б не чекало попереду - ми переможемо.

З Днем нашого генія нас усіх, так вичерпно ним означених, - «і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків, в Украйні і не в Украйні».

Хай береже нас і надалі
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10.03.2023 00:58 Відповісти
Оксана Забужко «Шевченко у ХХІ столітті: спроба перезавантаження»

https://www.youtube.com/live/aCzjHbZ9EjU?feature=share
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10.03.2023 01:00 Відповісти
.

горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !
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10.03.2023 08:23 Відповісти
Як це можливо? Україну та "укрАинский язьік" придумав же Ленін вже після 1917 року
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10.03.2023 19:11 Відповісти
бо до 30-х років минулого століття там жили корінні українці і всі в містах та селах розмовляли чисто на рідній мові і шанували традиції. Сталінська колективізація та Голодомор винищили майже все українське і натомість заселили міста та села що лишились після голоду "приїзжим" кацапським бидлом яке і сприяло потім пнр та днр
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12.03.2023 08:47 Відповісти
 
 