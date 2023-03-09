Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію. ФОТОрепортаж

Сьогодні, у день народження Тараса Шевченка, українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні, у день народження Кобзаря українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря", обережно його підняли і помітили, що книга рідкісна, видання 1917 року. Воїни - учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу не буде втрачено", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг прочитав вірш Шевченка англійською. ВIДЕО



