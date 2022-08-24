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Столтенберг прочитав вірш Шевченка англійською. ВIДЕО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців із Днем Незалежності, зачитавши англійською мовою уривок з вірша Тараса Шевченка.

Відповідне відео Столтенберг опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту її незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди.Україна переможе!" - заявив генсек.

У своєму привітанні Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка під назвою "Та не однаково мені".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - процитував генсек НАТО вірш англійською мовою.

Також читайте: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши "мирного неба"

Автор: 

День Незалежності (701) привітання (730) поезія (38) Шевченко Тарас (103) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
Борітеся,Поборете ...
Слава Україні !!!💙💛💪
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24.08.2022 12:00
+7
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:03
+2
Так, колонізатори, їхні українські прихвосні щербицькі приспали Україну, а коли її, окраденую, розбудили, вона, ошелешена, не зрозуміла, де знаходиться, і куди бігти. Відразу ж проголосувала за опонента Незалежности Кравчука. А далі всі наступні каліки-креоли у верховній владі взялися кроїти все на свій плебейський лад. Докроїлися. От що буває, коли окраденого суб'єкта будять в огні битви за його ж суверенітет. Доводиться помагати всім світом, бо на милицях, на яких Україна шкандибає всі роки "незалежности", воювати не дуже зручно. А тут ще наші командири обкрадають Іноземний Легіон, який прийшов допомогти.
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24.08.2022 12:12
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Борітеся,Поборете ...
Слава Україні !!!💙💛💪
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24.08.2022 12:00 Відповісти
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:03 Відповісти
А наш поц не читає, ще й не голиться, чонгарська падлюка.
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24.08.2022 12:26 Відповісти
він думає, що він Чє Гевара, або Фідель Кастро
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24.08.2022 13:07 Відповісти
Так, колонізатори, їхні українські прихвосні щербицькі приспали Україну, а коли її, окраденую, розбудили, вона, ошелешена, не зрозуміла, де знаходиться, і куди бігти. Відразу ж проголосувала за опонента Незалежности Кравчука. А далі всі наступні каліки-креоли у верховній владі взялися кроїти все на свій плебейський лад. Докроїлися. От що буває, коли окраденого суб'єкта будять в огні битви за його ж суверенітет. Доводиться помагати всім світом, бо на милицях, на яких Україна шкандибає всі роки "незалежности", воювати не дуже зручно. А тут ще наші командири обкрадають Іноземний Легіон, який прийшов допомогти.
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24.08.2022 12:12 Відповісти
Саксофонист бабубил клинтон тоже как то читал нам стих Тараса по украински в оранжевую эпоху, а за 10 лет до этого с волейболистом алканом ЯО выдавил у нас вместе с тем бухариком. Ну вот ещё один запел зачитал. опять ухи мы развесили. А в Иране в гробу видали всех чтецов певцов даже когда те им на фарси читают пророка.
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24.08.2022 12:44 Відповісти
Стихи Салман Ружди читай... Пророк
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24.08.2022 12:56 Відповісти
Товарисч сенатор, та я в тех странах от Касабланки до Стамбула, Танжера и прочего мира ещё при бровеносце проходил не раз на пас-лайнерах ЧМП, напечатал на эмоциях. Сам читай. Речь то другом шла. Ну да ладно знатоки вы наши академические.
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24.08.2022 13:04 Відповісти
Остап Ибрагимович, когда нам вернут нашу ядерную бомбу?
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24.08.2022 13:36 Відповісти
Шариков...вы зачем просрали Ссср 24 августа 1991 года...?
Чтобы профессор Преображенский обосрал рабZeю... контра...
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24.08.2022 13:49 Відповісти
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24.08.2022 14:10 Відповісти
столтенберг, ты урод. После твоей мантры, что НАТО в Украине не воюет и дрожащей челюсти, руки геть от Шевченка!!!!
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24.08.2022 22:32 Відповісти
пусте ******** сикливе барахло
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25.08.2022 17:29 Відповісти
 
 