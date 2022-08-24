Столтенберг прочитав вірш Шевченка англійською. ВIДЕО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців із Днем Незалежності, зачитавши англійською мовою уривок з вірша Тараса Шевченка.

Відповідне відео Столтенберг опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту її незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди.Україна переможе!" - заявив генсек.

У своєму привітанні Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка під назвою "Та не однаково мені".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - процитував генсек НАТО вірш англійською мовою.

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