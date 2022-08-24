Столтенберг прочитал стихотворение Шевченко на английском. ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил украинцев с Днем Независимости, зачитав на английском языке отрывок из стихотворения Тараса Шевченко.

Соответствующее видео Столтенберг опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"В День Независимости Украины я проявляю уважение храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые борются за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на Альянс всегда. Украина победит!" – заявил генсек.

В своем поздравлении Столтенберг процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко под названием "Та не однаково мені".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - процитировал генсек НАТО стихотворение на английском языке.

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