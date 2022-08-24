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Столтенберг прочитал стихотворение Шевченко на английском. ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил украинцев с Днем Независимости, зачитав на английском языке отрывок из стихотворения Тараса Шевченко.

Соответствующее видео Столтенберг опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"В День Независимости Украины я проявляю уважение храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые борются за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на Альянс всегда. Украина победит!" – заявил генсек.

В своем поздравлении Столтенберг процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко под названием "Та не однаково мені".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - процитировал генсек НАТО стихотворение на английском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав "мирного неба"

День Независимости (1196) поздравление (1057) поэзия (105) Шевченко Тарас (272) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+11
Борітеся,Поборете ...
Слава Україні !!!💙💛💪
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24.08.2022 12:00
+7
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:03
+2
Так, колонізатори, їхні українські прихвосні щербицькі приспали Україну, а коли її, окраденую, розбудили, вона, ошелешена, не зрозуміла, де знаходиться, і куди бігти. Відразу ж проголосувала за опонента Незалежности Кравчука. А далі всі наступні каліки-креоли у верховній владі взялися кроїти все на свій плебейський лад. Докроїлися. От що буває, коли окраденого суб'єкта будять в огні битви за його ж суверенітет. Доводиться помагати всім світом, бо на милицях, на яких Україна шкандибає всі роки "незалежности", воювати не дуже зручно. А тут ще наші командири обкрадають Іноземний Легіон, який прийшов допомогти.
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24.08.2022 12:12
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Борітеся,Поборете ...
Слава Україні !!!💙💛💪
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24.08.2022 12:00 Ответить
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:03 Ответить
А наш поц не читає, ще й не голиться, чонгарська падлюка.
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24.08.2022 12:26 Ответить
він думає, що він Чє Гевара, або Фідель Кастро
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24.08.2022 13:07 Ответить
Так, колонізатори, їхні українські прихвосні щербицькі приспали Україну, а коли її, окраденую, розбудили, вона, ошелешена, не зрозуміла, де знаходиться, і куди бігти. Відразу ж проголосувала за опонента Незалежности Кравчука. А далі всі наступні каліки-креоли у верховній владі взялися кроїти все на свій плебейський лад. Докроїлися. От що буває, коли окраденого суб'єкта будять в огні битви за його ж суверенітет. Доводиться помагати всім світом, бо на милицях, на яких Україна шкандибає всі роки "незалежности", воювати не дуже зручно. А тут ще наші командири обкрадають Іноземний Легіон, який прийшов допомогти.
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24.08.2022 12:12 Ответить
Саксофонист бабубил клинтон тоже как то читал нам стих Тараса по украински в оранжевую эпоху, а за 10 лет до этого с волейболистом алканом ЯО выдавил у нас вместе с тем бухариком. Ну вот ещё один запел зачитал. опять ухи мы развесили. А в Иране в гробу видали всех чтецов певцов даже когда те им на фарси читают пророка.
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24.08.2022 12:44 Ответить
Стихи Салман Ружди читай... Пророк
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24.08.2022 12:56 Ответить
Товарисч сенатор, та я в тех странах от Касабланки до Стамбула, Танжера и прочего мира ещё при бровеносце проходил не раз на пас-лайнерах ЧМП, напечатал на эмоциях. Сам читай. Речь то другом шла. Ну да ладно знатоки вы наши академические.
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24.08.2022 13:04 Ответить
Остап Ибрагимович, когда нам вернут нашу ядерную бомбу?
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24.08.2022 13:36 Ответить
Шариков...вы зачем просрали Ссср 24 августа 1991 года...?
Чтобы профессор Преображенский обосрал рабZeю... контра...
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24.08.2022 13:49 Ответить
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24.08.2022 14:10 Ответить
столтенберг, ты урод. После твоей мантры, что НАТО в Украине не воюет и дрожащей челюсти, руки геть от Шевченка!!!!
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24.08.2022 22:32 Ответить
пусте ******** сикливе барахло
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25.08.2022 17:29 Ответить
 
 