В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY. ФОТОрепортаж

Инновационный центр реабилитации для раненых военных RECOVERY открыт в городе Днепр. Это первый центр национальной сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. На проект RECOVERY учредители уже направили 11,5 млн. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Центр RECOVERY построен по самым высоким международным стандартам. В нем установлено современное физеотерапевтическое оборудование, залы физической реабилитации оснащены инновационным оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом. Комплекс тренажеров и аппаратов для реабилитации покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений пациентов (в частности, полученных в результате минно-взрывных травм), и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY 01

Первые пациенты уже проходят реабилитацию в центре RECOVERY в Днепре, поскольку многие пострадавшие защитники и защитницы попадают именно сюда.

В центре провели ремонт отделения физической и реабилитационной медицины, а палаты оборудовали с учетом требований инклюзивности. Установлены многофункциональные кровати с электроприводом и мебелью для комфортного и удобного пребывания пациентов. Центр обустроен 30 койками, поэтому за год более 600 раненых военных смогут получить здесь комплексную реабилитационную помощь.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY 02

В общей сложности реабилитационную помощь в центрах RECOVERY по всей стране смогут получить более 11 тысяч пациентов в год.

Основатель проекта Виктор Пинчук посетил центр в Днепре и встретился с врачами и военными, которые проходят реабилитацию.

"Наши Герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины. Для нас с моей женой Еленой честь помочь им вернуться в полноценную жизнь после ранений. Война, к сожалению, показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важнейшей задачей на годы вперед. Это требует системного подхода и помощи частного сектора. Поэтому мы решили максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY 03

"В нашем центре RECOVERY появилось сверхсовременное оборудование с виртуальной реальностью, оборудование, которое обеспечивает обратную связь с пациентом. Функциональность нового оборудования очень разнообразна. Каждый аппарат – это просто космический корабль! Это, безусловно, позволит более эффективно восстанавливать тех, кто нуждается в реабилитации. Реабилитация – это о жизни. Это о функциональности. Это о независимости и самостоятельности", - добавила Алла Пивник, заведующая реабилитацией физической реабилитационной медицины, руководительница мультидисциплинарной команды Днепра.

Проект включает: создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, реабилитацию военных в партнерских клиниках, сложное протезирование военных, а также международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов и другое.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY 04

В 2023 году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской (2 центра), Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. В качестве партнерских учреждений избраны основные госпитальные базы в этих регионах для оказания реабилитационной помощи военнослужащим. В отдельных учреждениях реабилитационные отделения создаются с нуля, в большинстве – в рамках проекта будет увеличиваться мощность отделений и коечный фонд.

