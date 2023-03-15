У Дніпрі відкрився реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY. ФОТОрепортаж

Інноваційний центр реабілітації для поранених військових RECOVERY відкрито у місті Дніпро. Це - перший центр національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. На проєкт RECOVERY засновники вже направили 11,5 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Центр RECOVERY споруджено за найвищими міжнародними стандартами. У ньому встановлено найсучасніше фізеотерапевтичне обладнання, зали фізичної реабілітації оснащені інноваційним обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом. Комплекс тренажерів та апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень пацієнтів (зокрема - отриманих внаслідок мінно-вибухових травм), та на високому технологічному рівні допомагає відновлювати їх.

Перші пацієнти вже проходять реабілітацію у центрі RECOVERY в Дніпрі, оскільки багато постраждалих захисників та захисниць потрапляють саме сюди.

У центрі провели ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини, а палати обладнали з урахуванням вимог інклюзивності. Встановлено багатофункціональні ліжка з електроприводом та меблями для комфортного та зручного перебування пацієнтів. Центр облаштований 30 ліжками, тож за рік понад 600 військових, які дістали поранення, зможуть отримати тут комплексну реабілітаційну допомогу.

У цілому ж реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY по всій країні зможуть отримати понад 11 тисяч пацієнтів на рік.

Засновник проєкту Віктор Пінчук відвідав центру в Дніпрі та зустрівся з лікарями та військовими, які проходять реабілітацію.

"Наші Герої ризикують власними життями, захищаючи свободу та майбутнє України. Для нас з моєю дружиною Оленою честь допомогти їм повернутись до повноцінного життя після поранень. Війна, на жаль, показала, що реабілітація та підтримка поранених військових стане важливою задачею на роки вперед. Це вимагає системного підходу та допомоги приватного сектору. Тому ми вирішили максимально швидко створити мережу найсучасніших реабілітаційних центрів по всій Україні на базі державних клінік.. Унікальність центрів RECOVERY – у синергії професіоналізму українських фахівців-реабілітологів та інноваційного обладнання, завдяки чому реабілітація в Україні вийде на абсолютно новий рівень", - сказав він.

"У нашому центрі RECOVERY з’явилося надсучасне обладнання, з віртуальною реальністю, обладнання, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом. Функціональність нового обладнання – дуже різноманітна. Кожен апарат – це просто космічний корабель! Це безумовно дозволить більш ефективно відновлювати тих, хто потребує реабілітації. Реабілітація – це про життя. Це про функціональність. Це про незалежність і самостійність", - додала Алла Півник, завідувачка реабілітації фізичної реабілітаційної медицини, керівниця мультидисциплінарної команди Дніпра.

Проєкт включає: створення національної мережі реабілітаційних центрів для важкопоранених, реабілітацію військових у партнерських клініках, складне протезування військових, а також міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів та інше.

Протягом 2023 року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській (2 центри), Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. В якості партнерських закладів обрано основні госпітальні бази в цих регіонах для надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. В окремих закладах реабілітаційні відділення створюються з нуля, в більшості – в рамках проекту збільшуватиметься потужність відділень та ліжковий фонд.