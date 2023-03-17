На противотанковой мине в Черниговской области подорвался трактор. ФОТО

Утром 17 марта в Иванковской громаде Черниговщины на взрывном устройстве подорвался трактор.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 10 утра на взрывном устройстве подорвался трактор! Вероятно, это была противотанковая мина, рядом обнаружили еще одну. Водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в области уже обнаружено и обезврежено более 50 тысяч взрывоопасных предметов. Однако, учитывая то, что враг был на 2/3 территории области, таких "сюрпризов" еще много.

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