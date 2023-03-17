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На протитанковій міні у Чернігівській області підірвався трактор. ФОТО

Зранку 17 березня в Іванківській громаді Чернігівщині на вибуховому пристрої підірвався трактор.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 10 ранку на вибуховому пристрої підірвався трактор! Ймовірно це була протитанкова міна, поряд виявили ще одну. Водія госпіталізовано", - йдеться в повідомленні. 

Голова ОВА зазначив, що в області вже виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Однак, з огляду на те, що ворог був на 2/3 території області, таких "сюрпризів" ще є багато. 

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На протитанковій міні у Чернігівській області підірвався трактор 01
На протитанковій міні у Чернігівській області підірвався трактор 02

Автор: 

Чернігівщина (1585) розмінування (1007) Чаус Микола (327)


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Чтоб так же подорвалась и ее разворотило поганая, сатанинская раССея!
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17.03.2023 14:57 Відповісти
 
 