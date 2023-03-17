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На Херсонщині мирний житель підірвався на російській міні, - ОВА

міни,розмінування

У селі Мала Сейдеминуха Херсонської області 27-річний чоловік підірвався на ворожій міні, коли збирав дрова.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також в нього осколкові поранення правої гомілки", - йдеться в повідомленні.

У тяжкому стані бригада швидкої доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя.

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Автор: 

розмінування (1007) Херсонська область (5937)


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27 чи 57???
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17.03.2023 14:45 Відповісти
Да навчався автор заголовку статті? "Мирной житель" це на якій мові? Українською буде "цивільний мешканець".
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17.03.2023 17:23 Відповісти
Випадково прочитав: ... підірвався на російській мові.
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17.03.2023 18:57 Відповісти
 
 