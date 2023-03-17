На Херсонщині мирний житель підірвався на російській міні, - ОВА
У селі Мала Сейдеминуха Херсонської області 27-річний чоловік підірвався на ворожій міні, коли збирав дрова.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також в нього осколкові поранення правої гомілки", - йдеться в повідомленні.
У тяжкому стані бригада швидкої доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя.
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vita gunesh
показати весь коментар17.03.2023 14:45 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владислав Изюмский #553101
показати весь коментар17.03.2023 17:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
fresh guacamole
показати весь коментар17.03.2023 18:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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