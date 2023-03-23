Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ночью нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску - повреждены котельная, 7 частных домов, здание сада и амбулатория", - говорится в сообщении.
Гончаренко добавил, что обошлось без пострадавших.
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5 копійок
показать весь комментарий23.03.2023 13:16 Ответить Мне нравится 0
виталий пшеничко
показать весь комментарий23.03.2023 13:21 Ответить Мне нравится 1
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий23.03.2023 13:31 Ответить Мне нравится 0
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