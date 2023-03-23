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Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску - повреждены котельная, 7 частных домов, здание сада и амбулатория", - говорится в сообщении.

Гончаренко добавил, что обошлось без пострадавших.

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Последствия ночного ракетного удара по Краматорску 01
Последствия ночного ракетного удара по Краматорску 02
Последствия ночного ракетного удара по Краматорску 03
Последствия ночного ракетного удара по Краматорску 04
Последствия ночного ракетного удара по Краматорску 05

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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23.03.2023 13:16 Ответить
,, асвабадители,,,фуле.
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23.03.2023 13:21 Ответить
Ві ниічіго ні панімаєтє! Єта прінуждєніє к міру... (шоб вони всі повиздихали!)
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23.03.2023 13:31 Ответить
 
 