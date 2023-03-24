В Одессе снесут памятник Горькому. ФОТО
Одесский горсовет принял решение снести бюст российскому писателю Максиму Горькому в одноименном парке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думську".
Такое решение было принято членами историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на заседании 16 марта.
Издание пишет, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно пока не понятно.
Также в Одессе демонтируют и мемориальную доску Горькому на Спиридоновской улице.
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+25 Ярослав Іванович #542747
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https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220430-rosijski-okupanty-vidnovyly-pamyatnyk-leninu-u-novij-kahovczi/ Російські окупанти "відновили" пам'ятник Леніну у Новій Каховці
https://tsn.ua/ato/u-genichesku-okupanti-vstanovili-pam-yatnik-leninu-foto-2040040.html У Генічеську окупанти встановили пам'ятник Леніну
https://www.istpravda.com.ua/short/2022/11/8/162011/ Окупанти відновили ще один пам'ятник Леніну
https://intent.press/news/society/2020/u-seli-na-odeshini-vidnovili-dekomunizovanij-pamyatnik-leninu/ У селі на Одещині відновили декомунізований пам'ятник Леніну
Голда Меєр бурєвєснік...
Ой вей, як це переживуть адєсіти?
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
пока, Каприот
- селёдка!
коммуняки там сльози льють