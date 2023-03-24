В Одессе снесут памятник Горькому. ФОТО

Одесский горсовет принял решение снести бюст российскому писателю Максиму Горькому в одноименном парке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думську".

Такое решение было принято членами историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на заседании 16 марта.

Издание пишет, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно пока не понятно.

Также в Одессе демонтируют и мемориальную доску Горькому на Спиридоновской улице.

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