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В Одессе снесут памятник Горькому. ФОТО

Одесский горсовет принял решение снести бюст российскому писателю Максиму Горькому в одноименном парке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думську".

Такое решение было принято членами историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на заседании 16 марта.

Издание пишет, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно пока не понятно.

Также в Одессе демонтируют и мемориальную доску Горькому на Спиридоновской улице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 21 марта в Одессе раздались взрывы, - СМИ

В Одессе снесут памятник Горькому 01
В Одессе снесут памятник Горькому 02

Одесса (7888) памятник (2239)


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Топ комментарии
+25
не зносити чи переносити треба, а розбити на 1000 кусочків, а хламом від цього засипати ями на дорозі !!!
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24.03.2023 13:39
+12
надеюсь на гравий пойдёт.
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24.03.2023 13:42
+9
парк теж сподіваюсь перейменують..., чому всі парки при совєтах були імені горького? напевне тому, що жив як пан на Капрі за гроші трудового пролетаріату, хоч і був "бурєвесніком"...
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24.03.2023 13:46
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не зносити чи переносити треба, а розбити на 1000 кусочків, а хламом від цього засипати ями на дорозі !!!
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24.03.2023 13:39 Ответить
Тра пам'ятки дебілів зберігати, щоб молоді вчилися на помилках
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24.03.2023 13:41 Ответить
Зберегти для цього?

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220430-rosijski-okupanty-vidnovyly-pamyatnyk-leninu-u-novij-kahovczi/ Російські окупанти "відновили" пам'ятник Леніну у Новій Каховці
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24.03.2023 14:33 Ответить
Ось ще. Це все збережені...

https://tsn.ua/ato/u-genichesku-okupanti-vstanovili-pam-yatnik-leninu-foto-2040040.html У Генічеську окупанти встановили пам'ятник Леніну

https://www.istpravda.com.ua/short/2022/11/8/162011/ Окупанти відновили ще один пам'ятник Леніну

https://intent.press/news/society/2020/u-seli-na-odeshini-vidnovili-dekomunizovanij-pamyatnik-leninu/ У селі на Одещині відновили декомунізований пам'ятник Леніну
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24.03.2023 14:41 Ответить
на пилюку... головне добратися
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24.03.2023 14:42 Ответить
А Сладкому?
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24.03.2023 13:40 Ответить
койкого уже давно пора бы отправить за буревестником на маскву. Странно, что он еще есть.
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24.03.2023 13:41 Ответить
гордо рєєт, на какой-то хрєн похжий=)))
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24.03.2023 13:44 Ответить
надеюсь на гравий пойдёт.
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24.03.2023 13:42 Ответить
все єто гавно пролетарское, в мешок и с моста.
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24.03.2023 13:42 Ответить
Річка чим завинила?
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24.03.2023 15:34 Ответить
Над сєдой равніной моря

Голда Меєр бурєвєснік...
Ой вей, як це переживуть адєсіти?
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24.03.2023 13:45 Ответить
булгаков, ко-ко-ко, катька аснавала, история, абырвалг, набирлин
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24.03.2023 13:47 Ответить
этот узкий тоже предпочитал Италию срашке

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

пока, Каприот
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24.03.2023 13:46 Ответить
парк теж сподіваюсь перейменують..., чому всі парки при совєтах були імені горького? напевне тому, що жив як пан на Капрі за гроші трудового пролетаріату, хоч і був "бурєвесніком"...
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24.03.2023 13:46 Ответить
"на дні" написав. може тому
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24.03.2023 13:48 Ответить
Він - Пєшков, якщо справді
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24.03.2023 13:49 Ответить
У далекому 1985 на фестивалі "маладьожи і студєнтов" в маасквє в "Паркє горькава" тривав цілодобовий рок-концерт, а кагебісти, рискаючи у натовпі, вели з бомжами задушевні розмови про "сухий закон" та виривали з рук іноземних учасників і туристів листівки з логотипом альтернативного фестивалю на Ямайці.
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24.03.2023 15:15 Ответить
Пам"ятник Койкоґо нафіг.
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24.03.2023 13:49 Ответить
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24.03.2023 13:52 Ответить
Саме він.
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24.03.2023 13:56 Ответить
Биков не був українофобом... Хоча сьогодні би став, мабуть... Айболіт-66 його ейфорія.
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24.03.2023 14:07 Ответить
- Февочка, скажи "ыба"
- селёдка!
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24.03.2023 19:39 Ответить
"Пролетарський" письменник - це стосується не лише Горького, це вбивця, в якого руки в крові інших письменників. Ці п0кидьки "ізоблічали" "буржазних" письменників, писали вбивчі статі про них, робили промови, після яких їх розстрілювали. Ця мраз0та десятиліттями знищувала цвіт нації, культурну еліту, після чого радянська пропаганда перетворила мільйони людей на бездуховних зомбі
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24.03.2023 13:51 Ответить
Знесений Максим - та і ×*й з ним.
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24.03.2023 13:52 Ответить
Хм, не знаю, когда закончится война, но стену из говнопамятников явно можно строить. А самое смешное, что я нихрена не знаю и знать не хочу про горького.
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24.03.2023 13:56 Ответить
Прощавай, Гіркий!
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24.03.2023 14:00 Ответить
Хана Пєшкову
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24.03.2023 14:04 Ответить
Іді-ка ти в люді, Алєксєй Максімич...
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24.03.2023 14:04 Ответить
Сміття, на смітник і це правильно, не дай Бог, щоб в якісь запасники...
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24.03.2023 14:31 Ответить
,, Мать " Горького пішла на смітник
коммуняки там сльози льють
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24.03.2023 14:38 Ответить
То комуняцький треш, якщо читав
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24.03.2023 14:43 Ответить
Всем так ***** в такие времена на этот памятник!
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24.03.2023 15:01 Ответить
Та ще ***** пешков
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24.03.2023 15:13 Ответить
Глупий пінгвін робко прячєт тєло жирноє в утьосах - на уліце кой-кого.
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24.03.2023 16:00 Ответить
господи,сколько же всего этого кацапского говнища понаставили! сносить непересносить!
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24.03.2023 20:45 Ответить
 
 