Вечером 21 марта в Одессе раздались взрывы, - СМИ
Во вторник, 21 марта, в Одессе раздались взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении.
Местные власти пока не обнародовали более подробную информацию о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.
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