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Вечером 21 марта в Одессе раздались взрывы, - СМИ

обстріл

Во вторник, 21 марта, в Одессе раздались взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении.

Местные власти пока не обнародовали более подробную информацию о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.

Смотрите также: Двое вражеских агентов, разведывавших позиции украинского ПВО, задержаны в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) Одесса (7865)


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Топ комментарии
+12
Яких росіян?! Кацапсячих підарасів, а не росіян...
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21.03.2023 20:25
+6
предварительно до 3-х авиационных ракет. все цели сбиты. видимо за Джанкой потуги делают.
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21.03.2023 20:22
+3
о каком ПВО речь , обстрел был с самолетов подлетевших с моря ...
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21.03.2023 20:40
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есть прилет пожары пока намекают ...когда узнаем куда попало от официальных источников..... то станет нам дурно.. от зверств россиян...
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21.03.2023 20:20 Ответить
Яких росіян?! Кацапсячих підарасів, а не росіян...
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21.03.2023 20:25 Ответить
То что я наблюдал, то сбили...
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22.03.2023 03:15 Ответить
Мопеды.... Туды их в кацапскую качель....
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21.03.2023 20:21 Ответить
предварительно до 3-х авиационных ракет. все цели сбиты. видимо за Джанкой потуги делают.
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21.03.2023 20:22 Ответить
ДНС сообщает 3 этажный жилой дом..это или попадание или осколки не уточняют..... трое пострадавших.... надеемся раненые..
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21.03.2023 20:22 Ответить
сбили над морем , летели огненные осколки в сторону 7 км .............видно было хорошо.
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21.03.2023 20:30 Ответить
Бахнуло знатно 2 раза. Теперь гарь над городом .
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21.03.2023 20:28 Ответить
как ты эту "гарь" в ночном небе увидел то?
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21.03.2023 20:37 Ответить
підараси
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21.03.2023 20:29 Ответить
Рашисты - кацапские мрази, уберите кровавые лапы от Одессы и всей Украины
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21.03.2023 20:50 Ответить
я конечно не эксперт ... но ... к чему все это нескончаемое писькодрочерство про радиус действия ПВО ... С-300, Патриотов, SAMP/T и прочих ... если ракеты все равно сбиваются тупо над городом, очевидно где эти самые комплексы и находятся ... понятно что тупо в поле ставить ПВО это опасно для самого ПВО ... но если радиус того же С-300, то почему ракеты не сбиваются еще задолго до города? .... потому что они "маневрируют" а над городом типа "прямо летят"? .... если єто реально так, то какая тогда разница какой радиус перехвата номинальный ... если фактический он не более 10 км
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21.03.2023 20:35 Ответить
о каком ПВО речь , обстрел был с самолетов подлетевших с моря ...
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21.03.2023 20:40 Ответить
🤦 ... ясно понятно ... ПВО это не комплекс противовоздушной обороны ... самолеты это не воздушная цель ... и ракеты что они несут тоже не воздушная цель ...
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21.03.2023 20:44 Ответить
Ты где живешь? Ты у себя в городе видел пво? я в одессе и в городе не видел пво..
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21.03.2023 20:44 Ответить
Ты его и не должен видеть. Думаешь расчет будет на центральной площади стоять что-ли.
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21.03.2023 20:46 Ответить
Было бы видно если пво работает с города. Одесса большая деревня. Знали бы все.
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21.03.2023 20:48 Ответить
чф майже в пастці , а Одесу обстрілюють як і рік тому ракетами з літаків...
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21.03.2023 20:38 Ответить
Так, ми тут повідвткали, бахкало гучно, влучили, але москалі не були б москалями, як би не влучили по цивільних. Зрозуміло що за Джанкой хоть щось спробували висрати.
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21.03.2023 20:44 Ответить
разрушено 3-х этажное здание
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21.03.2023 20:48 Ответить
По почти проверенной информации ракета освященная Гундяем попала в здание монастыря МП. Не скрепненько ли?
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21.03.2023 22:47 Ответить
 
 