Вечером 21 марта в Одессе раздались взрывы, - СМИ

Во вторник, 21 марта, в Одессе раздались взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении.

Местные власти пока не обнародовали более подробную информацию о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.

Смотрите также: Двое вражеских агентов, разведывавших позиции украинского ПВО, задержаны в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж