УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 590 22

Увечері 21 березня в Одесі пролунали вибухи, - ЗМІ

обстріл

У вівторок, 21 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області та місті оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Суспільне".

"Вибухи в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси та області необхідно пройти в укриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Одеса (5433)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Яких росіян?! Кацапсячих підарасів, а не росіян...
показати весь коментар
21.03.2023 20:25
+6
предварительно до 3-х авиационных ракет. все цели сбиты. видимо за Джанкой потуги делают.
показати весь коментар
21.03.2023 20:22
+3
о каком ПВО речь , обстрел был с самолетов подлетевших с моря ...
показати весь коментар
21.03.2023 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
есть прилет пожары пока намекают ...когда узнаем куда попало от официальных источников..... то станет нам дурно.. от зверств россиян...
показати весь коментар
21.03.2023 20:20 Відповісти
Яких росіян?! Кацапсячих підарасів, а не росіян...
показати весь коментар
21.03.2023 20:25 Відповісти
То что я наблюдал, то сбили...
показати весь коментар
22.03.2023 03:15 Відповісти
Мопеды.... Туды их в кацапскую качель....
показати весь коментар
21.03.2023 20:21 Відповісти
предварительно до 3-х авиационных ракет. все цели сбиты. видимо за Джанкой потуги делают.
показати весь коментар
21.03.2023 20:22 Відповісти
ДНС сообщает 3 этажный жилой дом..это или попадание или осколки не уточняют..... трое пострадавших.... надеемся раненые..
показати весь коментар
21.03.2023 20:22 Відповісти
сбили над морем , летели огненные осколки в сторону 7 км .............видно было хорошо.
показати весь коментар
21.03.2023 20:30 Відповісти
Бахнуло знатно 2 раза. Теперь гарь над городом .
показати весь коментар
21.03.2023 20:28 Відповісти
как ты эту "гарь" в ночном небе увидел то?
показати весь коментар
21.03.2023 20:37 Відповісти
підараси
показати весь коментар
21.03.2023 20:29 Відповісти
Рашисты - кацапские мрази, уберите кровавые лапы от Одессы и всей Украины
показати весь коментар
21.03.2023 20:50 Відповісти
я конечно не эксперт ... но ... к чему все это нескончаемое писькодрочерство про радиус действия ПВО ... С-300, Патриотов, SAMP/T и прочих ... если ракеты все равно сбиваются тупо над городом, очевидно где эти самые комплексы и находятся ... понятно что тупо в поле ставить ПВО это опасно для самого ПВО ... но если радиус того же С-300, то почему ракеты не сбиваются еще задолго до города? .... потому что они "маневрируют" а над городом типа "прямо летят"? .... если єто реально так, то какая тогда разница какой радиус перехвата номинальный ... если фактический он не более 10 км
показати весь коментар
21.03.2023 20:35 Відповісти
о каком ПВО речь , обстрел был с самолетов подлетевших с моря ...
показати весь коментар
21.03.2023 20:40 Відповісти
🤦 ... ясно понятно ... ПВО это не комплекс противовоздушной обороны ... самолеты это не воздушная цель ... и ракеты что они несут тоже не воздушная цель ...
показати весь коментар
21.03.2023 20:44 Відповісти
Ты где живешь? Ты у себя в городе видел пво? я в одессе и в городе не видел пво..
показати весь коментар
21.03.2023 20:44 Відповісти
Ты его и не должен видеть. Думаешь расчет будет на центральной площади стоять что-ли.
показати весь коментар
21.03.2023 20:46 Відповісти
Было бы видно если пво работает с города. Одесса большая деревня. Знали бы все.
показати весь коментар
21.03.2023 20:48 Відповісти
чф майже в пастці , а Одесу обстрілюють як і рік тому ракетами з літаків...
показати весь коментар
21.03.2023 20:38 Відповісти
Так, ми тут повідвткали, бахкало гучно, влучили, але москалі не були б москалями, як би не влучили по цивільних. Зрозуміло що за Джанкой хоть щось спробували висрати.
показати весь коментар
21.03.2023 20:44 Відповісти
разрушено 3-х этажное здание
показати весь коментар
21.03.2023 20:48 Відповісти
По почти проверенной информации ракета освященная Гундяем попала в здание монастыря МП. Не скрепненько ли?
показати весь коментар
21.03.2023 22:47 Відповісти
 
 