Увечері 21 березня в Одесі пролунали вибухи, - ЗМІ

У вівторок, 21 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області та місті оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"Вибухи в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси та області необхідно пройти в укриття.

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