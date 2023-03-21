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Увечері 21 березня в Одесі пролунали вибухи, - ЗМІ
У вівторок, 21 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області та місті оголошена повітряна тривога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"Вибухи в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси та області необхідно пройти в укриття.
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