На Чугуевщине автомобиль подорвался на мине: есть погибший. ФОТО

В Харьковской области в Чугуевском районе автомобиль наехал на противотанковую мину и взорвался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"25 марта в с. Шестаково Чугуевского района автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую мину и взорвался. Мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.



