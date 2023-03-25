На Чугуевщине автомобиль подорвался на мине: есть погибший. ФОТО
В Харьковской области в Чугуевском районе автомобиль наехал на противотанковую мину и взорвался.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"25 марта в с. Шестаково Чугуевского района автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую мину и взорвался. Мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий25.03.2023 11:27 Ответить Мне нравится 2
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