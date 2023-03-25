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На Чугуевщине автомобиль подорвался на мине: есть погибший. ФОТО

В Харьковской области в Чугуевском районе автомобиль наехал на противотанковую мину и взорвался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"25 марта в с. Шестаково Чугуевского района автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую мину и взорвался. Мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

На Чугуевщине автомобиль подорвался на мине: есть погибший 01

На Чугуевщине автомобиль подорвался на мине: есть погибший 02
На Чугуевщине автомобиль подорвался на мине: есть погибший 03

Автор: 

минирование (1446) прокуратура (5013) смерть (9223) Харьковщина (5577)


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25.03.2023 11:27 Ответить
 
 